OpenAI continua a migliorare costantemente ChatGPT e questa volta sceglie di affinare due fronti piuttosto diversi tra loro nel giro di pochi giorni; da un lato arriva l’apertura del pianificatore di attività anche agli account gratuiti, dall’altro il debutto del supporto a più account Google contemporaneamente per Gmail, Calendar e Contatti.

Vediamo insieme entrambe le novità, a partire da chi può usarle e cosa cambia davvero nella pratica quotidiana.

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Le attività pianificate diventano gratuite per tutti

Lo scorso giugno OpenAI aveva aggiunto una sezione dedicata nella barra laterale di ChatGPT proprio per mettere in evidenza la possibilità di pianificare prompt tramite il chatbot, introducendo al contempo miglioramenti alla capacità di ChatGPT di portare a termine attività in futuro, rendendo più semplice tenerne traccia e modificarle; all’epoca, sia il nuovo hub sia le funzioni di pianificazione ampliate erano riservati esclusivamente ai clienti Plus, Pro, Business ed Enterprise. Ora anche chi possiede un account gratuito può accedere al menu di pianificazione.

Vale la pena ricordare cosa avesse introdotto esattamente quell’aggiornamento di giugno, di cui avevamo già parlato visto che ChatGPT aveva guadagnato una pagina dedicata alle attività programmate, accessibile direttamente dalla barra laterale, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle automazioni offrendo un punto unico da cui controllare tutte le attività attive, senza dover recuperare la conversazione originale in cui erano state create.

Attraverso quella sezione gli utenti potevano già verificare quando un’attività sarebbe stata eseguita nuovamente, sospenderla temporaneamente, riattivarla, modificarne le impostazioni oppure eliminarla del tutto; secondo OpenAI, l’infrastruttura che gestisce queste operazioni era stata migliorata per rendere l’esecuzione più veloce e affidabile rispetto al passato, con la possibilità di pianificare le attività non solo per un orario preciso, ma anche per fasce temporali più generiche come mattina, pomeriggio o sera.

Allo stesso tempo, OpenAI ha reso possibile condividere le attività pianificate con altri utenti, così che se si trova un uso intelligente della funzione, anche altri possano beneficiarne nei propri flussi di lavoro.

Peraltro, se si è abbonati a pagamento, ora si può configurare ChatGPT affinché attivi un prompt quando succede qualcosa su Gmail, Slack e GitHub, in stile un po’ IFTTT, una funzione che OpenAI rende disponibile agli utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise a partire da oggi.

OpenAI suggerisce alcuni possibili usi per le attività pianificate: si possono impostare avvisi di viaggio legati a un prossimo spostamento, oppure chiedere a ChatGPT di segnalare l’arrivo di nuovi film e serie TV sui propri servizi di streaming preferiti.

Volendo, si può anche chiedere al chatbot di riassumere ogni mattina le ultime notizie di un sito preferito, ma vi ricordiamo però di aprire comunque i link per leggerle per intero.

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Più account Google collegati contemporaneamente

Chi utilizza più account Google in ChatGPT ha finora dovuto fare i conti con non poche difficoltà; una nuova opzione permette ora di passare tra due login senza doversi disconnettere né mescolare informazioni personali e lavorative. Annunciata per la prima volta dall’ingegnere di sviluppo OpenAI Jason Liu, la funzione permette di collegare più account Google a una selezione di plugin ChatGPT, che al momento funziona con Gmail, Google Calendar e Google Contatti.

Questo significa poter accedere sia al proprio account Google personale sia a eventuali account aggiuntivi usati per lavoro o altri scopi; Google Drive resta sorprendentemente escluso da questo rollout, e non è ancora chiaro se OpenAI intenda estenderlo anche a quel servizio in un secondo momento.

Il supporto multi-account per i servizi Google è disponibile su tutte le piattaforme ChatGPT, ma serve un abbonamento a pagamento per poterlo utilizzare: gli account gratuiti non possono accedere a nessuno dei plugin Google connessi, che richiedono un abbonamento almeno di livello Plus.

Chi è già abbonato può recarsi in Impostazioni, poi Plugin, quindi Gmail, Google Calendar o Google Contatti, e trovare l’opzione Account collegati; sotto l’account attuale comparirà un nuovo pulsante etichettato Collega un altro account. Chi non ha ancora attivato questi strumenti li troverà nel menu Plugin sulla sinistra.

Queste opzioni restano per ora esclusive degli strumenti Google, ma alcuni utenti stanno chiedendo a OpenAI di estenderle anche ad altri strumenti, come Notion o GitHub; l’azienda non ha ancora commentato se intenda farlo.