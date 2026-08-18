Con l’arrivo di One UI 9.0, in debutto insieme ai nuovi Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8, Samsung introduce una novità pensata per rendere la vita più semplice a chi possiede uno smartphone pieghevole dell’azienda coreana. Nel dettaglio, è una sezione dedicata, chiamata Garanzia e Assistenza, accessibile già durante la configurazione iniziale del dispositivo oppure in un secondo momento dal menu Impostazioni, che permette agli utenti di verificare in modo immediato lo stato di copertura del proprio dispositivo, effettuare diagnosi tecniche e risolvere eventuali problemi senza dover cercare informazioni altrove.

La funzione si trova direttamente all’interno dell’app Impostazioni sui dispositivi Galaxy che montano One UI 9.0 o versioni successive, dalla quale è innanzitutto possibile controllare lo stato attuale della garanzia e verificare se il telefono è iscritto a un piano di copertura Samsung Care+. Chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento può farlo direttamente da questa schermata, per i modelli che lo consentono. La sezione, inoltre, non riguarda solo lo smartphone in uso: raccoglie le stesse informazioni anche per smartwatch, auricolari e tablet Galaxy collegati allo stesso account Samsung, così da avere sotto controllo l’intero ecosistema di prodotti posseduti con un solo sguardo.

Per chi acquista uno dei nuovi pieghevoli direttamente su Samsung.com e attiva un piano mensile Samsung Care+, Samsung offre in fase di lancio i primi tre mesi di copertura senza costi aggiuntivi.

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Diagnosi guidata dei problemi hardware

Uno degli aspetti più interessanti della novità riguarda lo strumento di diagnostica integrato. Se un utente riscontra un malfunzionamento hardware o un calo delle prestazioni, può usare questa funzione per individuare la causa del problema in pochi istanti. I controlli disponibili coprono batteria, ricarica, risposta del touch screen, sensori e connettività di rete, consentendo di individuare eventuali anomalie e suggerendo il passo successivo, che si tratti di un consiglio pratico o della richiesta di una riparazione.

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Assistenza e stime dei costi di riparazione

La nuova sezione offre inoltre strumenti per affrontare eventuali riparazioni. Dalla stessa schermata è possibile prenotare un appuntamento presso un centro assistenza autorizzato Samsung toccando il pulsante Richiedi una riparazione, senza dover utilizzare applicazioni aggiuntive o effettuare chiamate: tutti gli interventi vengono eseguiti da tecnici certificati Samsung con componenti originali. Per i problemi che non richiedono una visita in presenza, è inoltre possibile avviare direttamente dalla stessa sezione una sessione di supporto da remoto con un tecnico.

Dopo aver selezionato il problema riscontrato, viene mostrata una stima dei costi di riparazione per i principali componenti del dispositivo, indicando chiaramente la differenza di prezzo tra chi possiede un piano Samsung Care+ e chi invece ne è sprovvisto.

Disponibilità attuale e prospettive future

Al momento, la funzione è disponibile esclusivamente sui modelli Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, ovvero i dispositivi che hanno debuttato insieme a One UI 9.0. Samsung ha però già fatto sapere che l’intenzione è quella di estendere questa funzionalità anche ai modelli Galaxy più datati, man mano che riceveranno gli aggiornamenti futuri a One UI 9.0. Va inoltre precisato che le funzionalità disponibili nel menu Garanzia e Assistenza possono variare in base al Paese o all’area geografica, e che le informazioni sulla garanzia sono consultabili solo per i dispositivi registrati a un account Samsung.