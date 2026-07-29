Come abbiamo visto nelle scorse settimane, Xiaomi sta lavorando a nuovi componenti della famiglia REDMI, ma in questo caso non stiamo parlando della serie REDMI Note 17: si tratta di REDMI Turbo 6 Max, smartphone che dovrebbe essere lanciato in compagnia del fratello minore REDMI Turbo 6 e che qui da noi potrebbe arrivare con un nome diverso. In queste ore possiamo iniziare ad ammirare il presunto design del nuovo modello: l’immagine trapelata vi sorprenderà.

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Un’immagine svela il presunto design di REDMI Turbo 6 Max (e POCO X9 Pro Max)

REDMI Turbo 5 e Turbo 5 Max sono stati lanciati in Cina all’inizio dell’anno e sono arrivati in seguito qui da noi come POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max. I due eredi, REDMI Turbo 6 e Turbo 6 Max, potrebbero dunque arrivare in Italia come POCO X9 Pro e POCO X9 Pro Max, ma in ogni caso non dovrebbero farsi vedere troppo presto (anche se non sono comunque da escludere anticipi sulla tabella di marcia).

Quest’oggi ci soffermiamo in particolare sul fratello maggiore: REDMI Turbo 6 Max è il protagonista del render qui in basso, che ci permette di scoprire un design piuttosto sorprendente. Il modulo fotografico è in pieno stile Google Pixel: è sporgente, in contrasto con il resto della scocca e posizionato in orizzontale, con flash LED integrato. Per il resto la parte posteriore risulta pulita, con logo REDMI in bella mostra. In generale, un netto cambiamento rispetto al predecessore.

Frontalmente troviamo meno novità: abbiamo uno schermo piatto che occupa quasi tutto lo spazio a disposizione, interrotto solamente dalla fotocamera, integrata tramite foro. I bordi sono sottili su tutti e quattro i lati, e i pulsanti sono tutti sul lato destro.

Le specifiche finora trapelate risultano anch’esse interessanti: in base a quanto sappiamo, REDMI Turbo 6 Max potrebbe offrire un ampio display da 7 pollici a risoluzione 2K e una gigantesca batteria da 10.000 mAh, quindi da 1000 mAh in più di quella già particolarmente generosa del predecessore (9000 mAh in Cina e 8500 mAh in Italia). Lo smartphone potrebbe essere mosso dal SoC MediaTek Dimensity 9500s (lo stesso del modello precedente) oppure potrebbe passare al presunto Dimensity 9600s, una versione migliorata del primo.

Considerando le tempistiche del modello precedente (gennaio 2026), dovremmo essere ancora a qualche mese di distanza dal lancio di REDMI Turbo 6 Max. Come accennato, qui da noi lo smartphone potrebbe arrivare come POCO X9 Pro Max: se il tutto andrà come con la scorsa generazione, lo vedremo qui in Italia nel mese di marzo. Vi piacerebbe questo rinnovato design o siete più fan del precedente?

In copertina POCO X8 Pro