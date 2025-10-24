Non solo processori top di gamma per Qualcomm ma anche modelli pensati per gli smartphone economici: nelle scorse ore, infatti, l’offerta del popolare chipmaker statunitense si è arricchita con Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4.

A rendere più interessante questo nuovo chip vi è senza dubbio la tecnologia usata per la sua produzione, ossia un processo a 4 nm, in quanto è la prima volta che Qualcomm la adotta per tale serie di CPU.

Le principali caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4

Grazie al processo produttivo a 4 nm, il nuovo processore di Qualcomm dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti notevoli miglioramenti in termini di efficienza e potenza rispetto ai precedenti design a 6 nm. E infatti il popolare chipmaker sostiene che la sua nuova soluzione offre prestazioni della CPU fino al 36% migliori e prestazioni della GPU fino al 59% più veloci rispetto alle generazioni precedenti.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 include otto core Kryo, quattro ad alte prestazioni (con clock fino a 2,4 GHz) e quattro ad alta efficienza (con clock fino a 1,8 GHz) ed è in grado di supportare un refresh rate fino a 144 Hz su display con risoluzione Full HD+.

Tra le altre caratteristiche del nuovo processore di Qualcomm troviamo le funzioni Variable Rate Shading (VRS) e Game Quick Touch, il supporto ai moduli RAM con tecnologia LPDDR5, il supporto a sensori fotografici con risoluzione fino a 200 megapixel, la capacità di supportare la registrazione di video a 2K e le connettività 5G, Wi-Fi 6E (con velocità di download fino a 2,9 Gbps) e Bluetooth 5.4.

Al momento Qualcomm non ha reso noto quando la nuova CPU farà il suo esordio né quali saranno i produttori che la sfrutteranno ma tra di essi non dovrebbero mancare Xiaomi, OPPO e Motorola.