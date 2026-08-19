Negli ultimi anni la salute degli occhi è tornata d’interesse per alcuni produttori di smartphone. In questo ambito HONOR ha prima introdotto sui suoi dispositivi un sistema di defocus periferico (per ridurre la progressione della miopia) e poi la tecnologia AI Defocus, capace di ridurre la miopia transitoria degli utenti. Tecnologie che arrivano dopo che da tempo sono stati individuati i principali disturbi visivi legati a un uso prolungato e intensivo dello schermo. Ora, secondo nuove indiscrezioni, anche OPPO starebbe contribuendo in questo settore con la serie Find X10.

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Cosa emerge dal nuovo leak

Secondo quanto riportato in alcuni leak su Weibo, OPPO starebbe sviluppando per Find X10 un nuovo rivestimento del pannello pensato per la protezione degli occhi. Il pannello supporterebbe BT.2020, lo standard di gamma cromatica più ampio attualmente utilizzato nel settore, e offrirebbe quella che, stando a questi leak, viene definita come la più alta percentuale di luce rossa benefica e la più bassa quantità di luce blu dannosa mai viste su un display per smartphone. Questa maggiore emissione di luce rossa contribuirebbe ad alleviare bruciore e affaticamento oculare dopo un utilizzo prolungato dello schermo.

Quello dell’affaticamento visivo è un problema noto contro il quale i produttori di display hanno nel tempo cercato di trovare soluzioni hardware, mentre i brand di smartphone si sono affidati più spesso a filtri software per ridurre la luce blu dannosa. Anche su Android sono disponibili funzioni di questo tipo. A supporto dell’uso della luce rossa c’è anche uno studio del 2021 dell’University College London che ha individuato che l’esposizione mattutina alla luce rossa profonda potrebbe migliorare la riduzione della vista. Ma non è ancora chiaro se la tecnologia di OPPO sia collegata a questo studio.

Il leaker avrebbe infine aggiunto che anche altri produttori starebbero lavorando su tecnologie simili, ma i loro pannelli non arriverebbero prima del prossimo anno. Tra le altre caratteristiche del futuro flagship OPPO ci sarebbero cornici ultra-sottili, altro possibile elemento di richiamo insieme al nuovo pannello a tutela della salute degli occhi.

La caratteristica non arriva del tutto inattesa. Già a fine giugno erano emerse indiscrezioni secondo cui i modelli Find X10 Ultra e Find X10 Pro Max avrebbero montato un pannello LTPO da 6,89” con supporto alla gamma cromatica BT.2020, prodotto da BOE. A metà luglio la stessa informazione era stata confermata da ulteriori fonti, che avevano aggiunto dettagli sulla risoluzione 2K e sul refresh rate a 144Hz del pannello. La novità di queste ultime ore è che la tecnologia con gamma cromatica estesa e la componente di protezione della vista non sarebbero riservate ai soli modelli di punta, ma potrebbero estendersi anche al Find X10 base.

Secondo le indiscrezioni, la serie Find X10 dovrebbe debuttare nel corso del quarto trimestre del 2026, con il mercato cinese che riceverebbe il device per primo, seguito in un secondo momento dai mercati internazionali, esclusi gli Stati Uniti.