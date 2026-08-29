Qualche giorno fa, Xiaomi — che giusto qualche giorno fa ha portato ufficialmente in Italia la nuova serie REDMI Note 17 — ha confermato un evento di settembre 2026 che avrà per protagonisti il pieghevole Xiaomi 18 Fold e i nuovi tablet del brand e quest’oggi facciamo riferimento proprio a questi ultimi con un leak riguardante Xiaomi Pad 9 Pro Max, la cui dotazione tecnica si prospetta interessante.

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Xiaomi Pad 9 Pro Max: il più economico con XRING 03

Secondo quanto riportato sulla piattaforma Weibo dal solito Digital Chat Station, la colorazione rossa sarebbe piaciuta così tanto a Xiaomi che, dopo averla proposta su REDMI K100 Pro Max e prevista per il pieghevole Xiaomi 18 Fold, avrebbe intenzione di proporla anche sul nuovo tablet Xiaomi Pad 9 Pro Max. Come si può facilmente intuire dal nome, questo dispositivo metterà sul piatto un display particolarmente ampio: la fonte parla di una diagonale di 13 pollici con annessa opzione soft-light.

Per quanto riguarda la dotazione di memoria, i sample attualmente in test avrebbero 8 GB di RAM, tuttavia la versione top di Pad 9 Pro Max dovrebbe abbinare 16 GB di RAM a 512 GB o 1 TB di memoria interna. Data l’ampiezza dello schermo, Xiaomi avrà tutto lo spazio per una batteria dalla capacità adeguata e infatti il leaker parla di 10.000 mAh, con tanto di ricarica rapida cablata a 120 W con caricabatterie fornito in confezione e un peso complessivo inferiore ai 650 grammi.

Stando al leaker, Xiaomi Pad 9 Pro Max sarà interessante anche per un altro motivo: sarà il dispositivo meno costoso per provare il nuovo processore proprietario XRING 03 di Xiaomi, che suscita non poca curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. Il chipset proporrà: una CPU con configurazione a dieci core suddivisa in due core C1-Ultra spinti fino a 4,35 GHz, quattro core C1-Premium che toccano i 3,68 GHz e altri quattro core C1-Pro fermi a 3,15 GHz (che avrebbe appena superato i 15.000 punti su AnTuTu V11); e una GPU a 16 core G2-Ultra NX con supporto a ray tracing di terza generazione.

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La serie Xiaomi Pad 9

Non è la prima volta che leggiamo dei nuovi tablet di Xiaomi: un mese fa era circolata l’indiscrezione che vorrebbe la serie Pad 9 composta da tre modelli: Xiaomi Pad 9, Pad 9 Pro e Pad 9 Pro Max; se del terzo abbiamo appena parlato diffusamente, Pad 9 dovrebbe proporre uno schermo da 11,2 pollici e ricarica rapida a 45 W, mentre Pad 9 Pro dovrebbe alzare il tiro con un display LCD da 12,5 pollici e ricarica a 67 W.

Il mese di settembre è ormai alle porte, ci basterà pazientare soltanto qualche altra settimana per sapere tutto in via ufficiale.