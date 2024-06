HONOR continua a crescere ed aggiornare la sua gamma con nuovi smartphone davvero interessanti, come il recente HONOR 200 Pro. Uno dei segreti del successo dell’azienda è la volontà di innovare, arricchendo i propri prodotti con nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza d’uso.

Si tratta di un metodo vincente per differenziarsi, in positivo, in un mercato ricco di alternative come quello degli smartphone Android. In occasione del MWC 2024 di Shanghai, in corso di svolgimento, HONOR ha svelato alcune nuove funzioni che andranno arricchire i suoi dispositivi.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, infatti, il reparto di ricerca e sviluppo di HONOR ha realizzato le nuove tecnologie AI Defocus Eye Protection e AI Deepfake Detection. Vediamo di cosa si tratta.

Le nuove funzioni IA di HONOR

HONOR punta sull’intelligenza artificiale come elemento in grado di aggiungere nuove funzionalità agli smartphone. La prima novità svelata da HONOR è AI Defocus Eye Protection. Si tratta di una particolare tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per simulare la messa a fuoco degli occhiali sul display.

Secondo HONOR, questa tecnologia punta a contrastare l’aumento dei casi di miopia causati da una visione prolungata di schermi. Nei test effettuati, AI Defocus Eye Protection ha dimostrato di essere in grado di garantire una riduzione della miopia transitoria degli utenti di 13 gradi in media dopo 25 minuti di lettura.

Un’altra applicazione dell’intelligenza artificiale sviluppata da HONOR è AI Deepfake Detection. Si tratta di un sistema in grado di analizzare un video fotogramma per fotogramma, valutando di volta in volta tutti i parametri che lo caratterizzano, dalla nitidezza dell’immagine all’illuminazione, per andare alla ricerca di piccoli difetti che non possono essere individuati dall’occhio umano e che, però, possono svelare un video “deepfake”.

L’IA è anche in grado di rilevare truffe online, riuscendo ad avvisare l’utente, con un alert, dopo appena 3 secondi di analisi del video. Queste tecnologie, così come tante altre soluzioni pensate per sfruttare l’intelligenza artificiale (con una particolare attenzione all’AI on device) saranno integrate nei dispositivi HONOR che puntano ad offrire strumenti sempre più avanzati per aiutare gli utenti.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co.. ha commentato: “In HONOR, crediamo che l’intelligenza artificiale sui dispositivi abbia il potenziale per migliorare l’esperienza degli utenti, per questo, invitiamo anche tutti gli operatori del settore a unirsi a noi per esplorare il potenziale non sfruttato dell’IA on-device”.