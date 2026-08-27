Dopo aver conosciuto il design del modello base, in continuità con quello del modello 2026, e il design del modello Ultra, profondamente rivisto rispetto a quello del modello 2026, oggi abbiamo modo di conoscere il design di Samsung Galaxy S27 Pro, l’inedito quarto modello di fascia flagship con cui Samsung dovrebbe ampliare la gamma Galaxy S nel 2027.

Senza girarci troppo intorno, si tratta di uno smartphone che, come anticipato già dai rumor in precedenza, dovrebbe configurarsi come versione più compatta e senza S Pen del modello Ultra. A proposito di modello Ultra, nuove indiscrezioni suggeriscono che il colosso sudcoreano stia testando una variante senza S Pen ma con batteria più capiente e che siano arrivate critiche al design trapelato. Scopriamo tutti i dettagli.

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Svelato il design dell’inedito Samsung Galaxy S27 Pro

Come anticipato in apertura, dopo i render basati sui CAD di Galaxy S27 Ultra e di Galaxy S27, la sempre più collaudata collaborazione tra il leaker @OnLeaks e il portale Android Headlines ci permette di scoprire i primi render basati sui CAD anche di Samsung Galaxy S27 Pro, l’inedito quarto modello della serie Galaxy S del 2027.

Prima di dare uno sguardo ai render basati sui CAD, vi proponiamo due immagini condivise su X dal leaker IceUniverse, che raffigurano i bozzetti dei modelli Pro e Ultra, confermando quanto emerso in precedenza: i due smartphone dovrebbero essere, almeno esteticamente, uno la versione zoomata dell’altro.

Dello smartphone trapelano anche i primi render basati sui CAD

Già i due bozzetti suggerivano il design dello smartphone e questi render basati sui CAD, che mostrano lo smartphone in una colorazione non confermata da Samsung, confermano il tutto.

Samsung Galaxy S27 Pro è sostanzialmente una versione compatta di Galaxy S27 Ultra: a differenza di Google (con Pro e Pro XL) e Apple (con Pro e Pro Max), il colosso sudcoreano utilizzerà un nome differente per i due modelli. L’unica rinuncia del modello Pro rispetto al modello Ultra sarà nella S Pen.

Dal punto di vista delle dimensioni, lo smartphone dovrebbe misurare 154,06 x 73,77 x 7,95 mm, sostanzialmente una via di mezzo tra Galaxy S27 “base” e Galaxy S27 Ultra. Il display dovrebbe avere una diagonale da 6,6 pollici, leggermente inferiore rispetto a quella proposta su Galaxy S25 Edge del 2025 (e a quella che si vociferava per il Galaxy S26 Edge mai presentato).

Per il resto, il design posteriore rappresenta la vera “innovazione” rispetto al passato: al posto del comparto fotografico disposto a semaforo e collocato su una placchetta sporgente dalla scocca, il colosso sudcoreano sembra avere optato per una placca rettangolare interamente sporgente dalla scocca.

Due sensori sono impilati in verticale e risultano sporgenti dalla placca rettangolare; il terzo sensore (il teleobiettivo periscopico), è posto subito sotto al flash LED all’interno di una pillola ovale a filo con la placca. Questo design dovrebbe offrire a Samsung la possibilità di integrare fotocamere più grandi, un sistema di raffreddamento più efficiente e soprattutto di implementare in maniera ottimale la ricarica magnetica

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Cosa sappiamo finora su Samsung Galaxy S27 Pro?

Nonostante rappresenti una versione compatta del modello Ultra, Samsung Galaxy S27 Pro potrebbe presentare alcune differenze per quanto concerne la scheda tecnica. A seconda del mercato, il SoC dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 “Extreme” di Qualcomm o l’Exynos 2700 che ha ben figurato nei primi benchmark trapelati.

Lato memorie, i rumor parlano di 12 GB di RAM per la versione base da 256 GB e ci sono alcune possibilità di vedere 16 GB di RAM nelle versioni più carrozzate (con 512 GB o 1 TB). Come anticipato, mancherà la S Pen mentre il display sarà da 6,6 pollici e godrà della tecnologia Privacy Display. Si parla di una batteria da 5.200 mAh.

Il comparto fotografico dovrebbe avere una rinuncia rispetto a quello del modello Ultra: sensore ISOCELL HP6 da 1/1,3″ con risoluzione 200 megapixel per la fotocamera principale e sensore Sony IMX855 da 50 megapixel per la fotocamera ultra-grandangolare dovrebbero rimanere; invece di un sensore da 50 megapixel per zoom ottico 5x, il modello Pro dovrebbe avere un teleobiettivo per lo zoom ottico 3x da 12 megapixel.

Quando arriverà e quanto costerà lo smartphone

Samsung dovrebbe annunciare la nuova gamma Galaxy S27 nelle fasi iniziali del 2027: le indiscrezioni indicano il mese di febbraio come quello da segnare sul calendario, dato che il colosso sudcoreano potrebbe aver deciso di continuare sulla strada intrapresa lo scorso anno.

Capitolo prezzi, considerando che si tratta di un modello inedito non è semplice prevedere qualcosa di concreto. Nel 2025, Samsung ha collocato Galaxy S25 Edge tra S25+ e S25 Ultra. Nulla di strano che Samsung Galaxy S27 Pro possa quindi collocarsi tra S27+ e S27 Ultra, con un prezzo di partenza in dollari intorno ai 1.299 dollari (ovvero 100 dollari in meno rispetto al prezzo previsto per il modello Ultra).

Emergono nuove indiscrezioni sugli altri Samsung Galaxy S27

Andando oltre, nelle ultime ore sono arrivate altre indiscrezioni (e alcune critiche) riguardanti gli altri modelli della gamma, a partire dal modello Ultra, punta di diamante della serie Samsung Galaxy S27. Secondo IceUniverse, lo smartphone presenterà bordi meno spigolosi rispetto a Galaxy S26 Ultra, migliorando l’ergonomia, la presa e il comfort generale quando si tiene in mano.

Samsung indecisa tra S Pen e batteria più capiente per Galaxy S27 Ultra

Tramite un post diffuso su X, il leaker @kro_roe suggerisce che Samsung stia testando svariati modelli di Galaxy S27 Ultra perché indecisa su un aspetto molto importante: tenere la S Pen e aumentare la capacità della batteria a parità di dimensioni o rimuovere la S Pen e liberare spazio per una batteria più capiente?

Il leaker dice che il prototipo senza S Pen potrebbe aver consentito al colosso sudcoreano di integrare una batteria da 7.000 mAh, complice anche l’utilizzo del silicio-carbonio. Mantenendo la S Pen, invece, la batteria dovrebbe avere una capacità tra i 5.700 e i 6.000 mAh, comunque notevolmente superiore rispetto a quella della batteria di Galaxy S26 Ultra.

Intanto arrivano numerose critiche per il cambio di design

Oltre al discorso sui bordi arrotondati per migliorare la presa, Ice Universe ha dedicato un lungo post su X al design di Samsung Galaxy S27 Ultra, confermando il fatto che Samsung abbia ricevuto molte critiche per questo cambiamento.

Sostanzialmente, il leaker rimprovera a Samsung di aver rinunciato al proprio design distintivo (con fotocamere disposte a semaforo) in favore di una situazione che Apple ha adottato lo scorso anno ed è stata ben accolta dal pubblico, facendo perdere al proprio flagship identità visiva.

Nonostante un posteriore che sembri completamente diverso rispetto a quello di Galaxy S26 Ultra, il leaker sostiene che questa scelta abbia consentito a Samsung di cambiare il meno possibile rispetto al modello di precedente generazione: al netto della rimozione del terzo sensore (del vecchio semaforo), è possibile mantenere tutto il resto al suo posto.

Un layout completamente nuovo avrebbe richiesto grandi cambiamenti interni che avrebbero coinvolto scheda madre, fotocamere, sistema di raffreddamento, batteria e sistema di ricarica; questo redesign consente di minimizzare rischio ingegneristico e costi, limitandosi a liberare spazio per una batteria più capiente.

Cornici più sottili attorno al display per Samsung Galaxy S27+

L’ultima indiscrezione di giornata proviene ancora una volta dal leaker Ice Universe che, tramite un altro post su X, ha fatto sapere che le cornici attorno al display di Samsung Galaxy S27+ saranno più sottili rispetto a quelle che troviamo su Galaxy S26+.

Lo smartphone, come di consueto, dovrebbe rappresentare una versione zoom del modello base della gamma e mutuare da esso anche la scheda tecnica: rispetto a Galaxy S27 dovrebbero cambiare solo la diagonale (più ampia) del display e la capacità (maggiore) della batteria; possibile boost anche per la velocità di ricarica (fino al 2026 è stato così).