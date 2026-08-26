Nel mese in cui festeggia il tredicesimo compleanno, e a poco più di un mese dal precedente aggiornamento che ha introdotto l’editor di testo avanzato e altre novità, il team di Telegram ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog per annunciare le novità che fanno parte dell’aggiornamento di agosto 2026.

L’aggiornamento porta con sé interessanti novità che coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, mentre alcune sono esclusive per gli abbonati a Telegram Premium. Scopriamo tutti i dettagli.

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Telegram: è arrivato l’aggiornamento di agosto 2026

Come anticipato in apertura, il team di Telegram ha pubblicato (nell’ultimo martedì di agosto, mese in cui ricorre l’anniversario dalla fondazione) il solito post sul proprio blog per annunciare agli utenti le novità (già disponibili) relative all’aggiornamento di agosto 2026 per la piattaforma che viene così presentato:

Telegram ora ha 13 anni, ma non possiamo smettere di aggiungere nuove funzioni: Messaggi di benvenuto: Dai il benvenuto privatamente ai nuovi membri nelle chat. Crea messaggi di benvenuto personalizzati nel tuo gruppo o canale. Allega media o invia più messaggi contemporaneamente. Aggiungi formattazione avanzata tramite l’editor di testo.

Dai il benvenuto privatamente ai nuovi membri nelle chat. Pulsanti nei messaggi: Rendi qualsiasi testo interattivo. Inserisci pulsanti all’interno dei testi in gruppi e canali. Crea flussi automatizzati con messaggi effimeri. Invia sondaggi, organizza giochi o crea quiz.

Rendi qualsiasi testo interattivo. Documenti inline nei messaggi: Inserisci qualsiasi file all’interno di blocchi di testo. Includi documenti, file e musica accanto al tuo testo. Allega file inline con due tocchi.

Inserisci qualsiasi file all’interno di blocchi di testo. Regali firmati: Aggiungi un commento quando invii regali tramite il marketplace di Telegram.

Messaggi di benvenuto

Su gruppi e canali è arrivato il supporto ai messaggi di benvenuto che servono a fornire ai nuovi membri informazioni aggiuntive (contesto) senza che la chat venga intasata per gli altri utenti (il messaggio viene mostrato solo ai nuovi membri).

Come aggiungerne uno

Per aggiungere un messaggio di benvenuto, gli amministratori di gruppi e canali devono aprire il profilo e selezionare “Modifica > Messaggi di benvenuto” e aggiungere uno o più messaggi; questi possono includere file multimediali e supportano la formattazione avanzata introdotta a luglio.

App all’interno di un solo messaggo

Telegram ha introdotto la possibilità di creare app che “vivano” totalmente all’interno di un solo messaggio: gli sviluppatori (maggiori info) possono inserire più pulsanti all’interno di un unico messaggio e creare interi flussi per qualsiasi cosa (come sondaggi, quiz e giochi, ordini di prodotti); questi messaggi possono essere pubblicati ovunque (inclusi gruppi e canali); qualsiasi numero di utenti potrà interagire con questi messaggi.

Miglioramenti all’editor di testo avanzato

L’editor di testo avanzato guadagna il supporto a più tipi di documenti inline; è quindi possibile includere documenti, file e musica ovunque nel testo.

Segnaposto per gli aggiornamenti dell’app

Il team di Telegram ha aggiunto un segnaposto che segnala agli utenti quando la versione dell’app non è aggiornata e la visualizzazione di uno degli elementi del messaggio (corrispondente magari a una nuova funzione) non è supportata. Da questo segnaposto è possibile procedere direttamente al download dell’aggiornamento.

Regali “firmati” dal marketplace

L’ultima novità riguarda i regali, dato che il team di sviluppo ha aggiunto la possibilità di inserire una firma e un commento ai regali acquistati sul marketplace integrato.

Come inviarne uno

Per inviare un regalo dal marketplace di Telegram, basterà aprire il profilo di un utente qualsiasi, toccare “Invia un regalo” dal menù “Altro” (quello con i tre pallini), selezionare il filtro “Collezionabile” per acquistare regali aggiornati rari e inserire la firma.

13 anni di Telegram Telegram ha appena compiuto 13 anni! Non può ancora guidare o votare (quando qualcuno guarda), ma almeno i nostri account social sono finalmente usciti dalla zona grigia, o lo sarebbero, se non fossero gestiti da bambini di 8 anni. Nell’ultimo anno abbiamo rilasciato 12 aggiornamenti principali contenenti oltre 55 funzioni; ecco alcune delle nostre preferite: Formattazione del testo avanzata

Design Liquid Glass su iOS e un enorme restyling su Android

Automazione delle chat

Ricerca di oltre 100M di sticker ed emoji

Telegram per smartwatch

Supporto per bot IA

Potenti sondaggi

Tag per i membri nei gruppi

Community

Passkey

Musica nei profili Ora torniamo al lavoro, e tu, vai a festeggiare e a parlare di libertà di espressione. Non si esprimerà da sola!

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità (o alcune di esse) sono disponibili (o esclusive) anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.