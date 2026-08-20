Samsung sembra essere al lavoro su una nuova funzione per la sua interfaccia software, pensata per dare agli utenti un controllo molto più ampio sull’aspetto e sui contenuti dei widget della schermata home. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, l’azienda coreana starebbe infatti sviluppando uno strumento chiamato My Custom Widget, che dovrebbe debuttare con l’aggiornamento One UI 9.5.

L’idea alla base della funzione è quella di permettere a chi utilizza un dispositivo Samsung di scegliere quali informazioni mostrare in un widget e come disporle graficamente. Non sarebbe quindi un widget statico e preconfezionato, ma uno strumento modulare che pesca dati da diverse app di sistema per comporre un pannello informativo su misura.

A rivelare l’esistenza di questa funzione è stato il tipster Fahad Ali Javed, che ha condiviso lo screenshot dell’interfaccia in fase di sviluppo, che abbiamo riportato come copertina di questo post.

Nell’immagine si vede come un utente possa attingere a informazioni provenienti da app come Calendar e Messaggi per costruire un widget che, ad esempio, condivide automaticamente i propri piani di viaggio con gli amici tramite un messaggio di testo. Il layout mostrato nello screenshot appare di tipo modulare, suddiviso in sezioni distinte.

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Il collegamento con Android 17

La funzione sembra inoltre ricalcare da vicino uno strumento che Google ha già sviluppato per Android 17, chiamato Create Your Own Widget. Anche in questo caso, il sistema operativo di base offre agli utenti la possibilità di selezionare dati personalizzati e visualizzarli in un widget secondo un layout e un design scelti liberamente. È dunque plausibile che Samsung abbia deciso di integrare e adattare questa capacità nativa di Android all’interno della propria interfaccia One UI, personalizzandola con l’estetica e le app tipiche del proprio ecosistema.

Non è peraltro la prima volta che Samsung lavora in questa direzione. Con il lancio di One UI 9.0, ad esempio, l’azienda aveva già introdotto una funzione concettualmente simile all’interno di Now Brief, il pannello informativo che raccoglie notifiche e aggiornamenti rilevanti per l’utente. In quel caso, la novità permetteva di creare schede personalizzate, ed era stata presentata insieme ai nuovi Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8.

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La nuova strategia di sviluppo di One UI

Per comprendere il contesto in cui si inserisce questa indiscrezione, è utile guardare a come Samsung ha riorganizzato negli ultimi tempi il proprio ciclo di aggiornamenti software. L’azienda ha infatti adottato una strategia in due fasi distinte nel corso dell’anno.

Nella seconda metà dell’anno viene rilasciata la versione principale, indicata con la numerazione x.0, basata sull’ultimo importante aggiornamento di Android disponibile. La versione, però, porta generalmente con sé pochi cambiamenti estetici o funzionali di rilievo, concentrandosi più che altro sull’adattamento tecnico al nuovo Android. È esattamente quello che è successo con One UI 9.0, lanciato insieme ai pieghevoli Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8, e che si è presentato come un aggiornamento piuttosto contenuto in termini di novità visibili.

La trasformazione più sostanziale arriva invece nella prima metà dell’anno successivo, con la versione x.5. È in questa fase che Samsung introduce solitamente le revisioni grafiche più profonde e le funzionalità software più significative. One UI 9.5, attesa per l’inizio del prossimo anno, dovrebbe seguire proprio questo schema, portando cambiamenti decisamente più consistenti rispetto a quanto visto con la release precedente.

Cosa aspettarsi da One UI 9.5

La funzione My Custom Widget si aggiunge a un elenco crescente di novità che sarebbero già trapelate per questo aggiornamento nelle ultime settimane. Tra queste figurano una funzione di blocco delle app, pensata per aumentare la privacy, un rinnovamento del design di alcune app di sistema e dei widget, oltre a una nuova animazione dedicata al riconoscimento dell’impronta digitale.