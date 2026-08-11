Chi utilizza da tempo la modalità scura sui propri smartphone Galaxy conosce bene un piccolo ma fastidioso difetto estetico. Di fatto, mentre lo sfondo e l’interfaccia si scuriscono, le icone delle app rimangono spesso ancorate a sfondi chiari, creando un contrasto poco armonioso sulla schermata home.

Un problema che gli utenti iPhone non conoscono da tempo, grazie a un sistema di icone scure integrato nativamente in iOS. Per Samsung, invece, la situazione potrebbe presto cambiare, considerato che alcuni indizi scovati nel codice di una delle sue app di sistema lasciano intendere che l’azienda coreana stia lavorando a un supporto nativo per le icone in tema scuro, in arrivo con il prossimo aggiornamento software One UI 9.5.

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Le tracce nascoste nel codice riaccendono le speranze

A riportare la scoperta è stato il sito SammyGuru, che ha individuato riferimenti e risorse grafiche nascoste all’interno della versione 1.3.07.3791 dell’app Nearby Device di Samsung. Il codice conterrebbe varianti scure pensate per alcune applicazioni di sistema fondamentali, tra cui Galleria, Documenti, Messaggi e il dialer del telefono. Si tratterebbe quindi di un primo assaggio di come potrebbe presentarsi l’interfaccia scura estesa anche alle icone, e non solo agli sfondi e ai menu come avviene oggi.

Non è la prima volta che questa funzione fa capolino nei piani di sviluppo di Samsung. Un’opzione simile, dedicata proprio alle icone in tema scuro, era già comparsa brevemente durante le fasi di test di One UI 8.5, salvo poi essere rimossa prima del rilascio delle versioni stabili. Il fatto che questi riferimenti stiano riemergendo ora, direttamente nel codice di un’applicazione in produzione, suggerisce che gli sviluppatori stiano ponendo le basi per un lancio più ampio e definitivo con One UI 9.5, piuttosto che aver abbandonato del tutto l’idea.

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Un supporto nativo cambierebbe le cose

Va detto che, già oggi, i possessori di dispositivi Galaxy possono personalizzare l’aspetto delle proprie icone ricorrendo a launcher di terze parti oppure alla suite Good Lock realizzata dalla stessa Samsung. Tuttavia, un’integrazione diretta a livello di sistema operativo farebbe una differenza notevole per l’esperienza d’uso quotidiana, evitando agli utenti di dover installare strumenti aggiuntivi solo per ottenere una coerenza visiva di base.

I vantaggi di un simile intervento sarebbero diversi. Anzitutto, garantirebbe una reale coerenza estetica, perché le icone si adatterebbero automaticamente al tema scuro e agli sfondi personalizzati, senza bisogno di pacchetti grafici esterni.

In secondo luogo, l’eliminazione degli sfondi bianchi dietro alle icone ridurrebbe l’effetto abbagliante che si avverte usando il telefono in ambienti bui o di notte, con un beneficio concreto per gli occhi. Infine, l’intera esperienza del launcher stock ne guadagnerebbe in pulizia visiva, offrendo un’estetica più uniforme in tutta l’interfaccia One UI.

Quando verrà resa disponibile la novità

Secondo le indiscrezioni, Samsung punterebbe a presentare ufficialmente One UI 9.5 all’inizio del prossimo anno, in concomitanza con il debutto della nuova serie Galaxy S27, e confermando quella che è una logica ormai consolidata per l’azienda: le versioni principali, come One UI 9.0, sono generalmente incentrate su aggiornamenti e miglioramenti legati al cuore di Android, mentre le release intermedie con il suffisso “.5” tendono a concentrarsi maggiormente su rifiniture dell’interfaccia e nuove funzioni di personalizzazione.

Al momento, Samsung è impegnata nella distribuzione delle beta di One UI 9 su dispositivi già esistenti, come la serie Galaxy S25 e i più recenti modelli pieghevoli. Con le build di test di One UI 9.5 che iniziano comunque a comparire, è probabile che nei prossimi mesi arrivino ulteriori dettagli sulle icone scure e su altre eventuali novità dell’interfaccia.