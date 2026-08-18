A meno di una settimana dall’evento newyorkese in cui sono stati svelati al mondo i nuovi smartphone Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold, ma anche Pixel Watch 5, sono già iniziate le indiscrezioni sul futuro, con particolare riferimento a quelli che sarebbero i piani di Big G per la produzione della gamma Pixel già a partire dal prossimo anno.

Da qualche anno a questa parte ricorre l’indiscrezione secondo la quale Google sarebbe pronta a trasferire la produzione dei Pixel fuori dai confini cinesi e giusto qualche mese addietro questa voce era circolata anche a proposito dei Pixel 11: lo scorso mese di gennaio, Nikkei Asia aveva riportato il rumor secondo cui Google avrebbe sviluppato e prodotto i nuovi Pixel in Vietnam. A tale scopo, il colosso di Mountain View avrebbe compiuto investimenti importanti in apparecchiature di collaudo e altri macchinari ed eseguito tutte le verifiche del caso per ottimizzare il processo produttivo. Il successo di questa iniziativa avrebbe dato a Google la sicurezza necessaria per compiere il prossimo importante passo: trasferire anche le produzione di altri dispositivi come smartwatch e cuffie, indubbiamente meno complessa rispetto a quella degli smartphone.

Questa volta, Nikkei Asia riferisce di aver appreso da una fonte bene informata che Google avrà meno difficoltà di Apple a trasferire la produzione dalla Cina, non vendendo i propri smartphone in quel mercato e avendo un bacino di utenza ancora ristretto rispetto ai big del settore. In Vietnam, Google potrà fare riferimento alla filiera degli smartphone già consolidata grazie a Samsung. In aggiunta a questo, pare che Big G abbia comunicato ai propri fornitori la volontà di incrementare già quest’anno la produzione degli smartphone Pixel — ritenuti importanti per avvicinare un numero crescente di utenti a Gemini — nella misura dell’8-10% rispetto ai 12 milioni del 2025. Inoltre, pare che, per tutelarsi dall’aumento dei costi delle memorie, Google abbia trovato una soluzione consistente nell’accorpare gli ordini per gli smartphone a quelli per la divisione cloud computing.

Insomma, se l’indiscrezione troverà riscontri positivi, già nel 2027 tutti gli smartphone e i wearable della famiglia Pixel verranno prodotti non più in Cina, bensì in Vietnam e/o in India.