Nella serata di ieri, a nemmeno un mese dal lancio del modello 3.6 Flash, Google ha annunciato ufficialmente il nuovo modello 3.7 Flash di Gemini, dipinto come il modello della serie Flash più intelligente di sempre e con spiccate doti nell’ambito della programmazione e dell’IA agentica.

Questo nuovo modello è già disponibile per tutti gli utenti sia nella versione mobile che nella versione Web dell’app dell’assistente; in quest’ultima, il nuovo modello fa compagnia a un’altra novità di cui avevamo sentito parlare il mese scorso. Scopriamo tutti i dettagli.

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Gemini 3.7 Flash è disponibile per tutti nell’app dell’assistente

Sono passate meno di 24 ore da quando Google ha annunciato il nuovo modello 3.7 Flash di Gemini che, a detta del colosso di Mountain View, avrebbe dovuto limitarsi a costituire la base dell’agente Gemini Spark.

In realtà, il nuovo modello è ora quello predefinito per le chat con l’assistente sia nella versione mobile (per Android e per iOS) che nella versione Web dell’app, dove va a sostituire il “vecchio” 3.6 Flash come modello per l’Aiuto completo e ad affiancare i già presenti modelli 3.5 Flash-Lite (“Risposte più rapide) e 3.1 Pro (“Matematica e programmazione avanzate”).

A detta di Google, questo nuovo modello dovrebbe migliorare il ragionamento e la precisione in alcuni settori (come finanza, diritto e bioscienze) dell’assistente, oltre a migliorare le capacità nella programmazione, nello sviluppo Web e nello sviluppo di interfacce utente.

Nella versione Web arriva l’opzione “Filigrana dei contenuti multimediali”

Al netto del nuovo modello, nella versione Web dell’app di Gemini assistiamo all’implementazione della nuova opzione Filigrana dei contenuti multimediali tra le impostazioni (a cui si accede tramite l’ingranaggio posto in basso a sinistra nell’interfaccia utente).

Questa opzione, che in realtà è il concretizzarsi di qualcosa che era stato scoperto nel mese di luglio, è attiva (“On”) per impostazione predefinita. Se disattivata, in sostanza, fa sì che le immagini e i video generati con i modelli Nano Banana e Omni non presentino la filigrana visibile (logo in trasparenza dell’assistente) nell’angolo in basso a destra.

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Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.