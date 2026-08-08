Alla fine di giugno è stato lanciato REDMI 17C e nelle scorse ore ha fatto la sua prima apparizione in Rete un’altra versione di tale smartphone: stiamo parlando di REDMI 17C 5G.

Il nuovo telefono di fascia media del produttore cinese, infatti, è apparso sul sito Web di un rivenditore lussemburghese, permettendoci così di scoprire quelle che dovrebbero essere le sue principlai caratteristiche, oltre che il suo design.

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Cosa possiamo aspettarci da REDMI 17C 5G

Animato da un processore MediaTek Dimensity 6300 (realizzato con tecnologia a 6 nm), il nuovo smartphone di REDMI può contare su un enorme display LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM (LPDDR4X) e su 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), con possibilità di espansione via MicroSD.

Passando al comparto imaging, REDMI 17C 5G presenta una fotocamera frontale da 8 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel.

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Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo le connettività 5G, Bluetooth 5.4 e NFC, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, una scocca resistente alla polvere e agli spruzzi (con certificazione IP64) e un peso di 211 grammi.

Dal punto di vista software, infine, REDMI 17C 5G arriva sul mercato con l’interfaccia HyperOS 3.

Al momento non si sa quando lo smartphone sarà disponibile (probabilmente a breve) né quale sarà il suo prezzo ufficiale mentre le colorazioni dovrebbero essere tre (nera, viola e marrone). Staremo a vedere.