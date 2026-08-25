Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe rappresentare una delle più importanti rivoluzioni estetiche degli ultimi anni per la gamma Galaxy S del colosso coreano. A diversi mesi dal debutto ufficiale, stanno infatti emergendo una serie di indiscrezioni e render CAD che convergono su un possibile nuovo design per il prossimo top di gamma del 2027.

La novità più evidente riguarda sicuramente il comparto fotografico posteriore, che potrebbe abbandonare l’attuale disposizione a semaforo, ormai in uso da diversi anni se pur con qualche piccola modifica ad ogni generazione, in favore di una grande piattaforma rettangolare che attraversa tutta la larghezza dello smartphone.

Le nuove indiscrezioni arrivano da più fonti e, proprio per questo, possiamo iniziare a pensare che sia presente un fondo di verità. Diversi leaker più o meno affidabili hanno infatti fornito indicazioni simili sulla possibilità che Samsung stia attivamente lavorando a questo cambiamento, riprendendo tra l’altro un progetto che sarebbe stato inizialmente pensato per il Galaxy S26 Edge, poi ufficialmente cancellato.

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Samsung Galaxy S27 Ultra dà la mano ad iPhone 17 Pro nei nuovi render

Come già detto, quindi, Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe abbandonare le singole fotocamere disposte su un lato della scocca e abbracciare un design con una grande isola rettangolare che si estende da un lato all’altro dello smartphone. Il risultato ricorda inevitabilmente il design adottato da Apple con iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, poi ripreso da altri produttori, come per esempio Xiaomi.

La piattaforma occuperebbe l’intera parte superiore della scocca posteriore, creando una superficie continua sulla quale troverebbero posto i sensori fotografici ed il flash LED. Nei render possiamo vedere due grandi sensori posizionati sul lato sinistro della camera island, mentre un elemento a forma di pillola dovrebbe ospitare una terza fotocamera e il flash. Questi render andrebbero anche indirettamente a confermare l’abbandono del secondo teleobiettivo su Samsung Galaxy S27 Ultra, che passerebbe da una configurazione con quattro sensori ad una con tre sensori.

Il nuovo design potrebbe avere anche un importante vantaggio pratico, rendendo lo smartphone più stabile quando viene poggiato su una superficie piatta e riducendo il fastidioso dondolio causato dal modulo fotografico concentrato soltanto su un lato del dispositivo. Nei render CAD possiamo anche notare un elemento circolare nella parte posteriore, che potrebbe indicare un sistema di magneti integrati per la ricarica wireless e per gli accessori magnetici, simile al Pixel Snap di Google o al MagSafe di Apple.

Al netto della scocca posteriore dello smartphone e la nuova camera island, Samsung Galaxy S27 Ultra dovrebbe mantenere un aspetto generale molto simile a quello di Samsung Galaxy S26 Ultra. Secondo Ice Universe, infatti, il nuovo top di gamma dovrebbe mantenere le stesse dimensioni del display, così come la posizione della S Pen e dell’altoparlante sul lato sinistro. Escluso il rinnovato comparto fotografico, quindi, il prossimo Ultra potrebbe essere molto più conservativo di quanto il nuovo retro possa far pensare.

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Due possibili varianti per Samsung Galaxy S27 Ultra

La scelta di Samsung di rinnovare l’aspetto estetico del suo dispositivo di punta non arriverebbe completamente dal nulla. Secondo le stesse fonti, infatti, il design della camera bar sarebbe una soluzione che l’azienda aveva già valutato per il Galaxy S26 Edge, progetto successivamente cancellato a causa delle scarse vendite del modello che l’ha preceduto lo scorso anno. Per il momento, però, non è ancora chiaro se questa soluzione riguarderà esclusivamente Samsung Galaxy S27 Ultra oppure se verrà estesa ad altri modelli della gamma.

Le immagini condivise da Ice Universe mostrano infatti sia un dispositivo con un nuovo design sia uno smartphone dall’aspetto molto simile all’attuale Samsung Galaxy S26. È dunque molto probabile che l’azienda abbia deciso di differenziare ulteriormente la variante Ultra, mantenendo più conservativi i modelli inferiori della nuova famiglia. Tutto questo non significa, però, che Samsung Galaxy S27 Ultra non riserverà ulteriori sorprese, poiché il leaker Sonny Dickson ha lasciato intendere che il colosso coreano potrebbe lanciare il nuovo dispositivo in due diverse varianti.

Here’s another look at the Samsung Galaxy S27 Ultra. Samsung is planning to offer the S27 Ultra in two different sizes. pic.twitter.com/3r84Vd82po — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 23, 2026

Secondo la fonte, il nuovo top di gamma di Samsung potrebbe arrivare sul mercato in “due diverse dimensioni”: le immagini condivise dal leaker mostrano effettivamente due smartphone apparentemente identici per estetica ma differenti per dimensioni e proporzioni. La differenza può essere notata confrontando la posizione del bilanciere del volume con quella del modulo fotografico, che indica due smartphone dalla diagonale del display differente.

In molti, nel corso degli anni, hanno chiesto a gran voce la possibilità di acquistare un dispositivo dalle caratteristiche del modello Ultra in un corpo più compatto, e la direzione presa da Samsung sembra essere proprio questa. La spiegazione più plausibile, però, potrebbe essere l’introduzione di un quarto modello all’interno della gamma, ossia il tanto vociferato Samsung Galaxy S27 Pro. Questo modello si collocherebbe a metà tra il Galaxy S27+ e il Galaxy S27 Ultra e sarebbe caratterizzato da un formato più compatto e caratteristiche più simili al modello di fascia premium. Ice Universe, dalla sua, è abbastanza convinto che sarà questa la direzione intrapresa dal colosso coreano.

I can now confirm that there are not two different versions of the Galaxy S27 Ultra. The truth is that they are actually the Galaxy S27 Ultra and Galaxy S27 Pro. One is larger, while the other is slightly smaller. Both models feature Samsung’s new camera island design. The key… pic.twitter.com/3ynzaHNMoF — Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026

Al momento non possiamo ancora stabilire se Samsung abbia davvero intenzione di proporre due Galaxy S27 Ultra di dimensioni differenti oppure se i due render rappresentino effettivamente due modelli distinti che condividono la stessa camera island e gran parte delle specifiche tecniche. La diversa posizione dei pulsanti laterali nei render lascia intendere che non si tratti semplicemente di due versioni dello stesso smartphone, quanto piuttosto di due modelli differenti, seppur simili. Per ora, comunque, entrambe le possibilità restano aperte.

Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe introdurre un nuovo tipo di materiale

Accantonata la questione sul nuovo possibile design di Samsung Galaxy S27 Ultra, un’altra novità che potrebbe fare il suo debutto con il prossimo top di gamma sarebbe il materiale utilizzato per la superficie del dispositivo. Secondo varie fonti, Samsung e Corning starebbero lavorando insieme a un nuovo rivestimento superficiale “self-healing” destinato alla prossima generazione del Gorilla Armor.

🚨 EXCLUSIVE | GALAXY S27 ULTRA Samsung and Corning are reportedly working on a new self-healing surface coating for the next generation of Gorilla Armor. The goal is reportedly to allow the surface to recover from certain levels of everyday micro-scratching, rather than simply… — Schrödinger (@phonefuturist) August 21, 2026

Questo nuovo materiale permetterebbe alla superficie di riparare autonomamente micrograffi provocati dal normale utilizzo quotidiano. Si tratterebbe di un materiale diverso da un vetro tradizionale pensato esclusivamente per resistere ai graffi, ma funzionerebbe esattamente al contrario. Questo vetro potrebbe essere meno resistente ai graffi rispetto ad un vetro convenzionale, ma avrebbe la capacità di attenuare o riempire autonomamente i segni più piccoli comparsi sulla superficie.

Non è però noto da quanto tempo Samsung e Corning stiano lavorando alla tecnologia, se siano già stati prodotti dei campioni funzionanti o quello che dovrebbe essere il nome commerciale della nuova generazione Gorilla Armor. La fonte specifica inoltre che non si sa con precisione se questo nuovo materiale sarà destinato al display di Samsung Galaxy S27 Ultra o se verrà utilizzato per la scocca posteriore.

La tecnologia, comunque, non sarebbe completamente inedita poiché già nel 2015 LG aveva utilizzato un materiale autoriparante sul pannello posteriore del suo LG G Flex 2. Quel materiale plastico era in grado di riempire autonomamente alcuni piccoli graffi dovuti all’usura quotidiana, anche se presentava il problema di attirare facilmente impronte e polvere. Dopo più di 10 anni, ovviamente, la tecnologia potrebbe essere stata notevolmente migliorata e fare il suo ritorno in grande stile proprio con Samsung Galaxy S27 Ultra.

Mancano ancora tanti mesi al debutto di Samsung Galaxy S27

Mettendo insieme tutte queste indiscrezioni, il quadro che emerge è quello di un Samsung Galaxy S27 Ultra finalmente rinnovato in alcuni degli aspetti maggiormente criticati dagli addetti ai lavori, ossia la posizione dei sensori fotografici sul retro che rendono lo smartphone instabile su una superficie piana. Allo stesso tempo, però, è fondamentale ricordare che nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente da Samsung.

I render condivisi dai vari leaker potrebbero rappresentare prototipi o progetti ancora in fase di sviluppo e il design potrebbe cambiare prima dell’avvio ufficiale della produzione. Anche l’ipotesi dei due diversi formati per Samsung Galaxy S27 Ultra resta tutta da verificare, così come la presunta presenza del nuovo modello Galaxy S27 Pro.

La presentazione dei Samsung Galaxy S27 è attesa nelle prime settimane del 2027 e, fino ad allora, emergeranno sicuramente decine e decine di nuove informazioni capaci di chiarire quale delle diverse interpretazioni oggi circolate corrisponda effettivamente a quelle che saranno le decisioni finali del colosso coreano.