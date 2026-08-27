Sono passate esattamente due settimane da quando HONOR ha mostrato i primi dettagli estetici della serie Magic9 e confermato il lancio a settembre e qualche ora fa un noto leaker ha svelato che il mese ormai prossimo vedrà debuttare almeno due modelli.

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HONOR Magic9 e Magic9 Pro (Max) stanno arrivando

Il solito Digital Chat Station ha preso la parola sulla piattaforma Weibo con un post dedicato alla nuova serie di riferimento di HONOR, attesa al debutto nel mese di settembre: secondo quanto riportato dal noto leaker, l’evento di lancio avrà per protagonisti HONOR Magic9 e HONOR Magic9 Pro (Max).

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, DCS segnala che il modello standard Magic9 non porterà in dote un nuovo SoC, confermando il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 già presente sul precedente Magic8. Si tratterà di uno smartphone piuttosto compatto, con un display da appena 6,36 pollici con risoluzione 1.5K. Il leaker parla anche di una large battery, senza tuttavia sbilanciarsi sulla capacità.

Il piatto forte, però, sarà costituito da HONOR Magic9 Pro/Pro Max (il nodo sul nome non è stato ancora sciolto), sulla cui scheda tecnica dovremmo leggere specifiche di altissimo profilo come un display da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K e il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Rumor precedenti parlavano di due fotocamere da 200 megapixel, la principale (con sensore da 1/1,28″) e il teleobiettivo periscopico (con sensore da 1/1,4″), nonché di un sensore per le impronte di tipo ultrasonico, dello sblocco tramite riconoscimento del volto 3D, di una ricarica wireless particolarmente rapida, di una buona resistenza all’acqua e — dulcis in fundo — di un’enorme batteria dalla capacità compresa tra gli 8.000 e gli 8.999 mAh.