Chi possiede un Google Pixel Watch 4 non deve necessariamente rinunciare ad alcune delle novità introdotte con il nuovo Google Pixel Watch 5. Tra queste ci sono anche i nuovi quadranti, che possono essere portati sul modello della scorsa generazione attraverso una semplice procedura di sideload.

Un utente su Reddit ha scoperto come installare su Google Pixel Watch 4 l’ultima versione dell’app Quadranti Google Pixel Watch. Non si tratta quindi di un aggiornamento software ufficiale rilasciato da Google, ma di una soluzione alternativa semplice e senza rischi che permette di ottenere i nuovi quadranti senza dover acquistare il modello più recente.

I nuovi quadranti che possono essere installati su Google Pixel Watch 4 sono Weave e Chronograph, introdotti proprio con Pixel Watch 5, ai quali si aggiungono il quadrante dedicato a Stephen Curry, Multicolor Reveal e Multicolor Modular. Una volta completata la procedura di installazione, i nuovi quadranti verranno visualizzati direttamente su Pixel Watch 4 e possono essere selezionati e utilizzati come qualsiasi altra watch face disponibile sullo smartwatch.

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Come installare i quadranti di Pixel Watch 5 su Pixel Watch 4

Requisito essenziale per il funzionamento dell’installazione è il download dell’app GeminiMan WearOS Manager, disponibile sul Google Play Store a questo indirizzo. Una volta installata l’applicazione sia sullo smartphone che sullo smartwatch, dovete scaricare l’apk dell’ultima versione (v5.0.231.924930285) di Quadranti Google Pixel Watch sul vostro smartphone, disponibile su APKMirror a questo indirizzo, senza installarla sul dispositivo.

Una volta terminati i preparativi, occorre seguire questi semplici passaggi:

attivate le opzioni sviluppatore su Google Pixel Watch 4 , dirigendovi su Impostazioni -> Sistema -> Informazioni -> Versione e premendo sette volte sul numero della build. All’interno delle opzioni sviluppatore, attivate Debug ADB e Debug Wireless ;

, dirigendovi su Impostazioni -> Sistema -> Informazioni -> Versione e premendo sette volte sul numero della build. All’interno delle opzioni sviluppatore, attivate e ; collegate smartphone e smartwatch alla stessa rete WiFi e, nella sezione dedicata al debug wireless, selezionate Associa nuovo dispositivo in modo da ottenere il codice di abbinamento e i dati relativi all’indirizzo IP;

e, nella sezione dedicata al debug wireless, selezionate in modo da ottenere il codice di abbinamento e i dati relativi all’indirizzo IP; aprite l’app GeminiMan Wear OS Manager sullo smartphone e collegate il Pixel Watch 4 inserendo il codice di abbinamento e i dettagli dell’indirizzo IP;

cliccate su Install APK File e selezionate il file APK dell’app Quadranti Google Pixel Watch che avete salvato precedentemente sullo smartphone per procedere con l’installazione wireless.

Una volta terminata la procedura, sul vostro Google Pixel Watch 4 dovreste aver installato l’ultima versione ufficiale dell’app dedicata ai quadranti, esclusiva al momento soltanto di Google Pixel Watch 5. C’è però una limitazione importante, poiché questa procedura funziona esclusivamente con il modello di scorsa generazione e non è possibile sfruttare lo stesso metodo su Pixel Watch, Pixel Watch 2 o Pixel Watch 3.