Gli utenti di Samsung sono ancora in attesa del rilascio della versione stabile e definitiva di One UI 9.0. Eppure, non è certo troppo presto per dare un primo sguardo indiscreto alla prossima versione dell’interfaccia, la One UI 9.5, grazie anche ad alcune immagini diffuse dal tipster Fahad Ali Javed, che ha installato un firmware interno destinato agli sviluppatori Samsung su un dispositivo della serie Galaxy S26, riuscendo così a documentare in anteprima alcune delle novità grafiche in arrivo.

La caratteristica più evidente che emerge dagli screenshot che riportiamo in questa pagina è l’introduzione di uno stile visivo che richiama la trasparenza e la lucentezza del vetro. L’effetto interesserebbe in particolare la barra delle applicazioni fluttuante, quella che nella One UI viene utilizzata per raggruppare rapidamente alcune funzioni chiave. Oltre a questo elemento, anche i pulsanti presenti nella parte superiore dello schermo e alcuni widget mostrerebbero bordi più luminosi e la presenza di ombreggiature, un dettaglio che avrebbe l’effetto di dare maggiore profondità e tridimensionalità all’intera interfaccia grafica.

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Tra le schermate condivise dal tipster figura anche quella relativa al widget Now Brief, oltre a un’immagine che mostra la funzione di condivisione delle credenziali Wi-Fi tramite codice QR, anch’essa integrata nella nuova barra fluttuante. Non manca inoltre un’anteprima del cursore per il volume dei suoni di sistema, che sembra aver ricevuto lo stesso trattamento estetico.

Un’altra modifica individuata riguarda l’app Telefono, dove l’icona di ricerca sembrerebbe essere stata spostata. Attualmente questa funzione si trova nell’angolo in alto a destra dello schermo, ma con l’arrivo di One UI 9.5 verrebbe collocata direttamente nella barra fluttuante inferiore, rendendola potenzialmente più semplice da raggiungere durante l’utilizzo quotidiano dello smartphone, soprattutto per chi utilizza il telefono con una sola mano.

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Una svolta dopo la pausa estetica di One UI 9.0

Va ricordato che con il rilascio di One UI 9.0 Samsung aveva scelto di non introdurre particolari cambiamenti nel linguaggio visivo dell’interfaccia, concentrandosi piuttosto su altri aspetti. Con la versione 9.5, invece, l’azienda sudcoreana sembra intenzionata a riprendere il percorso di rinnovamento estetico, introducendo elementi che potrebbero rendere l’esperienza d’uso più moderna e curata nei dettagli.

Secondo le prime informazioni disponibili, One UI 9.5 dovrebbe debuttare insieme alla serie Galaxy S27, il cui lancio è atteso all’inizio del 2027. Solo in un secondo momento, presumibilmente nella prima metà dell’anno, l’aggiornamento verrebbe poi esteso agli altri dispositivi Samsung compatibili già in commercio.

Va sottolineato che si tratta ancora di indiscrezioni basate su un firmware di test non ufficiale, quindi alcuni dettagli estetici e funzionali potrebbero cambiare prima del rilascio definitivo.