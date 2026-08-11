Google sta gradualmente espandendo il nuovo stile grafico di Gemini pensato per gli smartwatch, e questa volta il suo restyling non riguarda solo i dispositivi della casa di Mountain View. L’interfaccia, ribattezzata Neural Expressive, sta infatti iniziando a comparire anche su alcuni modelli Wear OS realizzati da altri produttori, a partire dai Samsung Galaxy Watch.

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Che cos’è Neural Expressive?

Quando Google ha presentato Wear OS 7, tra le novità annunciate figurava proprio un aggiornamento estetico per l’app Gemini destinata agli smartwatch. Il nuovo linguaggio visivo, chiamato appunto Neural Expressive, introduce un effetto sfumato animato che compare sopra il quadrante dello smartwatch nel momento in cui l’utente avvia una conversazione con l’assistente basato su intelligenza artificiale.

Il rilascio di questa nuova grafica era partito la scorsa settimana sui Pixel Watch, la linea di orologi prodotta direttamente da Google. Ora, però, i primi segnali indicano che l’aggiornamento sta raggiungendo anche dispositivi realizzati da terze parti.

A confermare l’espansione della nuova interfaccia è stato un redattore di Android Authority, che ha notato la comparsa di Neural Expressive sul proprio Samsung Galaxy Watch Ultra di prima generazione, equipaggiato con Wear OS 6 (identificato da Samsung come One UI 8 Watch). Come prevedibile, l’aspetto grafico dell’overlay risulta identico a quello già visto sui Pixel Watch, segno evidente che si tratta della stessa implementazione applicata in modo uniforme su piattaforme diverse.

Secondo quanto riportato dal sito, l’effetto sfumato si attiva sul quadrante del Galaxy Watch Ultra quando Gemini viene richiamato tramite i consueti comandi vocali. Se invece l’assistente viene aperto tenendo premuto il pulsante Home dell’orologio, il risultato è leggermente diverso, perché in questo caso si apre direttamente l’app di Gemini, mostrando comunque lo stesso effetto sfumato, ma questa volta sovrapposto a uno sfondo nero anziché al quadrante personalizzato.

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Le funzioni intelligenti restano ancora assenti

Insieme all’annuncio del nuovo look, Google aveva anticipato anche l’arrivo di Gemini Intelligence sugli smartwatch, un insieme di funzionalità più avanzate che permetterebbero all’assistente di svolgere per conto dell’utente compiti digitali complessi, non limitandosi quindi alle semplici risposte vocali. Al momento, tuttavia, queste capacità non sono ancora comparse nemmeno sui Pixel Watch, nonostante siano il dispositivo di riferimento di Google stesso.

Allo stesso modo, sui Galaxy Watch Ultra non ci sono state aggiunte di funzioni operative. Va detto che, trattandosi di un dispositivo ancora fermo a Wear OS 6, la mancanza non rappresenta una sorpresa, perché le funzionalità di Gemini Intelligence sono infatti pensate specificamente per gli orologi che eseguiranno Wear OS 7. La loro assenza su una versione precedente del sistema operativo era ampiamente prevedibile.

Un aggiornamento lato server, senza bisogno di nuove versioni dell’app

Un altro aspetto piuttosto interessante riguarda le modalità con cui questa nuova grafica viene distribuita. Non è infatti necessario scaricare una nuova versione dell’app Gemini per vedere comparire l’effetto Neural Expressive, dato che l’aggiornamento sembra infatti essere gestito interamente lato server.

Insomma, per chi possiede un Pixel Watch o un Galaxy Watch, il consiglio è quindi quello di tenere d’occhio il proprio smartwatch nei prossimi giorni, poiché l’aggiornamento grafico potrebbe comparire in qualsiasi momento senza preavviso. Anche se, come sottolineato, il nuovo aspetto non introduce per ora funzionalità aggiuntive, il restyling contribuisce comunque a rendere più coerente e moderna l’esperienza di interazione con Gemini sul polso, in attesa che arrivino anche le funzioni più avanzate promesse da Google con Wear OS 7.