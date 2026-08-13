Google sta da un po’ di tempo cercando di aumentare le possibilità di personalizzazione dei propri smartphone della gamma Pixel e, nelle ultime ore, ha iniziato a distribuire agli utenti nuovi sfondi a tema calcistico, frutto di partnership strette con altri tre club europei di primo piano.

Parallelamente, il colosso di Mountain View sta mettendo a punto nuovi pacchetti di temi che potrebbero arrivare già con il prossimo Pixel Drop per permettere agli utenti di personalizzare sfondo, icone, suonerie e molto altro a tema Harry Potter. Scopriamo tutti i dettagli.

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Sui Pixel arrivano nuovi sfondi di tre importanti club europei

Sugli smartphone della gamma Pixel, tramite l’app Sfondi e stile, gli utenti possono personalizzare vari aspetti del proprio smartphone, a partire dallo sfondo della schermata di blocco e della schermata home.

Per scegliere lo sfondo, oltre alle proprie foto/immagini e al Wallpaper Studio (che include Effetti dinamici, Sfondo AI ed Emoji Lab), gli utenti hanno a disposizione gli sfondi esclusivi della generazione di smartphone (che cambiano di anno in anno) e una serie di raccolte curate direttamente da Google.

Da un paio d’anni, tra le raccolte disponibili ce ne sono due a tema calcistico: una dedicata al Liverpool FC e una dedicata all’Arsenal FC; queste raccolte sono state “semplificate” rispetto a qualche tempo fa e ora propongono tre sfondi che i fan di questi due club inglesi possono scegliere per manifestare la propria fede calcistica già dallo sfondo del proprio smartphone Pixel.

Nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire nove nuovi sfondi a tema calcistico, suddivisi in tre raccolte dedicate ad altrettanti club europei di fama mondiale: FC Barcelona, Paris Saint-Gemain F.C e FC Bayern.

Questi sfondi nascono dalle partnership che Google ha stretto con i tre club ma le partnership vanno ben oltre i soli sfondi: ad esempio, con il club blaugrana spagnolo l’accordo prevede l’utilizzo dei Pixel per creare contenuti digitali esclusivi per mostrare la vita delle squadre maschile e femminile.

Con i francesi campioni d’Europa, la partnership porterà a uno spazio dedicato a Google all’interno del Parco dei Principi (stadio del PSG) per mostrare i prodotti del colosso di Mountain View. Con i campioni tedeschi, infine, l’accordo prevede che Gemini sia il “Consumer AI Partner” ufficiale, mentre Google Pixel diventa lo “Smartphone Partner” ufficiale delle due squadre (maschile e femminile) di Monaco di Baviera.

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In arrivo un nuovo pacchetto di temi targato Harry Potter

Andando oltre, il mese prossimo dovrebbero arrivare Android 17 QPR1 e soprattutto il Pixel Drop di settembre 2026, utile per portare sugli smartphone Pixel ancora supportati nuove funzionalità e/o ampliare la disponibilità di alcune delle funzioni esclusive che hanno debuttato con i Pixel 11.

Sin da novembre 2025, Google rilascia ogni tanto nuovi Pacchetti di temi per i propri Pixel che servono agli utenti per personalizzare il dispositivo con sfondi, icone, suoni di sistema e GIF ispirate all’argomento del pacchetto stesso: dopo i temi dedicati a “Wicked: For Good” e a “Spongebob”, il prossimo è in arrivo.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, nell’app Sfondo e stile di un Pixel 11 Pro XL dimostrativo presente all’evento di lancio Google in India è presente la dicitura “Prova i temi di Harry Potter” (immagine sottostante).

Sebbene si tratti di una sorta di “conferma ufficiale”, non è la prima volta che sentiamo parlare di questa partnership che porterà il mago più famoso del mondo sugli smartphone Made by Google: lo scorso aprile, infatti, è emerso che Google stesse lavorando a tre pacchetti a tema chiamati Harry, Hogwarts e Magic.

La nuova serie TV di Harry Potter targata HBO dovrebbe uscire a fine anno: resta quindi da capire se Big G proporrà i nuovi temi già a settembre o se dovremo attendere dicembre 2026, e quindi l’ultimo Pixel Drop dell’anno, per ottenerli.