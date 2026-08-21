Dopo le novità proposte a inizio mese, Google ha avviato il rilascio di ulteriori aggiornamenti per Google Home e Gemini for Home: la casa di Mountain View sta introducendo diverse novità sparse tra l’assistente vocale, l’applicazione Google Home e la sottoscrizione Google Home Premium. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

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Le ultime novità Google Home: coinvolti Gemini for Home e l’app Google Home

Gemini for Home e l’assistente vocale

Iniziamo da Gemini for Home, che in Early Access accoglie alcune novità per quanto riguarda l’assistente vocale.

La prima riguarda gli appassionati di musica e in particolare gli abbonati a Spotify: Google ha migliorato il modo in cui l’assistente riconosce i brani, gli artisti e le playlist che vengono richiesti dall’utente sul servizio. In questo modo aumentano le possibilità che vengano effettivamente riprodotte le canzoni richieste, migliorando l’esperienza di ascolto generale. Si può persino pronunciare una frase come “Hey Google, riproduci i brani che mi piacciono su Spotify” per far partire la raccolta di canzoni a cui è stato messo il “mi piace”. Naturalmente per far questo è necessario aver prima abilitato i risultati personalizzati.

Google ha poi migliorato il controllo della temperatura colore per le luci: si può usare la voce per impostare le luci smart su specifiche temperature di colore, così da personalizzare rapidamente l’atmosfera e l’ambiente in qualsiasi occasione. Ad esempio, è possibile pronunciare frasi come “Hey Google, imposta le luci del soggiorno a 2700 kelvin“.

La terza e ultima novità riguardante l’assistente vocale coinvolge la trasmissione dei messaggi, che ora risulta più semplice. Si può dire “Hey Google, trasmetti un messaggio” e poi pronunciare il messaggio desiderato attraverso un comando separato. Prima era necessario pronunciare tutto in un’unica lunga richiesta, mentre ora è possibile utilizzare entrambi i metodi a seconda delle preferenze.

L’app Google Home tra serrature, temperature e videocamere

Come anticipato, le novità arrivano anche per l’app Google Home, toccando serrature intelligenti, temperature e videocamere.

La casa di Mountain View consente ora di controllare in modo indipendente l’apertura e la chiusura delle serrature smart compatibili in stile europeo, e di visualizzare descrizioni dettagliate dello stato di chiusura per avere una visione completa e immediata dello stato fisico della porta.

Lato temperature, da ora quelle proposte nell’app Google Home, nei comandi vocali e nei dispositivi Google Nest corrisponderanno sempre all’unità di misura preferita (Celsius o Fahrenheit). Per modificarla basta andare nelle impostazioni dell’app Google Home, premendo sull’immagine di profilo in alto a destra e quindi “Impostazioni di Home > Funzionalità per la casa > Unità di temperatura“.

Per quanto concerne le videocamere, su Android abbiamo una novità per lo streaming live in alta definizione. Google è andata a risolvere un problema per cui i feed delle telecamere potevano bloccarsi a una bassa risoluzione (360p) invece di trasmettere automaticamente in alta definizione.

Infine, per garantire la protezione continua della casa, Big G invierà un avviso nell’app in caso di mancato pagamento della sottoscrizione Google Home Premium. In questo modo si potranno aggiornare facilmente i dati di fatturazione prima di perdere la cronologia delle telecamere o le altre funzionalità dell’abbonamento.

Anche disponendo dell’ultima versione dell’app Google Home, alcune funzionalità potrebbero richiedere del tempo prima di essere implementate per tutti. Potete verificare la presenza di aggiornamenti dell’app passando dal badge qui in basso. Per provare con un po’ di anticipo le novità potete aderire all’Anteprima pubblica, passando dalle impostazioni.