Con il lancio dei Pixel 11, Google ha introdotto una serie di nuove funzionalità software che, come di consueto, fungono da spinta per i nuovi smartphone dell’azienda: tra le novità spicca l’input vocale Rambler di Gboard, funzione potenziata da Gemini Intelligence.

Parallelamente, la tastiera predefinita degli smartphone Made by Google e di molti altri smartphone del panorama Android attende una novità legata agli Appunti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gboard attende una novità legata agli Appunti

Analizzando la versione 18.0.3 beta dell’app Gboard per i dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che Google sta lavorando per portare tra le impostazioni della propria tastiera una nuova opzione (via Android Authority).

All’interno della sezione Appunti delle impostazioni, verrà aggiunto un nuovo cursore che consentirà di regolare l’intervallo di tempo in cui la tastiera terrà in memoria gli Appunti copiati dagli utenti.

Questo parametro, chiamato “Keep clipboard history for” (lett. “Mantieni la cronologia degli appunti per”) e protagonista nella seguente galleria d’immagini, può essere regolato da un’ora a 24 ore, passando per 2 ore, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 18 ore.

Alcune novità di Gboard sono esclusive dei Pixel 11

Andando oltre, come anticipato in apertura, tra le novità esclusive dei Pixel 11 spicca indubbiamente Gemini Intelligence, una versione di Gemini realizzata ad hoc per sfruttare all’unisono hardware e software del dispositivo, che porta con sé anche alcune funzioni avanzate proprio per la tastiera Gboard.

Gli strumenti di scrittura avanzati necessitano di Gemini Intelligence

Tramite un post dedicato sul portale di supporto dei Pixel, scopriamo che i nuovi strumenti di assistenza alla scrittura della tastiera Made by Google sono compatibili esclusivamente con i dispositivi della serie Pixel 11 a causa proprio di Gemini Intelligence.

Grazie a un potente strumento di assistenza alla scrittura che va ben oltre le semplici correzioni, Gboard ti aiuta a creare messaggi dal suono impeccabile. Puoi utilizzare gli strumenti di scrittura di Gboard per migliorare facilmente i tuoi testi.

Questi strumenti avanzati sono:

Stili di riscrittura predefiniti (Suggerimenti, Revisione, Riformulare, Professionale, Amichevole, Emojify, Approfondisci, Accorcia)

(Suggerimenti, Revisione, Riformulare, Professionale, Amichevole, Emojify, Approfondisci, Accorcia) Suggerimento personalizzato (l’utente può inserire un suggerimento personalizzato per far sì che l’IA migliori il testo)

(l’utente può inserire un suggerimento personalizzato per far sì che l’IA migliori il testo) Risposta intelligente (offre opzioni di risposta rapide basate sul contesto dello schermo).

Input vocale Rambler che rivoluziona la dettatura vocale

La più interessante novità, pensata per rivoluzionare la dettatura vocale, è senza dubbio l’Input vocale Rambler, anch’essa protagonista in un post dedicato sul portale di supporto dei Pixel dove viene così descritta:

Rambler è una funzionalità di input di testo basata su Gemini in Gboard. A differenza della digitazione vocale tradizionale che trascrive parola per parola, Rambler trasforma il pensiero naturale e parlato in un testo scritto chiaro e ben strutturato. Rimuove automaticamente gli intercalari, formatta la grammatica e la punteggiatura e ti consente di modificare e riscrivere il testo utilizzando i comandi vocali naturali.

La funzione è disponibile esclusivamente sui Pixel 11, almeno per il momento (dato che non abbiamo altre indicazioni), e supporta già al debutto un buon numero di lingue, incluso l’italiano: arabo, coreano, francese, giapponese, hindi, inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.

Rambler è pensata per potere funzionare anche offline, pur in versione limitata: rimangono attivi la “pulizia di base” del testo trascritto, l’inserimento della punteggiatura e l’uso delle maiuscole; tutte le funzioni avanzate (come l’editing vocale “colloquiale” complesso) non saranno disponibili.

Rambler può imparare le parole pronunciate dall’utente

Analizzando la sopra-citata versione 18.0.3 beta di Gboard, sempre i colleghi di Android Authority hanno individuato ulteriori dettagli sulla funzione Rambler che, a quanto pare, sarà alternativa alla Digitazione vocale standard.

Il menù Digitazione vocale tra le impostazioni della tastiera è stato aggiornato per far sì che gli utenti, in prima battuta, abbiano la possibilità di scegliere tra Rambler (esclusiva dei Pixel 11) e Standard (quella che conosciamo tutti). Le attuali impostazioni del menù Digitazione vocale sono state annidate nella pagina “Standard”.

La pagina Rambler (“Trasforma il parlato naturale in un testo rifinito e modificalo con le tue parole“), invece, suggerisce che Google abbia fatto in modo di includere nella “conoscenza” dello strumento sia le parole presenti nel dizionario (quindi quelle salvate dalla tastiera) che quelle che verranno imparate direttamente dallo strumento.

Come scaricare o aggiornare la tastiera Gboard

Per scaricare o aggiornare Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).