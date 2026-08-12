Accanto agli smartphone della gamma Pixel 11, Google ha appena presentato ufficialmente Google Pixel Watch 5, la quinta generazione dello smartwatch Made by Google che sostanzialmente ricalca il modello di precedente generazione, affinandone alcuni aspetti.

Lato hardware abbiamo più memoria e una versione leggermente rivista del SoC. Lato software abbiamo tantissime novità, dato che questo si configura come il primo Pixel Watch progettato per Gemini Intelligence. Sul fronte dei prezzi, infine, non ci sono grosse sorprese. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Pixel Watch 5 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Google ha appena presentato il nuovo Google Pixel Watch 5, il modello di quinta generazione dello smartwatch che lo scorso anno ha raggiunto la maturità ed è ora chiamato a confermarsi in un segmento sempre più agguerrito, quello degli smartwatch.

Sulla carta, il nuovo arrivato non stravolge il modello 2025 che è stato il più grande aggiornamento della linea Pixel Watch, ma riparte dalla stessa base e cambia pochi aspetti per migliorare l’esperienza utente complessiva nel quotidiano.

Design: squadra che vince non si cambia

Google Pixel Watch 5 presenta il medesimo design del modello di precedente generazione: arriva nuovamente in versione da 41 o da 45 mm, presenta il solito display Actua 360 (un LTPO AMOLED con refresh rate adattivo da 1 Hz a 60 Hz, luminosità di picco a 3.000 nit e luminosità minima a 1 nit) e lo stesso aspetto “a cupola” per la protezione, realizzata ancora una volta con vetro Corning Gorilla Glass 5 in versione “personalizzata”.

La cassa rimane in alluminio aerospaziale e, come di consueto, troviamo anche la certificazione IP68. L’unica differenza estetica da Pixel Watch 4 risiede nelle colorazioni che, in questo caso ricalcano, da vicino quelle disponibili sugli smartwatch Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL: Nero opaco (con cinturino Nero ossidiana), Argento lucido (con cinturino Grigio nebbia), Pirite satinato (con cinturino Verde Oliva) e infine Oro rosa (con cinturino Rosa opaco), quest’ultima esclusiva della versione da 41 mm.

Poche (ma buone) novità lato hardware

Sul fronte dell’hardware, Google ha scelto di apportare piccole modifiche e non di cambiare del tutto la piattaforma attorno a cui ruota un dispositivo ritenuto “maturo”. Il SoC rimane lo Snapdragon W5 Gen 2 di Qualcomm ma nella sua versione Accelerated che può vantare frequenze di clock leggermente più elevate per CPU e GPU.

Frequenze più elevate corrispondono a maggiori consumi e, per pareggiare i conti, Big G ha inserito batterie leggermente più capienti: 332 mAh per il modello da 41 mm e 465 mAh per il modello da 45 mm. L’autonomia rimane aderente con quella offerta dai Pixel Watch 4: 30 ore (con AOD) per il 41 mm, 40 ore (con AOD) per il 45 mm. La ricarica rimane rapida e la basetta Quick Charge Dock consente di effettuare una ricarica completa in 45 minuti sul 41 mm o in 60 minuti sul 45 mm.

Rimane il solito co-processore Cortex-M55 per le operazioni IA e a basso consumo energetico e resta invariato anche il completissimo comparto connettività, anche se è stato sensibilmente migliorato il sistema di tracciamento GPS. L’ultima novità risiede nell’aumento della memoria, sia dal punto di vista della RAM, che passa da 2 GB a 3 GB (ed è un’ottima notizia sul fronte delle funzioni IA), sia dal punto di vista dello spazio di archiviazione, che raddoppia per raggiungere i 64 GB.

Il primo smartwatch con supporto a Gemini Intelligence

Google Pixel Watch 5 debutta sul mercato con a bordo Wear OS 7, la più recente versione di Wear OS su base Android 17, che porta con sé una maggiore integrazione di Gemini, i nuovi Wear Widget che sostituiscono le vecchie Tiles, ottimizzazioni agli Aggiornamenti in tempo reale, nuovi controlli multimediali più intelligenti e svariati miglioramenti per il tracciamento dell’attività fisica.

Lo smartwatch è anche il primo Pixel Watch ad essere progettato per Gemini Intelligence, l’iterazione di Gemini che offre agli utenti assistenza proattiva e promette di ridurre il tempo speso dall’utente nelle operazioni di routine.

Lo smartwatch gode poi di un rinnovato At a Glance (widget Riepilogo) con tante nuove complicazioni utili per l’utente, e supporta le Generative Watch Faces, una funzione potenziata dall’IA che consente all’utente di descrivere a Gemini la propria idea di quadrante per farselo realizzare dall’assistente. Migliora il supporto alle gesture con una mano (doppio pizzico e rotazione del polso).

Miglioramenti sul fronte del monitoraggio di salute e sport

Con Google Pixel Watch 5 debutta Google Health Guardian, dato che lo smartwatch è il primo a debuttare dopo che Google ha risistemato il proprio ecosistema per la salute e ha lanciato l’app Google Health.

Novità assolute sono l’implementazione di Workout Builder (un riepilogo mattutino di tutte le metriche di salute e fitness), Audio Cues (un assistente IA potenziato da Gemini che offre suggerimenti proattivi e personalizzati per fitness e sonno), Rest Timers e Weight and Rep Tracking. Rimangono le funzioni per la sicurezza come Emergenze Personali (con la nuova funzione “Respiro d’emergenza”), il Rilevamento della perdita del polso e le Comunicazioni satellitari di emergenza autonome.

Lo smartwatch può inoltre vantare modelli di machine learning ulteriormente affinati per risultare il 15% più preciso nel tracciamento del sonno, proponendo metriche molto approfondite all’utente tramite l’app Google Health. Troviamo poi strumenti come monitoraggio e gestione dello stress, Cardio e Target Load, l’ECG, le varie metriche di salute quali frequenza respiratoria, frequenza cardiaca a riposo, SpO2, variabilità della frequenza cardiaca, alle quali si aggiungono le tendenze della pressione sanguigna e le tendenze della insulino-resistenza.

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Specifiche tecniche di Google Pixel Watch 5

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Google Pixel Watch 4.

Dimensioni (senza cinturino): 41 x 41 x 12,3 mm (41 mm) 4 5 x 45 x 12,3 mm (45 mm)

Peso (senza cinturino): 31 grammi (41 mm) 36,7 grammi (45 mm)

Materiali: cassa in alluminio , plastica , vetro

, , Certificazioni: IP68 e 5 ATM

e Display: Actua 360 Display (LTPO AMOLED) da 320 ppi Refresh rate adattivo da 1 Hz a 60 Hz Always-on Display con luminosità minima da 1 nit Luminosità di picco a 3.000 nit Protezione con vetro curvo Corning Gorilla Glass 5

(LTPO AMOLED) da Audio: speaker e microfono integrati

e integrati SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 “Accelerated” (4 nm) Co-processore: Cortex-M55

(4 nm) Memorie: 3 GB (SDRAM) + 64 GB (eMMC)

(SDRAM) + (eMMC) Reti mobili: 4G LTE (solo versione dedicata)

(solo versione dedicata) Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 6.0 , NFC , UWB , GPS dual-band , SOS via satellite

, , , , , Sensori: bussola , altimetro , accelerometro a tre assi , giroscopio , luce ambientale , barometro , magnetometro

, , , , , , Sensori per monitoraggio: SpO2 , sensori elettrici per ECG , sensore ottico multi-percorso per frequenza cardiaca , cEDA (conduttanza della pelle) per monitoraggio della risposta del corpo , temperatura della pelle

, , , (conduttanza della pelle) per monitoraggio della , Batteria: Li-Ion da 332 mAh (41 mm) o 465 mAh (45 mm) Autonomia da 30 ore con AOD e da 48 ore con risparmio energetico (41 mm) Autonomia da 40 ore con AOD e da 72 ore con risparmio energetico (45 mm) Ricarica tramite Quick Charge Dock

da (41 mm) o (45 mm) Sistema operativo: Wear OS 7.0 (su base Android 17)

Immagini di Google Pixel Watch 5

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Disponibilità e prezzi di Google Pixel Watch 5

A differenza del modello 2025, che si è fatto attendere due mesi prima dell’arrivo sugli scaffali, Google Pixel Watch 5 è già pre-ordinabile in Italia e sarà acquistabile dal 20 agosto 2026.

Lo smartwatch, come avviene ormai da qualche anno, viene proposto nelle due versioni da 41 mm e 45 mm e nelle due varianti Wi-Fi e LTE. Di seguito riportiamo il listino prezzi di partenza:

Modello da 41 mm (Wi-Fi) a partire da 419 euro

a partire da Modello da 41 mm (LTE) a partire da 519 euro

a partire da Modello da 45 mm (Wi-Fi) a partire da 449 euro

a partire da Modello da 45 mm (LTE) a partire da 549 euro

Rispetto a Pixel Watch 4, Google ha deciso di alzare di 20 euro il prezzo del modello da 41 mm in entrambe le varianti, mantenendo invariato il listino del modello da 45 mm. Considerando le poche novità rispetto al modello precedente, non sappiamo se Google Pixel Watch 5 sia in grado di tenere botta rispetto ai competitor, a partire da Samsung, che sui nuovi smartwatch ha adottato il chip più recente ed evoluto di Qualcomm.