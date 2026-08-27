Google annuncia una nuova versione di Fitbit Air, il tracker senza schermo portato al debutto lo scorso maggio: si chiama Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep e promette di unire l’esperienza divertente e gratificante dell’app Pokémon Sleep con il monitoraggio avanzato del sonno di Google Health. Andiamo a scoprirla.

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Arriva Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep: una versione speciale per celebrare l’anniversario

Fitbit Air ha esordito all’inizio di maggio ed è il primo tracker senza schermo firmato Google: è arrivato in concomitanza con la nuova app Google Health, che è andata a sostituire l’app Fitbit. L’esperienza utente ruota attorno alla nuova app: il dispositivo può infatti salvare 7 giorni di dati di movimento (minuto per minuto), 1 giorno di dati di allenamento, 30 giorni di totali giornalieri e frequenza cardiaca a intervalli di due secondi, e integra un sensore ottico per la frequenza cardiaca, un accelerometro (a tre assi), un giroscopio, sensori a infrarossi per la SpO2, un sensore per la temperatura cutanea e un motorino della vibrazione. Dal punto di vista della connettività, offre il Bluetooth 5.0 (con BLE), e l’autonomia può arrivare fino a 7 giorni, con la ricarica che avviene tramite una basetta magnetica.

La nuova variante Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep mantiene tutto questo e lo unisce al divertimento dell’app Pokémon Sleep, così da celebrare al meglio il 30° anniversario di Pokémon di quest’anno. Questa edizione speciale è anch’essa progettata per risultare leggera e impercettibile al polso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il suo design con microregolazione permette di trovare facilmente la misura più comoda prima di addormentarsi.

Il cinturino in edizione speciale si presenta in una colorazione Blu Sonno, ed è caratterizzato da delicate tonalità di blu e da un’etichetta personalizzata con stampa su seta di Pikachu addormentato (un omaggio a uno dei Pokémon più amati).

Sfruttando i suoi avanzati algoritmi, Google Health monitora le fasi di sonno leggero e profondo ogni notte, traducendo dati complessi in indicazioni chiare e pratiche. Inoltre, Google Health Coach analizza le tendenze nel tempo per aiutare a identificare cosa rende unica la routine del sonno, fornendo consigli personalizzati per acquisire abitudini migliori.

La nuova edizione è di fatto solo “estetica”: il collegamento all’app Pokémon Sleep può avvenire anche con altri dispositivi Fitbit e Google Pixel (e non solo), con l’attività legata al sonno (inclusi i sonnellini diurni) che va a sbloccare ricompense interattive. L’app si può sincronizzare con il tracker utilizzando Health Connect su Android o Apple Health su iOS, così da recuperare le statistiche sulla durata del sonno e proseguire col gioco.

Al risveglio, i Pokémon con tipi di sonno simili a quello dell’utente si radunano intorno a Snorlax. È possibile studiare i loro stili di sonno per completare il Pokédex degli stili di sonno e fare amicizia con nuovi Pokémon. Questi ultimi raccolgono delle bacche per aumentare la forza di Snorlax: al risveglio, il punteggio del sonno (calcolato in base alla durata del sonno monitorata da Google Health), moltiplica la forza di Snorlax per generare il cosiddetto “Drowsy Power”. Più è alto quest’ultimo, più Pokémon e stili di sonno rari appariranno intorno a Snorlax il giorno successivo.

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Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep è disponibile per il preordine a partire da oggi al prezzo consigliato di 129,99 dollari, con spedizioni a partire dal 15 settembre. Purtroppo, viene proposto solamente negli Stati Uniti e in Giappone, almeno per il momento. L’acquisto include una prova gratuita di 3 mesi di Google Health Premium, che permette di accedere a strumenti e consigli più approfonditi.

Vi sarebbe piaciuto poter mettere le mani su questa edizione speciale? Vi ricordiamo che il “normale” Fitbit Air è disponibile anche in Italia al prezzo consigliato di 99,99 euro, su Google Store, su Amazon e presso altri rivenditori.

Potete scaricare l’app Pokémon Sleep seguendo il badge qui in basso.