Similmente allo scorso anno, Huawei lancia in questo periodo una promozione dedicata al rientro a scuola, che ormai si sta avvicinando: l’iniziativa Back to School è disponibile su Huawei Store fino al 30 settembre 2026 e prevede generosi sconti su tantissimi prodotti del marchio, tra smartphone, tablet, cuffie wireless, smartwatch e non solo: vediamo come combinare al meglio i ribassi con l’extra sconto di alcuni coupon.

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Le migliori offerte Back to School su Huawei Store

Le offerte del Back to School 2026 su Huawei Store regalano sconti su tanti prodotti del brand, tra smartphone, tablet, cuffie true wireless, smartwatch e non solo. Come anticipato, l’iniziativa è valida fino al 30 settembre (salvo esaurimento scorte), e permette non solo di approfittare degli sconti proposti direttamente dal sito, ma anche di aggiungere un ulteriore sconto del 10% su tutti i prodotti grazie al coupon esclusivo A10TUTTOPR o grazie a coupon specifici.

Le offerte sugli smartwatch Huawei

Iniziamo dagli smartwatch, tra i grandi protagonisti della nuova promozione Huawei. Tra le offerte più interessanti troviamo infatti HUAWEI Watch Fit 5, HUAWEI Watch Fit 5 Pro, HUAWEI Watch Fit 4 e HUAWEI Watch GT Runner 2.

HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro sono arrivati in Italia la scorsa primavera, evolvendosi rispetto ai modello precedenti pur mantenendo un design elegante e adatto a ogni occasione. I due smartwatch condividono diversi aspetti, distinguendosi per quanto riguarda alcune funzionalità ed elementi di design. Entrambi offrono comunque una cassa quadrata e diverse varianti tra le colorazioni. Watch Fit 5 offre un display AMOLED da 1,82 pollici, mentre il modello Pro propone un display LTPO AMOLED da 1,92 pollici, più luminoso (3000 nit invece di 2500), con refresh rate variabile da 1 a 60 Hz, protetto da vetro zaffiro 2.5D e circondato da cornici più sottili.

Entrambi offrono la modalità Mini-Workout, pensata per coloro che hanno poco tempo a disposizione per allenarsi e che non dispongono di attrezzi o spazi dedicati, e possono monitorare più di 100 attività sportive (tra cui troviamo il rilevamento automatico dell’attività ciclistica, con potenza virtuale e cadenza in tempo reale). Il modello Pro integra funzionalità aggiuntive, come la Modalità Trail Run (con navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e tempo di arrivo stimato) e una suite di funzionalità per i golfisti.

Tutti e due dispongono di funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, mentre il modello Pro alza ulteriormente l’asticella disponendo di funzioni avanzate come l’analisi dell’aritmia basata sulle onde di polso (fibrillazione atriale), l’ECG e il rilevamento della rigidità arteriosa.

HUAWEI Watch Fit 5 viene proposto in sconto a 179 euro invece di 199, ma con il coupon A30TUTTOFIT5 potete scendere di altri 30 euro, arrivando a 149 euro. In più, aggiungendo 1,90 euro, potete portarvi a casa un cinturino extra. HUAWEI Watch Fit 5 Pro è disponibile in offerta a 249 euro invece di 299, sempre sfruttando il medesimo coupon. Pure qui potete aggiungere 1,90 euro per avere un cinturino extra.

La promozione Huawei coinvolge anche il modello della precedente generazione. HUAWEI Watch Fit 4 è in offerta nella versione Grey Nylon: mette a disposizione display AMOLED da 1,82 pollici, corona girevole, pulsante funzione e altoparlante. A livello di autonomia promette fino a 10 giorni di utilizzo, e può contare sulla ricarica rapida. Viene proposto in sconto a 109 euro invece di 169, ma con il coupon A10TUTTOPR potete scendere di un altro 10%.

Restiamo ancora sugli smartwatch perché in offerta c’è anche HUAWEI Watch GT Runner 2, modello pensato soprattutto per gli amanti della corsa. Si rivolge sia ai runner occasionali sia agli atleti ed è dotato di un’architettura con antenna floating 3D e di un design ottimizzato dell’antenna, così da offrire un miglioramento della precisione di posizionamento rispetto al predecessore. Propone un profilo ultra-sottile, con un design ottimizzato per una vestibilità confortevole, una scocca in lega di titanio nanostampata e un cinturino intrecciato AirDry, pensato per migliorare la traspirabilità con proprietà idrorepellenti anti-sudore.

Il produttore ha integrato un algoritmo non invasivo per la rilevazione della soglia del lattato e la misurazione della potenza di corsa, ma anche una Modalità Maratona, che traccia le prestazioni di gara e offre una guida completa con misurazione della potenza di corsa, guida dinamica del ritmo e promemoria intelligenti per il recupero.

Con l’iniziativa Back to School, HUAWEI Watch GT Runner 2 viene proposto in offerta a 299 euro invece di 399, e con il coupon A10TUTTOPR potete ottenere un ulteriore sconto del 10%. In omaggio le cuffie wireless HUAWEI FreeBuds SE 4.

Ci sono anche cuffie wireless, tablet e smartphone in sconto

Come anticipato, le offerte del Back to School su Huawei Store coinvolgono altre tipologie di prodotti. Oltre agli smartwatch troviamo infatti anche cuffie true wireless, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda le prime spiccano le HUAWEI FreeClip 2 Summer Edition: offrono l’innovativa architettura C-bridge vista sulla prima generazione, fondendo estetica e tecnologia e integrando diversi miglioramenti: sono infatti più leggere del modello precedente e offrono una vestibilità migliorata, così che possano essere utilizzate tutto il giorno quasi senza accorgersene. Offrono un design migliorato, con silicone liquido delicato sulla pelle e una lega a memoria di forma ad alte prestazioni. Il Comfort Bean è più leggero e piccolo rispetto ai modelli precedenti, ed è studiato per adattarsi all’orecchio senza cadere, e anche l’Acoustic Ball è stato migliorato per offrire un suono potente da una forma compatta.

Le FreeClip 2 sono disponibili su Huawei Store nella versione Summer Edition e nelle colorazioni Black, White, Blue, Rose Gold e Purple: in omaggio una coppia di accessori Robin Earring a scelta e 12 mesi di HUAWEI Loss Care. Sul sito sono proposte a 179 euro invece di 199, ma con il coupon A20MKTFC potete portarle a casa a 159 euro.

Chiudiamo le principali offerte del Back to School di Huawei con occasioni da non perdere lato tablet e smartphone: troviamo infatti in sconto sia HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 sia HUAWEI Pura 80 Pro.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 è stato lanciato a gennaio e punta dritto al cuore di studenti, professionisti e creator che cercano un’esperienza paperless. Propone un Display PaperMatte ultra-luminoso da 11,5 pollici a risoluzione 2800 x 1840, con una superficie ottimizzata per ridurre del 50% l’effetto scintillio rispetto alla generazione precedente e per opporre la giusta resistenza durante l’uso con la penna (per una sensazione di scrittura simile alla carta). Viene proposto in offerta nella versione da 12-256 GB a 349 euro invece di 399 con in omaggio una tastiera italiana del valore di 149 euro, ma potete ottenere uno sconto extra del 10% utilizzando il coupon A10TUTTOPR.

HUAWEI Pura 80 Pro è arrivato da noi lo scorso autunno in compagnia del fratello maggiore Ultra. Mette a disposizione un ampio schermo OLED LTPO da 6,8 pollici e viene mosso dal SoC Kirin 9020, supportato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Il produttore punta molto sul comparto fotografico: a bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 1 pollice da 50 MP (f/1.6-4.0, OIS), sensore ultra-grandangolare da 40 MP (f/2.2) e teleobiettivo macro da 48 MP (f/2.1, OIS, zoom ottico 4x). La batteria arriva a 5170 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 100 W e la ricarica wireless da 80 W.

Lo smartphone viene proposto in questi giorni a 799 euro invece di 1099, ma potete digitare il coupon A10TUTTOPR per avere uno sconto extra del 10%.

Queste erano solo alcune delle offerte disponibili su Huawei Store con la promozione Back to School. Per scoprire tutte le altre proposte del sito potete seguire il link qui in basso: ricordatevi che avete tempo fino al 30 settembre 2026 per approfittarne, salvo esaurimento scorte o offerte specifiche a tempo più limitato.

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