Sebbene al momento il team di sviluppatori di Samsung sia impegnato nei lavori di ottimizzazione di One UI 9, l’interfaccia personalizzata dell’azienda coreana che nelle prossime settimane dovrebbe sbarcare su gran parte dei suoi device, il produttore è anche proiettato sulla release successiva: stiamo parlando di One UI 9.5.

Il leaker Fahad Ali Javed, infatti, nelle scorse ore ha condiviso su X alcuni screenshot secondo i quali qualcuno ha già ricevuto su Samsung Galaxy S26 un aggiornamento a One UI 9.5.

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Primi avvistamenti per One UI 9.5 su Samsung Galaxy S26

Fino a questo momento Samsung non ha ancora confermato nulla di ufficiale riguardo a One UI 9.5 e purtroppo nemmeno il leaker ha condiviso molti dettagli sulle novità che l’interfaccia porterà con sé ma, stando a quella che è la politica del colosso coreano per quanto riguarda gli update, dovrebbe trattarsi di un aggiornamento più corposo e ricco di nuove funzionalità rispetto a One UI 9.0.

Stando a quanto è possibile apprendere dagli screenshot condivisi da Fahad Ali Javed, l’update ha un peso di oltre 4,5 GB e il nuovo firmware è la versione S942BXXU4CZH9.

Una delle novità di One UI 9.5 è rappresentata dalla funzionalità AppLock, grazie alla quale gli utenti potranno rendere più sicure le varie applicazioni che ritengono importanti, limitando l’accesso ad esse: può essere attivata tenendo premuta l’icona di un’app o di un gioco e toccando l’icona a forma di lucchetto nell’angolo in alto a destra del menu e, una volta fatto ciò, per aprire l’app in questione sarà necessario usare il metodo di sblocco del device (PIN, impronta digitale, password, ecc.).

Quando un’app è bloccata, il relativo widget nella schermata home viene rimosso e il contenuto delle notifiche viene nascosto.

Samsung probabilmente avvierà un programma di beta testing di One UI 9.5 per la serie Galaxy S26 verso la fine dell’anno, offrendo così agli utenti la possibilità di provare il nuovo software e fornire degli importanti feedback prima del rilascio della versione stabile, in programma per la prima parte del 2027.