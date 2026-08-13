Google sta da un po’ di tempo cercando di aumentare le possibilità di personalizzazione dei propri smartphone della gamma Pixel e, nelle ultime ore, ha iniziato a distribuire agli utenti nuovi sfondi a tema calcistico, frutto di partnership strette con altri tre club europei di primo piano.

Parallelamente, il colosso di Mountain View sta mettendo a punto nuovi pacchetti di temi che potrebbero arrivare già con il prossimo Pixel Drop per permettere agli utenti di personalizzare sfondo, icone, suonerie e molto altro a tema Harry Potter. Scopriamo tutti i dettagli.

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Sui Pixel arrivano nuovi sfondi di tre importanti club europei

Sugli smartphone della gamma Pixel, tramite l’app Sfondi e stile, gli utenti possono personalizzare vari aspetti del proprio smartphone, a partire dallo sfondo della schermata di blocco e della schermata home.

Per scegliere lo sfondo, oltre alle proprie foto/immagini e al Wallpaper Studio (che include Effetti dinamici, Sfondo AI ed Emoji Lab), gli utenti hanno a disposizione gli sfondi esclusivi della generazione di smartphone (che cambiano di anno in anno) e una serie di raccolte curate direttamente da Google.

Da un paio d’anni, tra le raccolte disponibili ce ne sono due a tema calcistico: una dedicata al Liverpool FC e una dedicata all’Arsenal FC; queste raccolte sono state “semplificate” rispetto a qualche tempo fa e ora propongono tre sfondi che i fan di questi due club inglesi possono scegliere per manifestare la propria fede calcistica già dallo sfondo del proprio smartphone Pixel.

Google Pixel 10 Pro XL - Sfondo e stile - Sfondi calcio

Nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire nove nuovi sfondi a tema calcistico, suddivisi in tre raccolte dedicate ad altrettanti club europei di fama mondiale: FC BarcelonaParis Saint-Gemain F.C FC Bayern.

Questi sfondi nascono dalle partnership che Google ha stretto con i tre club ma le partnership vanno ben oltre i soli sfondi: ad esempio, con il club blaugrana spagnolo l’accordo prevede l’utilizzo dei Pixel per creare contenuti digitali esclusivi per mostrare la vita delle squadre maschile e femminile.

Con i francesi campioni d’Europa, la partnership porterà a uno spazio dedicato a Google all’interno del Parco dei Principi (stadio del PSG) per mostrare i prodotti del colosso di Mountain View. Con i campioni tedeschi, infine, l’accordo prevede che Gemini sia il “Consumer AI Partner” ufficiale, mentre Google Pixel diventa lo “Smartphone Partner” ufficiale delle due squadre (maschile e femminile) di Monaco di Baviera.

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In arrivo un nuovo pacchetto di temi targato Harry Potter

Andando oltre, il mese prossimo dovrebbero arrivare Android 17 QPR1 e soprattutto il Pixel Drop di settembre 2026, utile per portare sugli smartphone Pixel ancora supportati nuove funzionalità e/o ampliare la disponibilità di alcune delle funzioni esclusive che hanno debuttato con i Pixel 11.

Sin da novembre 2025, Google rilascia ogni tanto nuovi Pacchetti di temi per i propri Pixel che servono agli utenti per personalizzare il dispositivo con sfondi, icone, suoni di sistema e GIF ispirate all’argomento del pacchetto stesso: dopo i temi dedicati a “Wicked: For Good” e a “Spongebob”, il prossimo è in arrivo.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, nell’app Sfondo e stile di un Pixel 11 Pro XL dimostrativo presente all’evento di lancio Google in India è presente la dicitura “Prova i temi di Harry Potter” (immagine sottostante).

Google Pixel 11 Pro XL - Sfondo e Stile - tip temi Harry Potter AA

Sebbene si tratti di una sorta di “conferma ufficiale”, non è la prima volta che sentiamo parlare di questa partnership che porterà il mago più famoso del mondo sugli smartphone Made by Google: lo scorso aprile, infatti, è emerso che Google stesse lavorando a tre pacchetti a tema chiamati HarryHogwarts Magic.

La nuova serie TV di Harry Potter targata HBO dovrebbe uscire a fine anno: resta quindi da capire se Big G proporrà i nuovi temi già a settembre o se dovremo attendere dicembre 2026, e quindi l’ultimo Pixel Drop dell’anno, per ottenerli.

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