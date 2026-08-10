Samsung sembra non voler perdere tempo e, con il pubblico ancora concentrato sull’arrivo di One UI 9, ha già messo in moto la macchina che porterà alla prossima grande interfaccia software, One UI 9.5, destinata alla serie Galaxy S26. Si notino i tempi: lo sviluppo di One UI 8.5 per la serie Galaxy S25, l’anno scorso, non era iniziato prima di metà settembre. Quest’anno, invece, i lavori sono già partiti, segno che Samsung intende accelerare i tempi rispetto al ciclo precedente.

Va ricordato che One UI 9.0, basata su Android 17, ha debuttato ufficialmente solo da poche settimane, in concomitanza con il lancio dei nuovi pieghevoli della gamma Galaxy Z. Per quanto riguarda la serie Galaxy S26, invece, i modelli S26, S26+ e S26 Ultra fanno parte del programma beta di One UI 9 fin dal mese di maggio. Il test pubblico, dunque, è tuttora in corso e non si è ancora concluso, ma questo non ha impedito a Samsung di guardare già oltre, avviando in parallelo lo sviluppo della versione successiva.

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Le prime tracce del nuovo firmware

A far emergere l’informazione è stato un insider, che sostiene che sarebbe già in fase di sviluppo un firmware di One UI 9.5 identificato dalla sigla CHZ1, destinato proprio alla serie Galaxy S26. Si tratta ancora di una fase molto preliminare, quella che solitamente precede l’apertura dei programmi beta pubblici, ma la sua sola esistenza conferma che il progetto è già avviato all’interno dei laboratori Samsung.

Se il ritmo di sviluppo dovesse mantenersi più rapido rispetto al passato, è ragionevole ipotizzare che anche la beta ufficiale di One UI 9.5 possa arrivare prima del previsto. Come termine di paragone, ricordiamo che la beta di One UI 8.5 aveva visto la luce solo all’inizio di dicembre dello scorso anno. Se Samsung riuscirà a mantenere questo passo più sostenuto, gli utenti della serie Galaxy S26 potrebbero quindi trovarsi ad accedere alle nuove funzionalità con diverso anticipo rispetto a quanto accaduto con la generazione precedente.

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Cosa aspettarsi nell’immediato da One UI 9

Prima di arrivare a One UI 9.5, però, c’è ancora del lavoro da completare sul fronte di One UI 9. Samsung dovrebbe infatti rilasciare almeno un altro aggiornamento beta per la serie Galaxy S26, e nel frattempo si parla di un possibile allargamento del programma di test anche alla serie Galaxy S25 e ad altri dispositivi meno recenti. In altre parole, la fase di sperimentazione della nuova interfaccia è ancora lontana dall’essere conclusa, e riguarderà un numero crescente di modelli nelle prossime settimane.

C’è infine un dettaglio interessante per chi non vuole aspettare. Al momento, l’unico modo per utilizzare fin da subito One UI 9 in versione stabile è acquistare uno dei nuovi pieghevoli Samsung, ovvero Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra oppure Z Flip 8. Tutti e tre i dispositivi sono ormai disponibili in vendita a livello globale e includono già diverse funzionalità software che, al momento, non sono ancora presenti nella versione beta di One UI 9 destinata alla serie Galaxy S26.