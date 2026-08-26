È ufficialmente partita la vendita di REDMAGIC Astra 2, il nuovo tablet Android da gaming di Nubia. Dopo i Vantaggi Early Bird e il periodo di preordine con accesso anticipato, da oggi, 26 agosto 2026, il dispositivo è liberamente acquistabile in Italia. Vediamo come.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

REDMAGIC Astra 2 è disponibile all’acquisto in Italia da oggi

REDMAGIC Astra 2 è stato presentato lo scorso 17 luglio 2026 ed è un tablet da gaming che si presenta come il nuovo riferimento per chi cerca prestazioni sostenute, raffreddamento avanzato e un’esperienza immersiva in un formato compatto. Tra le sue peculiarità spicca il sistema di raffreddamento a liquido AquaCore Cooling System 2.0, studiato per mantenere basse le temperature anche durante le sessioni di gioco più intense. A supporto, il Liquid Metal 3.0 posizionato direttamente sopra la camera di vapore trasferisce rapidamente il calore dalla CPU, e una camera di vapore con una struttura 4D migliora la dissipazione senza aumentare il peso.

Il tablet Android mette a disposizione un display OLED da 9,06 pollici a risoluzione 2,4K con refresh rate fino a 185 Hz, e viene mosso dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256 o 512 GB di memoria interna. La batteria è da 8300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 75 W, o la ricarica rapida cablata da 40 W nella seconda porta USB-C posizionata sul lato lungo. Non mancano fotocamere da 13 MP e da 9 MP, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e DisplayPort fino a 4K a 144Hz o 8K a 60Hz. Lato software, arriva con REDMAGIC OS 11.5 e Android 16.

Tra il 10 e il 25 agosto 2026 è stato possibile acquistare i vantaggi Early Bird (1 euro per ottenere un buono sconto da 30 euro, accesso anticipato di un giorno per l’acquisto e doppio omaggio), ma da oggi, 26 agosto 2026, Nubia ha aperto la vendita libera. Potete dunque acquistare REDMAGIC Astra 2 in due varianti di colore (Black Eclipse e Silver Starfrost) e due configurazioni di memoria: il prezzo è di 699 euro per la versione da 12-256 GB e di 799 euro per quella da 16-512 GB.

Se avete acquistato il buono durante il periodo promozionale, potete sfruttarlo entro il 26 settembre 2026 per portarvi a casa il tablet a 669 euro (12-256 GB) o a 769 euro (16-512 GB), con caricabatterie rapido da 80 W in omaggio (valore di 29,90 euro) e un portachiavi esclusivo REDMAGIC Mora. Potete procedere seguendo il link qui in basso verso il sito ufficiale, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione completa.