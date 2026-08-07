OpenAI continua ad affinare la famiglia GPT-5.6, presentata appena un mese fa insieme a ChatGPT Work, il nuovo agente pensato per portare a termine attività complesse attraverso app, documenti e servizi collegati.

Questa volta l’intervento riguarda l’esperienza quotidiana di chi usa ChatGPT per conversare perché da un lato arriva un GPT-5.6 Sol più preciso per gli abbonati Plus e Pro, mentre dall’altro arriva una bella novità poiché si allarga in modo sostanziale l’accesso gratuito con GPT-5.6 Luna.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Un modello tarato sul modo in cui lo si usa davvero

Come fa sapere l’azienda, ogni settimana un miliardo di persone si rivolge a ChatGPT per le richieste più disparate, dalle domande veloci alla pianificazione, dalla ricerca ai consigli fino alle decisioni più complesse, e proprio per supportare questa varietà OpenAI ha aggiornato GPT-5.6 Sol rendendolo capace di offrire risposte più mirate, che si adattano al livello di dettaglio richiesto dalla domanda, evitando formattazioni superflue e offrendo una correzione utile quando limitarsi ad assecondare l’utente non porterebbe alcun valore.

Per chi ha un abbonamento Plus o Pro, lo stesso modello alimenta ora sia le risposte immediate sia il ragionamento più approfondito, creando un’esperienza finalmente coerente invece di due sistemi separati con toni diversi.

OpenAI ha condiviso un esempio per illustrare la differenza: alla domanda se sia possibile pedalare da Mission a Ocean Beach, a San Francisco, senza bagnarsi dopo il lavoro, il vecchio GPT-5.5 Instant rispondeva con un lungo elenco di dettagli su pioggia, vento, temperatura e nebbia costiera, prima di arrivare al punto.

GPT-5.6 Sol, invece, va dritto alla risposta utile, al sodo, spiegando che non ci sarà pioggia ma che il vero ostacolo sarà il vento contrario verso ovest, suggerendo una giacca a vento leggera senza perdersi in premesse superflue. Secondo OpenAI, questo cambio di approccio riflette esattamente la filosofia dietro questo aggiornamento che vuole dare priorità alla domanda reale, non riempire la risposta di contesto che l’utente non ha chiesto.

Meno errori sui fatti

Una risposta utile deve prima di tutto essere corretta, e il nuovo GPT-5.6 Sol è progettato per commettere meno errori, soprattutto quando le risposte dipendono da date, numeri, fonti, regole o ipotesi, grazie a un uso migliore delle fonti trovate durante la ricerca.

In una valutazione interna condotta su prompt finanziari, medici e legali che richiedevano dettagli fattuali precisi, le risposte contenenti almeno un errore di fatto sono risultate circa il 62% meno frequenti con GPT-5.6 Luna e il 68% meno frequenti con GPT-5.6 Sol, rispetto a GPT-5.5 Instant, lo stesso modello di cui avevamo già raccontato l’aggiornamento di fine giugno.

Con questo aggiornamento, OpenAI avvicina anche le esperienze Instant e Thinking di ChatGPT, creando un tono e un comportamento più coerenti tra i diversi tipi di conversazione. Peraltro, gli utenti Plus e Pro possono ora usare un nuovo cursore (potete vederlo in azione qui sotto) su web, mobile e desktop per scegliere quanto impegno dedicare a ogni risposta, tenendolo basso per le domande di tutti i giorni oppure alzandolo per pianificazione, ricerca, scrittura, programmazione o decisioni che richiedono più riflessione.

Chat illimitate per gli utenti gratuiti

La notizia che interessa davvero tutti è che OpenAI ha ampliato l’accesso ai propri modelli più recenti anche per gli utenti gratuiti, con chat testuali illimitate basate su GPT-5.6 Luna, oltre a un nuovo pulsante Think per le domande più complesse, che dà al modello più tempo per elaborare la risposta.

Gli utenti Plus e Pro possono già accedere da oggi alla versione aggiornata di GPT-5.6 Sol e al nuovo cursore. GPT-5.6 Luna diventerà invece il modello predefinito per gli utenti Free e Go entro questa settimana, mentre a partire dalla settimana successiva arriveranno anche le chat testuali illimitate e l’accesso al pulsante Think, sempre soggetti a meccanismi di protezione contro gli abusi: restano invece dei limiti per caricamento di file, immagini e altri strumenti.

Poiché questa versione di GPT-5.6 Sol è ottimizzata per le conversazioni quotidiane, sarà disponibile solo nell’esperienza Chat di ChatGPT, mentre la versione che alimenta Work e Codex non cambia con questo rilascio.

OpenAI ha inoltre precisato di aver introdotto misure specifiche di sicurezza per gli utenti che l’azienda ritiene minorenni, addestrando il modello a evitare roleplay romantico, sfide riservate a un’età superiore e a non presentarsi come sostituto delle relazioni reali, oltre a stabilire confini adeguati all’età su contenuti sessuali, disturbi alimentari, immagine corporea, beni soggetti a limiti d’età, attività pericolose e violenza grafica, incoraggiando i più giovani a rivolgersi a persone di fiducia quando hanno bisogno di supporto.