Chi acquista uno dei prodotti di Google spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

Ebbene, un esempio di tale supporto software è arrivato nelle scorse ore: attraverso un post sul blog ufficiale, infatti, il produttore statunitense ha annunciato che sta semplificando ulteriormente la condivisione tra dispositivi Android, a partire da quelli della gamma Google Pixel.

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Una nuova funzione per i Google Pixel

Stando a quanto è stato spiegato dal team di Google, i dispositivi compatibili possono ora usare Quick Share e inviare informazioni di contatto, foto, video e altro ancora con un semplice tocco.

Peraltro, la nuova funzionalità è anche molto semplice da usare, soprattutto nel momento in cui è necessario scambiare i contatti, in quanto dalla schermata iniziale è sufficiente avvicinare il proprio dispositivo Android compatibile a un altro dispositivo Android per uno scambio bidirezionale immediato mentre per condividere foto o video basta aprire il menu di condivisione del telefono e avvicinare i due dispositivi.

Questa nuova funzionalità è già in fase di implementazione su Google Pixel 6 e i modelli successivi con Android 17 ma non rimarrà un’esclusiva dei device di Google, in quanto arriverà presto anche su Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8.

A dire di Google, entro la fine del 2026 la nuova funzione sarà implementata per un numero maggiore di dispositivi Android.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina di supporto.