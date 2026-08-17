Ve lo avevamo anticipato ma adesso ci siamo: in vista della fine dell’estate e del ritorno a scuola, il team di AliExpress ha lanciato una promozione fuori di testa che ha appena preso il via; essa sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026.
Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, propone dieci giorni di sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi (e ricchissimi) che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati e potranno essere riscattati; fatevi furbi, prenotateli prima possibile! La promo va però oltre ai semplici sconti e coupon: come vi abbiamo raccontato in live, ci sono altri due metodi per risparmiare ulteriormente! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo e alcuni esempi di prodotti in offerta.
Indice:
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Tutti i dettagli della nuova, folle, promo targata AliExpress
Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese in quella che è la seconda metà del mese più caldo dell’anno.
La promozione, chiamata Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone e tablet, anche di marchi blasonati, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon ITAE3 o ITNS03 o TUTTOA3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITAE6 o ITNS06 o TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon ITAE11 o ITNS11 o TUTTOA11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon ITAE20 o ITNS20 o TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
- Coupon ITAE33 o ITNS33 o TUTTOA33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro
- Coupon ITAE45 o ITNS45 o TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro
- Coupon ITAE70 o ITNS70 o TUTTOA70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro
- Coupon ITAE110 o ITNS110 o TUTTOA110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro – sarà valido solo il 17 agosto 2026, fino a esaurimento.
Sconti PayPal (per poche ore) e “Cashback Challenge” alzano la posta in gioco
La nuova promo di AliExpress – Ritorno a scuola: Fino all’80% di sconto permette poi di risparmiare ulteriormente con gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire semplicemente effettuando un ordine e pagando con PayPal.
Questi sconti aggiuntivi, che consentono di risparmiare tra i 10 e i 45 euro sul totale dell’ordine, non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in due occasioni: alla mezzanotte del 17 agosto e alla mezzanotte del 24 agosto.
- 10 euro di sconto su un acquisto minimo di 99 euro
- 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 199 euro
- 45 euro di sconto su un acquisto minimo di 299 euro
Ma non finisce qui perché, già dallo scorso 8 agosto, sul portale di AliExpress è possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, chiamata Cashback Challenge, che sostanzialmente riporta in auge un’iniziativa che il colosso dell’e-commerce aveva già lanciato nella parte finale del 2025.
Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 9%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.
- Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra
- Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 9% in base a quanti punti siamo).
- Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo.
Info utili:
- Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1€)
- 10€ di cashback massimo al giorno (fino a 400€ totali)
- La promo è valida fino al 26 agosto 2026
Termini e condizioni della promozione “Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto”
AliExpress informa che la promozione “Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.
Ecco alcuni prodotti in offerta per il Local Day di AliExpress
Come anticipato, la promo Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartphone, anche di fascia flagship (come HONOR Magic8 Pro e Samsung Galaxy S25 Ultra), oltre a tantissimi altri prodotti. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- Smartphone HONOR Magic8 Pro (Black, 12+512 GB) in offerta a 700,81 euro invece di 810,81 euro
- Usando il coupon: ITAE110 – ITNS110 – TUTTOA110
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 655,81 euro
- Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra (Titanium Silverblue, 12+256 GB) in offerta a 670,88 euro invece di 780,88 euro
- Usando il coupon: ITAE110 – ITNS110 – TUTTOA110
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 625,88 euro
- Smartphone HONOR 600 Pro (Black, 12+512 GB) in offerta a 539,72 euro invece di 609,72 euro
- Usando il coupon: ITAE70 – ITNS70 – TUTTOA70
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 494,72 euro
- Smartphone realme GT 7 5G (IceSense Black, 12+512 GB) in offerta a 361,90 euro invece di 406,90 euro
- Usando il coupon: ITAE45 – ITNS45 – TUTTOA45
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 316,90 euro
- Tablet HONOR Pad 10 (Grey, 8+256 GB) in offerta a 217,34 euro invece di 250,34 euro
- Usando il coupon: ITAE33 – ITNS33 – TUTTOA33
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 197,34 euro
- Tablet Xiaomi Pad 7 (Blue, 8+256 GB) in offerta a 197,67 euro invece di 230,67 euro
- Usando il coupon: ITAE33 – ITNS33 – TUTTOA33
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 187,67 euro
- Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra (Titanium Gray) in offerta a 313,92 euro invece di 358,92 euro
- Usando il coupon: ITAE45 – ITNS45 – TUTTOA45
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 268,92 euro
- Smartwatch OnePlus Watch 4 (Black) in offerta a 172,37 euro invece di 192,37 euro
- Usando il coupon: ITAE20 – ITNS20 – TUTTOA20
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 162,37 euro
Tutte le offerte della promo Ritorno a scuola (agosto 2026) di AliExpress
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Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.