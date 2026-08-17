Ve lo avevamo anticipato ma adesso ci siamo: in vista della fine dell’estate e del ritorno a scuola, il team di AliExpress ha lanciato una promozione fuori di testa che ha appena preso il via; essa sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026.

Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, propone dieci giorni di sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi (e ricchissimi) che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati e potranno essere riscattati; fatevi furbi, prenotateli prima possibile! La promo va però oltre ai semplici sconti e coupon: come vi abbiamo raccontato in live, ci sono altri due metodi per risparmiare ulteriormente! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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Tutti i dettagli della nuova, folle, promo targata AliExpress

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese in quella che è la seconda metà del mese più caldo dell’anno.

La promozione, chiamata Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone e tablet, anche di marchi blasonati, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITAE3 o ITNS03 o TUTTOA3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITAE6 o ITNS06 o TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon ITAE11 o ITNS11 o TUTTOA11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ITAE20 o ITNS20 o TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon ITAE33 o ITNS33 o TUTTOA33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 229 euro Coupon ITAE45 o ITNS45 o TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 309 euro Coupon ITAE70 o ITNS70 o TUTTOA70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 489 euro Coupon ITAE110 o ITNS110 o TUTTOA110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro – sarà valido solo il 17 agosto 2026, fino a esaurimento.

Sconti PayPal (per poche ore) e “Cashback Challenge” alzano la posta in gioco

La nuova promo di AliExpress – Ritorno a scuola: Fino all’80% di sconto permette poi di risparmiare ulteriormente con gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire semplicemente effettuando un ordine e pagando con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi, che consentono di risparmiare tra i 10 e i 45 euro sul totale dell’ordine, non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in due occasioni: alla mezzanotte del 17 agosto e alla mezzanotte del 24 agosto.

10 euro di sconto su un acquisto minimo di 99 euro

su un acquisto minimo di 99 euro 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 199 euro

su un acquisto minimo di 199 euro 45 euro di sconto su un acquisto minimo di 299 euro

Ma non finisce qui perché, già dallo scorso 8 agosto, sul portale di AliExpress è possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, chiamata Cashback Challenge, che sostanzialmente riporta in auge un’iniziativa che il colosso dell’e-commerce aveva già lanciato nella parte finale del 2025.

Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 9%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.

Come funziona il Cashback di AliExpress? Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 9% in base a quanti punti siamo). Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo. Info utili: Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1€)

10€ di cashback massimo al giorno (fino a 400€ totali)

La promo è valida fino al 26 agosto 2026 Entra nel team di PrezziTech/TuttoAndroid

Termini e condizioni della promozione “Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto”

AliExpress informa che la promozione “Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Local Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartphone, anche di fascia flagship (come HONOR Magic8 Pro e Samsung Galaxy S25 Ultra), oltre a tantissimi altri prodotti. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.