Da poche ore sono ufficiali in Cina i nuovi REDMI K90 e REDMI K90 Pro Max, due smartphone di fascia alta (e quasi top) che ruotano attorno ai SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm e propongono un design molto diverso rispetto ai predecessori della gamma REDMI K80.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi due smartphone di fascia alta a marchio REDMI che dovrebbero arrivare dalle nostre parti in futuro, anche se a marchio POCO (altro brand del panorama Xiaomi).

REDMI K90

REDMI K90 è uno smartphone Android di fascia alta che ruota attorno al SoC Snapdragon 8 Elite, la soluzione di punta di Qualcomm del 2024 nonché erede diretto di quello Snapdragon 8 Gen 3 che spingeva il predecessore REDMI K80. A tenere a bada il SoC, affiancato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione, troviamo un sistema di raffreddamento da 5.300 mm² con design “a tre fasi”.

Rispetto al modello 2024, lo smartphone diventa più compatto e propone un design abbastanza diverso (pur mantenendo la filosofia in stile lingottino): al posto di un oblò decentrato sulla sinistra, al posteriore ora troviamo una placca rettangolare dalla quale sporgono singolarmente i tre sensori del comparto fotografico e il flash LED.

Il display passa da 6,67 pollici a 6,59 pollici e, complice un lavoro di ottimizzazione delle cornici, gli ingombri si riducono di 3 millimetri in altezza. Il pannello è piatto, con tecnologia AMOLED a 12 bit, ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporta HDR10+ e Dolby Vision, può spingersi fino a 3.500 nit di luminosità di picco e supporta il DC Dimming.

Sotto al display è integrato un lettore ultrasonico delle impronte digitali, mentre in alto è presente un foro circolare e centrato che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel. A proposito di comparto fotografico, al posteriore sono presenti tre sensori (e non due come sul predecessore), potenziati dal sistema Xiaomi AIS 2.0:

Sensore principale (equivalente 23 mm) – Light Fusion 800 Dimensioni: 1/1,55″ Risoluzione: 50 megapixel Apertura: f/1.88 Dimensione pixel: 1,0 µm PDAF OIS + EIS

Teleobiettivo periscopico (equivalente 60 mm) Risoluzione: 50 megapixel Apertura: f/2.2 Dimensione pixel: 0,8 µm Zoom ottico 2,5x Telemacro da 10 cm PDAF OIS

Sensore ultra-grandagolare (equivalente 15 mm) Dimensioni: 1/4″ Risoluzione: 8 megapixel Apertura f/2.2 Dimensione pixel: 1 ,12 µm Campo visivo: 120°



Andando oltre, REDMI K90 dispone di un comparto connettività piuttosto completo, gode della certificazione IP68, dispone di audio stereo messo a punto da Bose e integra una batteria al silicio-carbonio e ioni di litio da 7.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W, “protetta” dai chip Xiaomi Surge P3 e Surge G1 che migliorano l’efficienza di ricarica. Chiude il pacchetto HyperOS 3 su base Android 16.

Specifiche tecniche e immagini dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI K90.

Dimensioni: 157,5 x 75,25 x 8 mm

x x Peso: 206 grammi

Display: 12-bit AMOLED da 6,59″ (1.156 x 2.5120 pixel), 120 Hz , DC Dimming , 3.500 nit (picco)

da (1.156 x 2.5120 pixel), , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

(3 nm) Memoria RAM: 12/16 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256/512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 50 MP periscopio + 8 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP periscopio + 8 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 20 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS (dual-band), USB-C

, , , , , (dual-band), Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.100 mAh , ricarica cablata a 100 W

da , ricarica cablata a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI K90, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

REDMI K90 Pro Max

REDMI K90 Pro Max ri-propone, grosso modo, lo stesso design del modello “base” della gamma e si distacca dal predecessore diretto per gli stessi motivi legati al design ma anche per il fatto di crescere ulteriormente dal punto di vista dimensionale.

In questo caso, il display è un LTPO AMOLED da 6,9 pollici con profondità di colore a 12 bit, refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz, DC Dimming, supporto ad HDR10+ e Dolby Vision, DC Dimming e luminosità di picco a 3.500 nit. Anche qua troviamo un lettore ultrasonico delle impronte digitali e una fotocamera frontale da 20 megapixel. Il comparto fotografico principale diventa più interessante:

Sensore principale (equivalente 23 mm) – Light Fusion 950 Dimensioni: 1/1,31″ Risoluzione: 50 megapixel Apertura: f/1.67 Dimensione pixel: 1,2 µm Dual pixel PDAF OIS + EIS

Teleobiettivo periscopico (equivalente 115 mm) Dimensioni: 1/2,76″ Risoluzione: 50 megapixel Apertura: f/3.0 Dimensione pixel: 0,64 µm Zoom ottico 5x Telemacro da 30 cm PDAF OIS

Sensore ultra-grandagolare (equivalente 18 mm) – OmniVision OV50M Dimensioni: 1/2,88″ Risoluzione: 50 megapixel Apertura f/2.4 Dimensione pixel: 0 ,61 µm Campo visivo: 102°



Altre differenze rispetto al modello standard le troviamo sotto al cofano, a partire dal SoC. REDMI K90 Pro Max è spinto dal recentissimo (e potentissimo) Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un chip grafico indipendente (D2) con un nuovo modulo GEX che, attraverso un pre-addestramento dei modelli IA, è in grado di ottimizzare i dettagli di illuminazione e ombre, offrendo una qualità di immagine di livello superiore.

C’è poi un sistema di dissipazione ancora più grande (area da 6700 mm²) che presenta un design a doppio stadio per aumentare l’efficienza di dissipazione e ridurre sensibilmente da temperatura della CPU. Ciò è ottenuto combinando grafite termoconduttiva e gel termoconduttivo. L’obiettivo di REDMI è quello di mantenere le performance costanti anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Dal punto di vista multimediale, REDMI K90 Pro Max integra doppi altoparlanti simmetrici ultra-lineari (1115F) che, in combinazione con un woofer indipendente sovradimensionato, danno l’impressione che il sistema audio sia stereo 2.1 e restituendo bassi profondi e un’esperienza più immersiva.

Cresce anche la batteria integrata, raggiungendo i 7.560 mAh, ma oltre alla ricarica cablata a 100 W, qua abbiamo anche la ricarica wireless a 50 W. Come sul modello base troviamo il chip per la ricarica rapida Xiaomi Surge P3, mentre per la gestione della batteria qua c’è il più recente chip Surge G2.

Specifiche tecniche e immagini dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI K90 Pro Max.

Dimensioni: 163,3 x 77,8 x 7,9 o 8,3 mm

x x o Peso: 218 o 220 grammi

o Display: LTPO 12-bit AMOLED da 6,9″ (1.200 x 2.608 pixel), 1-120 Hz , DC Dimming , 3.500 nit (picco)

da (1.200 x 2.608 pixel), , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

(3 nm) Memoria RAM: 12/16 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256/512 GB o 1 TB (UFS 4.1)

o (UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 50 MP periscopio + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP periscopio + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 20 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen1)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen1) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.560 mAh , ricarica cablata a 100 W , ricarica wireless a 50 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI K90 Pro Max, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

C’è anche una variante griffata Automobili Lamborghini Squadra Corse

Oltre alla variante “standard”, il REDMI K90 Pro Max è disponibile anche nella così chiamata Champions Edition, variante che colora lo smartphone del Lamborghini White, presenta stilemi ed elementi di Automobili Lamborghini Squadra Corse e modifica la forma dell’isola che ospita il comparto fotografico (che diventa pentagonale).

Sotto al cofano, lo smartphone rimane assolutamente identico alla variante standard ma è disponibile nella sola versione con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Al netto del design, l’unica differenza è data dalla confezione di vendita personalizzata con il logo della casa automobilistica emiliana e altri e una cover speciale.

Disponibilità e prezzi dei nuovi REDMI K90

I nuovi REDMI K90 e K90 Pro Max sono già disponibili all’acquisto in Cina, mercato in cui vengono proposti in svariate colorazioni e configurazioni di memoria. Ecco il listino prezzi:

REDMI K90 – colorazioni Bianco, Nero, Verde acqua, Viola Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2.599 yuan (circa 314 euro) Configurazione 16+256 GB al prezzo di 2.899 yuan (circa 350 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3.199 yuan (circa 387 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3.499 yuan (circa 423 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 3.999 yuan (circa 483 euro)

– colorazioni Bianco, Nero, Verde acqua, Viola REDMI K90 Pro Max – colorazioni Bianco, Blu Denim, Nero, Lamborghini White Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3.999 yuan (circa 483 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 4.499 yuan (circa 544 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 4.799 yuan (circa 580 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 5.299 yuan (circa 641 euro) Champions Edition (in Lamborghini White) al prezzo di 5.499 yuan (circa 665 euro)

– colorazioni Bianco, Blu Denim, Nero, Lamborghini White

Se la strategia di Xiaomi rimanesse la stessa dell’ultimo periodo, questi due smartphone dovrebbero arrivare dalle nostre parti tra qualche mese, anche se con nomi diversi e a marchio POCO: REDMI K90 dovrebbe diventare POCO F8 Pro, mentre REDMI K90 Pro Max dovrebbe diventare POCO F8 Ultra.