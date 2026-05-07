Dopo svariati leak e indiscrezioni che ne avevano anticipato l’esistenza e l’essenza, Fitbit Air è finalmente ufficiale, appena svelata da Google, e si pone come un fitness tracker che si distingue per un approccio radicalmente diverso al monitoraggio del benessere: non presenta uno schermo.

Il dispositivo punta tutto su leggerezza e comfort per essere indossato ininterrottamente giorno e notte, offre un’autonomia da sette giorni, consente di raccogliere dati accurati sulla salute, affida l’esperienza utente alla neonata app Google Health con una profonda integrazione con l’assistente proattivo Google Health Coach. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Arriva Fitbit Air, pronto a sfidare i diretti competitor

Come anticipato in apertura, Google ha presentato ufficialmente Fitbit Air, il primo fitness tracker senza schermo dell’azienda che andrà a sfidare competitor diretti come WHOOP, Polar Loop e Amazfit Helio Strap.

Il modulo centrale del dispositivo, che presenta la forma di un piccolo sassolino con dimensioni e peso super ridotti, è realizzato in policarbonato e plastiche riciclate. La scelta progettuale di eliminare il display mira a mantenere l’utente concentrato sul momento, senza le distrazioni e le interruzioni proposte da un display.

Fitbit Air è certificato per resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità (5 ATM), risultando adatto per le attività sportive più intense, per l’uso sotto la doccia e per il nuoto in acque poco profonde. Google raccomanda comunque di asciugare la band ogni volta che termina una sessione di utilizzo che coinvolge l’acqua o parecchio sudore.

Sensori e monitoraggio della salute

Nonostante le dimensioni ridotte, Fitbit Air integra al suo interno un accelerometro a tre assi, un giroscopio, un sensore ottico per la frequenza cardiaca, sensori a infrarossi per la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e un sensore per la variazione della temperatura cutanea.

Dal punto di vista del monitoraggio, quindi, questo fitness tracker può monitorare costantemente il battito cardiaco, è in grado di rilevare potenziali segni di fibrillazione atriale (tramite avvisi di ritmo irregolare) e analizza la variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

Il monitoraggio del sonno è affidato a nuovi modelli di machine learning che, a detta di Google, sono più precisi del 15% rispetto al passato. È presente la funzionalità Smart Wake che si preoccupa di svegliare l’utente nel momento ottimale del ciclo di riposo.

Sul fronte dell’allenamento, tutto ruota attorno a un coach IA

Fitbit Air è in grado di rilevare e registrare in background le attività fisiche più comuni in maniera del tutto automatica: i dati verranno sincronizzati con l’app Google Health, anch’essa fresca di annuncio (evolve la vecchia app Fitbit), che è compatibile con smartphone Android (con almeno Android 11) e con iPhone (con almeno iOS 16.4).

Quest’app si configura come centro nevralgico dell’esperienza utente con il nuovo fitness tracker Made by Google proprio perché esso è sprovvisto di uno schermo. In aggiunta, tutti i dati vengono analizzati da Google Health Coach, un coach potenziato dall’intelligenza artificiale.

Il sistema sfrutta le potenzialità di Gemini per elaborare tutte le informazioni registrate e generare suggerimenti basati “sulla scienza” in merito al carico cardiovascolare e ai tempi di recupero necessari tra una sessione di allenamento e l’altra, oltre a proporre un quadro completo della salute dell’utente (recupero, sonno, stress) e a offrire allenamenti personalizzati.

Batteria, autonomia e ricarica

Fitbit Air è alimentato da una batteria ai polimeri di litio (non viene specificata la capacità) che garantisce fino a 7 giorni di autonomia con utilizzo continuo. La ricarica completa avviene in circa 90 minuti tramite un’apposita basetta magnetica.

Per coloro che hanno poco tempo a disposizione, il fitness tracker supporta la ricarica rapida che, in appena cinque minuti, può ripristinare il livello di carica sufficiente a superare senza problemi una giornata di utilizzo.

Personalizzazione e cinturini

Un’altra delle peculiarità di Fitbit Air è la sua ampia possibilità di personalizzazione, dato che il corpo centrale è intercambiabile e può essere abbinato rapidamente a diverse tipologie di cinturini in base al contesto.

Tra le varianti standard rientrano la Active Band (in silicone, pensata per resistere all’acqua e al sudore durante gli allenamenti interni) e la Performance Loop Band (traspirante, realizzata con materiali parzialmente riciclati), disponibili in svariate colorazioni. C’è poi la Elevated Modern Band, pensata per donare al tracker un look più raffinato, simile a quello di un braccialetto più “classico”.

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Specifiche tecniche di Fitbit Air

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Fitbit Air.

Dimensioni (senza cinturino): 34,9 x 17 x 8,3 mm

x x Peso: 5,2 grammi (senza cinturino) o 12 grammi (con cinturino)

(senza cinturino) o (con cinturino) Materiali: policarbonato e plastiche PBT

e Resistenza all’acqua: 5 ATM (fino a 50 metri)

(fino a 50 metri) Cinturino: tessuto o silicone , fibbia in acciaio inossidabile Obsidian con fibbia Matte Black Fog con fibbia Polished Silver Lavender con fibbia Polished Silver Berry con fibbia Polished Chanmpagne Gold

o , fibbia in Memoria: sufficiente per salvare 7 giorni di dati di movimento (minuto per minuto) 1 giorno di dati di allenamento 30 giorni di totali giornalieri frequenza cardiaca a intervalli di due secondi

Sensori: frequenza cardiaca (ottico), accelerometro (a tre assi), giroscopio , SpO2 , temperatura della pelle , motorino della vibrazione

(ottico), (a tre assi), , , , Connettività: Bluetooth 5.0 (BLE)

(BLE) Autonomia: fino a 7 giorni

Ricarica: circa 90 minuti

Compatibilità: Android 11+ , iOS 16.4 + Sincronizzazione tramite app Google Health

, +

Immagini di Fitbit Air

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Fitbit Air “Stephen Curry Special Edition”

Ad affiancare il modello base c’è una edizione speciale progettata in collaborazione con il quattro volte campione NBA Stephen Curry, anch’essa protagonista di rumor e indiscrezioni della vigilia.

Rispetto alla versione standard, questa edizione speciale di Fitbit Air può vantare un esclusivo cinturino, in colorazione marrone segale con dettagli arancioni, dotato di un rivestimento idrorepellente e di una stampa interna in rilievo, studiata appositamente per aumentare la circolazione dell’aria e favorire la traspirazione della pelle durante l’attività sportiva più intensa.

Immagini dell’edizione speciale Stephen Curry

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Disponibilità e prezzo di Fitbit Air

Il nuovo Fitbit Air è pre-ordinabile in Italia da oggi, 7 maggio 2026, con disponibilità effettiva prevista per il 26 maggio 2026. Questo fitness tracker può essere acquistato su Google Store, su Amazon e tramite i canali di vendita di MediaWorld e Unieuro al prezzo consigliato di 99,99 euro. L’acquisto include tre mesi del servizio Google Health Premium. I cinturini aggiuntivi hanno un prezzo di 44,99 euro.