Solo tre settimane dopo il lancio di Gemini 3.6 Flash, Google torna con un aggiornamento significativo: Gemini 3.7 Flash, presentato come il modello della serie Flash più intelligente di sempre per coding e agenti AI. Non si tratta di un nuovo ciclo di pre-addestramento, bensì di un perfezionamento algoritmico del nucleo di ragionamento di 3.6 Flash un risultato diretto dei feedback degli sviluppatori e delle innovazioni interne al team di Google DeepMind.

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Prestazioni migliorate su coding, web dev e knowledge work

I miglioramenti rispetto alla versione precedente sono concreti e misurabili su più fronti. Sul piano del software engineering, 3.7 Flash ottiene risultati nettamente superiori in benchmark chiave: su FrontierCode 1.1 Main passa dal 34,4% al 43,6%, mentre su DeepSWE v1.1 il salto è ancora più marcato, dal 49,0% al 65,3%. Questo si traduce in una maggiore accuratezza al primo tentativo e nella generazione di codice più vicino alla produzione, con meno debug e meno riscritture.

Anche nel web development i progressi sono evidenti: il modello genera layout più funzionali e applicazioni più complete in un numero ridotto di prompt. Per la generazione di UI, mostra alta fedeltà al design di riferimento che sia uno screenshot, un’immagine o un sistema di design completo e supera 3.6 Flash su WebDev Arena di Arena.ai con un punteggio Elo di 1588 contro 1538.

Per i settori ad alta densità di conoscenza come finanza, diritto e bioscienze, i guadagni sono altrettanto rilevanti. Sul benchmark GDP.pdf progettato per testare la capacità di elaborare documenti complessi il modello passa dal 22,0% al 34,0%. Su AutomationBench, pensato per misurare l’efficacia nei flussi di lavoro aziendali reali, il salto è impressionante: dal 17,0% al 30,4%, superando sia Claude Sonnet 5 (10,7%) che GPT-5.6 Terra (23,6%). Va detto però che GPT-5.6 Terra mantiene il vantaggio su benchmark come DeepSWE (69,6%), Terminal-bench 2.1 (87,4%) e OSWorld-2.0 (50,2%), quindi il confronto con la concorrenza dipende molto dal caso d’uso specifico.

Sul piano tecnico, 3.7 Flash supporta una context window da 1 milione di token, un massimo di 64.000 token in output e livelli di thinking configurabili (basso, medio, alto) che permettono di bilanciare latenza e intelligenza a seconda delle esigenze: il livello basso, per esempio, è pensato per pipeline di incident response o chat in tempo reale dove la velocità di risposta è prioritaria. Il knowledge cutoff del modello è fissato a marzo 2026.

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Prezzi, accesso e Gemini Spark

Sul fronte economico, 3.7 Flash arriva con un prezzo introduttivo in USD (non sono disponibili tariffe differenziate per l’area euro) di $0,75 per milione di token in input e $3,75 per milione di token in output, disponibile fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data, i prezzi saliranno rispettivamente a $1,50 e $7,50 per milione di token. Questa tariffa promozionale viene estesa anche al modello 3.6 Flash, e posiziona Gemini 3.7 Flash a circa un terzo del costo di competitor come Claude Sonnet 5 o GPT-5.6 Terra un vantaggio non trascurabile per chi deve scalare sistemi agentici in produzione.

A livello di esperienza sviluppatore, il modello risulta più disciplinato nell’esecuzione: si adatta meglio agli ostacoli, chiarisce le intenzioni quando necessario e segue le istruzioni con maggiore fedeltà, riducendo la necessità di supervisione manuale e di retry nei flussi di lavoro ingegneristici. Il modello è già disponibile tramite l’API Gemini su Google AI Studio, Android Studio e Gemini Enterprise Agent Platform.

Per quanto riguarda Gemini Spark l’agente personale attivo 24/7 disponibile per gli abbonati Google AI Pro e Ultra in oltre 160 paesi il modello sottostante passa oggi a 3.7 Flash. Questo significa migliore gestione degli strumenti di Google Workspace, maggiore accuratezza e qualità dell’output in flussi di lavoro complessi e multi-skill, come consolidare file, redigere email e aggiornare documenti di stato. Gli utenti free e gli abbonati AI Plus rimangono invece su Gemini 3.6 Flash.

Da non dimenticare il piano sicurezza: 3.7 Flash include salvaguardie aggiornate contro i rischi nei domini CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e nella cyber offense, in linea con l’approccio di Google DeepMind alla bioresilienza e al programma cyber. Tutte le specifiche sono consultabili nel model card ufficiale pubblicato da Google.