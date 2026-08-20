Chi dice che per avere un foldable di ultima generazione servano oltre 2.000€? Samsung Galaxy Z Fold 8 la pensa diversamente, almeno in questo momento. Con uno sconto che sfiora il 38%, questo smartphone pieghevole scende a un prezzo che raramente si è visto per un dispositivo appena lanciato, su eBay. Vale la pena capire cosa si porta a casa a questo prezzo.

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Samsung Galaxy Z Fold 8: il foldable wide-screen che riscrive le regole del form factor

Samsung Galaxy Z Fold 8 segna una svolta radicale nel design dei foldable: niente più form factor verticale e stretto, ma un display interno da 7,6 pollici con aspect ratio 4:3, pensato esplicitamente per il consumo di contenuti. Film, e-book, streaming e navigazione assumono una dimensione completamente diversa su un pannello così generoso e proporzionato.

Le specifiche principali del dispositivo:

  • Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip più potente attualmente disponibile su Android
  • RAM: 12 GB
  • Storage: 256 GB interni (non espandibile)
  • Display interno: 7,6” Dynamic AMOLED, risoluzione 1.848 x 2.448 pixel, 3.000 nit di luminosità di picco, 120Hz
  • Display esterno: 5,5” FHD+ Dynamic AMOLED, aspect ratio 10:16
  • Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida a 45W, fino a 26 ore di riproduzione video
  • Fotocamera: doppio sistema da 50 MP
  • Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, eSIM + Nano-SIM
  • Certificazione: IP48, telaio in Advanced Armor Aluminum, Gorilla Glass Ceramic 3
  • Peso: soli 201 grammi, il Galaxy Z Fold più leggero mai prodotto
  • Software: Android 17 pre-installato, 7 anni di aggiornamenti garantiti
  • Colorazione: Graphite

L’elemento che rende Galaxy Z Fold 8 davvero unico nel panorama foldable è proprio il display interno: la tecnologia Flex Titanium garantisce una piega quasi impercettibile, mentre il formato 4:3 lo rende il migliore della categoria per chi consuma contenuti multimediali. Da chiuso, il cover display con proporzioni 10:16 lo rende pienamente usabile come un normale smartphone per social media e messaggistica.

Sul fronte software, Galaxy AI integra funzionalità di automazione agentica grazie alla collaborazione con Gemini Intelligence, con novità come Call Brief, My FanCam e Now Nudges potenziati. Inclusi nell’acquisto anche 6 mesi di Google AI Pro con accesso a Gemini Notebook e 5 TB di cloud storage.

Per ulteriori dettagli:

Recensione Samsung Galaxy Z Fold8: il pieghevole che osa, cambia forma e diventa ancora più tascabile

Quasi 900€ di risparmio su eBay: i numeri dell’offerta

Su eBay è possibile acquistare Samsung Galaxy Z Fold 8 nella configurazione 12GB RAM / 256GB / Graphite / 5G a soli 1.435,30€, contro un prezzo originale di 2.299€.

Il risparmio è di 863,70€, con uno sconto del 37,6%: numeri difficili da ignorare per un dispositivo lanciato appena a luglio 2026. Il prezzo di listino ufficiale in Italia parte da 2.099€, il che rende questa offerta ancora più interessante rispetto al canale retail tradizionale.

L’offerta è disponibile direttamente su eBay, uno dei marketplace più affidabili per questo tipo di acquisto, con protezione acquirente garantita.

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