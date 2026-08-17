Ve lo avevamo anticipato ma adesso ci siamo: in vista della fine dell’estate e del ritorno a scuola, il team di AliExpress ha lanciato una promozione fuori di testa che ha appena preso il via; essa sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026.

Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, propone dieci giorni di sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi (e ricchissimi) che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati e potranno essere riscattati; fatevi furbi, prenotateli prima possibile! La promo va però oltre ai semplici sconti e coupon: come vi abbiamo raccontato in live, ci sono altri due metodi per risparmiare ulteriormente! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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Tutti i dettagli della nuova, folle, promo targata AliExpress

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese in quella che è la seconda metà del mese più caldo dell’anno.

La promozione, chiamata Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone e tablet, anche di marchi blasonati, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

  • Coupon ITAE3 o ITNS03 o TUTTOA3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
  • Coupon ITAE6 o ITNS06 o TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
  • Coupon ITAE11 o ITNS11 o TUTTOA11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
  • Coupon ITAE20 o ITNS20 o TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
  • Coupon ITAE33 o ITNS33 o TUTTOA33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro
  • Coupon ITAE45 o ITNS45 o TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro
  • Coupon ITAE70 o ITNS70 o TUTTOA70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro
  • Coupon ITAE110 o ITNS110 o TUTTOA110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro – sarà valido solo il 17 agosto 2026, fino a esaurimento.

Tutte le offerte della promo Ritorno a scuola (agosto 2026) di AliExpress

Sconti PayPal (per poche ore) e “Cashback Challenge” alzano la posta in gioco

La nuova promo di AliExpress – Ritorno a scuola: Fino all’80% di sconto permette poi di risparmiare ulteriormente con gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire semplicemente effettuando un ordine e pagando con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi, che consentono di risparmiare tra i 10 e i 45 euro sul totale dell’ordine, non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in due occasioni: alla mezzanotte del 17 agosto e alla mezzanotte del 24 agosto.

  • 10 euro di sconto su un acquisto minimo di 99 euro
  • 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 199 euro
  • 45 euro di sconto su un acquisto minimo di 299 euro

Ma non finisce qui perché, già dallo scorso 8 agosto, sul portale di AliExpress è possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, chiamata Cashback Challenge, che sostanzialmente riporta in auge un’iniziativa che il colosso dell’e-commerce aveva già lanciato nella parte finale del 2025.

Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 9%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.

Come funziona il Cashback di AliExpress?

  1. Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra
  2. Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 9% in base a quanti punti siamo).
  3. Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo.

Info utili:

  • Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1€)
  • 10€ di cashback massimo al giorno (fino a 400€ totali)
  • La promo è valida fino al 26 agosto 2026

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Termini e condizioni della promozione “Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto”

AliExpress informa che la promozione “Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

  • Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
  • I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
  • I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
  • I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
  • I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.
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Ecco alcuni prodotti in offerta per il Local Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartphone, anche di fascia flagship (come HONOR Magic8 Pro e Samsung Galaxy S25 Ultra), oltre a tantissimi altri prodotti. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Tutte le offerte della promo Ritorno a scuola (agosto 2026) di AliExpress

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Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso,  delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.

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