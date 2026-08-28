Uno spessore di appena 5,99mm e una batteria da 4800mAh che di solito si trovano solo su corpi ben più massicci: Motorola ha deciso di sfidare le leggi della fisica con Edge 70, e ora lo fa anche sul fronte del prezzo. Il modello PANTONE Bronze Green con configurazione 8/256GB e ben 3 anni di garanzia tocca infatti un nuovo minimo storico su Amazon, rendendo ancora più interessante un dispositivo che si candida a essere tra i migliori ultra-sottili del momento. Vediamo insieme perché vale la pena approfittarne.

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Motorola edge 70: sottigliezza estrema senza rinunce

Il design di Motorola Edge 70 è probabilmente il suo biglietto da visita più forte. Con una struttura in alluminio di qualità aeronautica e un peso contenuto in appena 159 grammi, il dispositivo riesce comunque a garantire resistenza grazie alla certificazione MIL-STD-810H superata su 14 procedure diverse e alla protezione IP68/IP69 contro acqua e polvere. Il frontale è affidato al vetro Gorilla Glass 7i, mentre il retro in silicone effetto nylon regala una presa piacevole e antiscivolo.

Il display pOLED da 6,67″ con risoluzione Super HD e refresh rate 120Hz è certificato Pantone Validated, con una luminosità di picco che arriva a 4500 nit e copertura DCI-P3 al 100%. Numeri che si traducono in un’esperienza visiva di alto livello, perfetta per streaming e gaming.

Sul fronte prestazioni troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 abbinato a 8GB di RAM LPDDR5X, un mix bilanciato che gestisce senza intoppi le attività quotidiane. Il vero punto di forza però resta la batteria al silicio-carbonio da 4800mAh, una tecnologia che permette di mantenere capacità elevate anche in uno spessore così ridotto, il tutto supportato dalla ricarica TurboPower da 68W capace di regalare ore di autonomia in soli 15 minuti.

Il comparto fotografico punta su una tripla fotocamera da 50MP, comprensiva di sensore principale con OIS e ultrawide/macro, con una selfie cam altrettanto da 50MP. Manca un teleobiettivo dedicato, ma la resa cromatica beneficia della collaborazione con Pantone per la fedeltà dei toni pelle.

Non va sottovalutato il supporto software: Android 16 con interfaccia Hello UI, integrazione Google Gemini e ben quattro major update garantiti, oltre a sei anni di patch di sicurezza, un dettaglio che allunga notevolmente la vita utile dello smartphone.

Sconto e prezzo minimo per edge 70

Il prezzo di listino di 649,99€ scende ora a 399,9€ su Amazon e anche rispetto ai 499€ precedenti, con uno sconto del 20% che porta il dispositivo al suo prezzo più basso di sempre in questa configurazione. Un risparmio concreto di 100€ per uno smartphone che unisce design ultra-sottile, display top di gamma e ben 3 anni di garanzia inclusi nella confezione. L’offerta riguarda la colorazione PANTONE Bronze Green con taglio di memoria 8/256GB, e la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo.

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