Qualche giorno fa, Xiaomi ha presentato sul mercato di casa i nuovi REDMI K100 Pro e K100 Pro Max, flagship a marchio REDMI che già da tempo vengono indicati dai rumor come prossimi al debutto internazionale come POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra.

A corroborare ulteriormente questa ipotesi arriva un nuovo report che racconta le specifiche e altri dettagli sui prossimi flagship a marchio POCO, pressoché identici (al netto di batterie meno capienti) ai cugini venduti in Cina. Scopriamo tutti i dettagli.

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I POCO F9 si avvicinano al debutto ma già li conosciamo

Xiaomi ci ha ormai abituati a lanciare su scala globale versioni leggermente riviste dei suoi flagship a marchio REDMI pensati per il mercato di casa: senza andare troppo indietro nel tempo, ciò è avvenuto nemmeno un anno fa con i REDMI K90 che sono poi diventati i POCO F8 e sta per avvenire nuovamente.

REDMI K100 Pro e REDMI K100 Pro Max diventeranno presto POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra: a confermare ulteriormente questa ipotesi ci ha pensato il portale tedesco WinFuture che ha raccontato i segreti dei prossimi smartphone di punta “accessibili” a marchio POCO.

La differenza sostanziale coi “cugini” cinesi è la batteria

Al netto del nome (e del marchio), POCO F9 Pro ed F9 Ultra saranno sostanzialmente identici ai “cugini” cinesi a marchio REDMI, sia dal punto di vista estetico (al netto probabilmente di qualche colorazione) che dal punto delle specifiche, eccezion fatta per pochi dettagli.

Uno di questi è la batteria, la cui capacità è sensibilmente ridotta sui modelli che arriveranno dalle nostre parti: il più compatto potrà vantare un’unità da “appena” 6.330 mAh, niente di miracoloso rispetto agli 8.580 mAh di REDMI K100 Pro.

Il modello Ultra, invece, metterà a disposizione degli utenti un’unità da 8.050 mAh, più interessante rispetto a quella del fratello minore ma comunque ridotta di oltre 1.000 mAh rispetto a quella del REDMI K100 Pro Max (che ha un’unità da 9.070 mAh), e manterrà il LED per le notifiche nella zona posteriore.

Rimangono invece le stesse tecnologie di ricarica disponibili sui modelli cinesi, cablata a 100 W e wireless a 50 W, mentre i dispositivi che arriveranno da noi a marchio POCO risulteranno un po’ più leggeri in termini di peso.

La scheda tecnica è poi sostanzialmente quella, da veri flagship

Il display dei POCO F9 Pro ed F9 Ultra rimane lo stesso che troviamo sui REDMI K100 Pro: parliamo di un AMOLED prodotto da TCL (in collaborazione con Xiaomi), declinato su 6,59 o 6,9 pollici, in grado di raggiungere i 185 Hz di frequenza di aggiornamento e i 4.500 nit di luminosità di picco.

Sotto al pannello, protetto da vetro Gorilla Glass 7i, sarà annegato un lettore ultrasonico delle impronte digitali; in alto, all’interno di un piccolo foro, ci sarà la fotocamera frontale da 32 megapixel. La scocca posteriore è realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro, mentre il frame laterale è in alluminio. Abbiamo le certificazioni IP68/IP69.

Il comparto fotografico posteriore prevede un setup triplo, collocato all’interno di una placca rettangolare sporgente dalla scocca (dove troviamo anche l’altoparlante Bose), con sensore principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo su entrambi i modelli che possono anche registrare video fino all’8K a 30 fps o 4K a 60 fps.

Al netto del sensore principale da 200 megapixel, gli altri due sensori però differiscono tra i due POCO F9: il modello Pro ha un ultra-grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo “classico” da 50 megapixel (zoom ottico 2,5x); il modello Ultra ha un ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (zoom ottico 5x).

Dulcis in fundo, il SoC che muoverà i prossimi flagship POCO rimane lo stesso Snapdragon 8 Elite Gen 5 che troviamo sui REDMI K100 Pro, affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM, da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (non espandibile) e da un comparto connettività assolutamente completo.

Specifiche tecniche e immagini (render) di POCO F9 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche chiave e le immagini render trapelate (nelle colorazioni nero, verde e argento) di POCO F9 Pro.

Dimensioni: 157,5 x 75,3 x 8,6 mm

x x Peso: 206 grammi

Display: AMOLED da 6,59″ (1.156 x 2.510 pixel), 185 Hz , 4.500 nit (picco)

da (1.156 x 2.510 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM) + 256/512 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 8 MP ultra-wide + 50 MP tele, zoom ottico 2,5x)

(200 MP principale + 8 MP ultra-wide + 50 MP tele, zoom ottico 2,5x) Fotocamera frontale: 32 MP

Audio: stereo 2.1 (Bose)

(Bose) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C

, , , , , (dual-band), Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 6.330 mAh , ricarica cablata a 100 W , ricarica wireless a 50 W

, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

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Specifiche tecniche e immagini (render) di POCO F9 Ultra

Di seguito riportiamo le specifiche chiave e le immagini render trapelate (nelle colorazioni nero e rosso bordeaux) di POCO F9 Ultra.

Dimensioni: 163,5 x 78 x 8,5 mm

x x Peso: 235 grammi

Display: AMOLED da 6,9″ (1.200 x 2.608 pixel), 185 Hz , 4.500 nit (picco)

da (1.200 x 2.608 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM) + 256/512 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 50 MP ultra-wide + 50 MP periscopio, zoom ottico 5x)

(200 MP principale + 50 MP ultra-wide + 50 MP periscopio, zoom ottico 5x) Fotocamera frontale: 32 MP

Audio: stereo 2.1 (Bose)

(Bose) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C

, , , , , (dual-band), Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 8.050 mAh , ricarica cablata a 100 W , ricarica wireless a 50 W

, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

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Quando arriveranno e quanto costeranno i nuovi flagship a marchio POCO?

Lo scorso anno è intercorso un mese tra il lancio dei flagship cinesi a marchio REDMI e l’arrivo delle controparti a marchio POCO destinate al mercato europeo, quindi è possibile che anche quest’anno le tempistiche siano simili.

Considerando il lancio ad agosto dei REDMI K100 Pro, POCO F9 Pro ed F9 Ultra potrebbero arrivare dalle nostre parti già nel mese di settembre. Le note dolenti, ma ciò appare scontato considerando la situazione attuale, sono quelle relative ai prezzi.

Stando a quanto riportato da WinFuture, in Germania i due smartphone dovrebbero costare almeno tra i 799 euro (per il modello Pro nella configurazione 12+256 GB) e i 999 euro (per il modello Ultra nella configurazione 16+512 GB).

Qualora questi dati fossero corretti, assisteremmo a un aumento di 150 euro per il modello Pro e a un aumento di 100 euro per il modello Ultra rispetto ai predecessori diretti della gamma POCO F8.