Si chiama REDMI M100 ed è un nuovo smartphone lanciato in Cina dal popolare produttore senza troppo clamore.

Si tratta di un modello di fascia medio-bassa che si caratterizza per il suo enorme display da 6,9 pollici, l’ideale per chi desidera sfruttare lo smartphone per guardare contenuti multimediali in mobilità senza preoccupazioni, ciò anche grazie ad una batteria di dimensioni più che generose.

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Le principali caratteristiche di REDMI M100

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (realizzato con tecnologia a 4 nm), il nuovo smartphone di REDMI può contare su un display LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), refresh rate a 120 Hz, funzionalità per la protezione degli occhi e protezione Gorilla Glass.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 6 GB o 8 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, REDMI M100 presenta una fotocamera frontale da 5 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e una fotocamera posteriore principale da 13 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, un ingresso jack audio da 3,5 mm, la connettività NFC, una batteria da 7.900 mAh (che supporta la ricarica rapida a 45 W e inversa a 22,5 W ed è compatibile con il protocollo PPS) e il sistema operativo Surge OS 3.

Per quanto riguarda il design, infine, REDMI M100 può contare su tre colorazioni (Midnight Black, Starry White e Wilderness Green) e su una parte posteriore caratterizzata da particolari finiture e da un sistema di illuminazione dinamica RGB nel modulo fotografico.

In Cina lo smartphone è disponibile ad un prezzo di partenza di 1.799 yuan (pari al cambio a circa 230 euro) per la versione 8/128 GB (potete trovare la pagina dedicata sul sito ufficiale qui). Restiamo in attesa di informazioni dal produttore per quanto riguarda una sua eventuale commercializzazione in Europa.