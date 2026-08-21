8300 mAh, 11 pollici e un prezzo che scende fino a 87€: HONOR Pad X8a torna disponibile su AliExpress con uno sconto del 42% rispetto al prezzo originale di 149€. Per chi cercava un tablet da divano senza compromettere il portafoglio, il tempismo è quello giusto.

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HONOR Pad X8a: grande schermo, batteria monstre e audio da cinema tascabile

Chi passa le serate sul divano tra serie TV, YouTube e qualche sessione di gaming casual troverà in HONOR Pad X8a un compagno difficile da battere a questa fascia di prezzo. Il punto di forza più immediato è il display da 11 pollici IPS TFT LCD con risoluzione 1920×1200 e frequenza di aggiornamento a 90 Hz: lo scorrimento è fluido, i contenuti appaiono nitidi e la tecnologia HONOR Eye Protection Display riduce l’affaticamento visivo durante le sessioni prolungate, un dettaglio non trascurabile per chi usa il tablet quotidianamente.

Sotto la scocca lavora il Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm, octa-core), accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Non è un processore pensato per il gaming intensivo o la produttività pesante, ma gestisce con scioltezza multitasking leggero, streaming, navigazione e videoconferenze. La funzione Smart Screen Split di MagicOS 8.0 permette di tenere fino a 4 app aperte simultaneamente: utile per chi guarda un video mentre chatta o prende appunti.

La vera stella del dispositivo è però la batteria da 8300 mAh, capace di garantire fino a 14 ore di riproduzione video locale e circa 56 giorni in standby. In termini pratici, significa giorni di utilizzo senza cercare la presa di corrente.

L’audio è un altro punto di forza inatteso per questa fascia: i 4 altoparlanti con tecnologia HONOR Histen restituiscono un suono spaziale e coinvolgente, ben oltre quello che ci si aspetterebbe da un tablet entry-level.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Display: 11″ IPS, 1920×1200, 90 Hz, 400 nit, Eye Protection

11″ IPS, 1920×1200, 90 Hz, 400 nit, Eye Protection Processore: Qualcomm Snapdragon 680, octa-core, 6 nm

Qualcomm Snapdragon 680, octa-core, 6 nm RAM / Storage: 4 GB / 64 GB (espandibile via microSD)

4 GB / 64 GB (espandibile via microSD) Batteria: 8300 mAh, fino a 14 ore di video

8300 mAh, fino a 14 ore di video Audio: 4 altoparlanti con HONOR Histen

4 altoparlanti con HONOR Histen Sistema operativo: Android 14 con MagicOS 8.0

Android 14 con MagicOS 8.0 Design: scocca in metallo, spessore 7,25 mm, peso 495 g

scocca in metallo, spessore 7,25 mm, peso 495 g Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (no SIM/4G)

Da segnalare l’assenza di connettività cellulare e GPS integrato, oltre a fotocamere da 5 MP anteriore e posteriore: adeguate per videochiamate, nulla di più.

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Offerta AliExpress: 87€ con coupon, risparmio di 62€

Su AliExpress il prezzo scende a 87€ rispetto ai 149€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio netto di 62€. Per ottimizzare ulteriormente il prezzo, è possibile applicare uno dei coupon disponibili: TUTTOA11, ITAE11 oppure ITNS11 (in caso di problemi con i coupon, è disponibile una guida dedicata).

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