Durante il Google I/O 2026 che si sta tenendo in queste ore, il colosso di Mountain View ha ufficializzato Wear OS 7, il nuovo aggiornamento della piattaforma dedicata agli smartwatch Android che arriverà entro la fine dell’anno. Si tratta di un aggiornamento particolarmente ricco che punta a migliorare diversi aspetti chiave dell’esperienza, tra cui l’autonomia, l’integrazione con l’intelligenza artificiale e nuovi strumenti per gli sviluppatori.

Stando alle dichiarazioni di Google, gli smartwatch che verranno aggiornati a Wear OS 7 potranno ottenere fino al 10% di autonomia in più rispetto al vecchio Wear OS 6. Si tratta di un miglioramento che, sulla carta, può apparire abbastanza contenuto, ma che su dispositivi come gli smartwatch può fare davvero la differenza tra arrivare a sera oppure no.

Wear OS 7 non si limita però soltanto a migliorare l’autonomia dei nostri dispositivi indossabili, ma punta ad un’integrazione ancora più profonda con Gemini e introduce tanti miglioramenti nell’esperienza di uso quotidiana, portando tante nuove funzioni direttamente al polso.

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Tutte le novità di Wear OS 7

Gemini è ancora più integrato sugli smartwatch Wear OS

Con Wear OS 7, il colosso di Mountain View intende trasformare lo smartwatch in un assistente ancora più proattivo e intelligente. Grazie all’integrazione più profonda con Gemini, sarà possibile eseguire azioni tramite comandi vocali molto più naturali rispetto al passato.

Sfruttando, per esempio, l’app Samsung Health basterà semplicemente dire “inizia a tracciare la mia corsa” per avviare automaticamente il monitoraggio dell’attività fisica tramite lo smartwatch. Dietro le quinte entra in gioco la nuova API AppFunctions, pensata per consentire alle app di integrarsi direttamente con Gemini. Gli sviluppatori potranno così creare esperienze molto più naturali e immediate senza obbligare gli utenti a navigare manualmente nell’interfaccia dell’applicazione.

In futuro arriveranno nuove funzioni di automazione che permetteranno di avviare diverse attività direttamente dall’orologio, persino tramite app installate sullo smartphone associato. Tra gli esempi, Google cita la possibilità di effettuare ordini tramite DoorDash direttamente dal polso e tramite comandi vocali.

I nuovi Wear Widget sostituiscono le Tiles

Un’altra novità importante che arriverà con Wear OS 7 riguarda la completa riscrittura dei widget. Google ha intenzione di mandare gradualmente in pensione il concetto tradizionale delle Tiles a schermo intero introducendo i nuovi Wear Widget. Questi widget completamente ridisegnati puntano ad avvicinare l’esperienza degli smartwatch a quella del resto dell’ecosistema Android, offrendo widget più dinamici, flessibili e coerenti con quelli presenti su smartphone e tablet.

Questi widget sfruttano Jetpack Glance e il framework RemoteCompose e supportano nuovi layout in formato 2×1 e 2×2, pensati per dare maggiore uniformità a dispositivi diversi. Nel corso dei prossimi giorni Google rilascerà ulteriori informazioni sui Wear Widget, quindi ne sapremo sicuramente di più prossimamente.

Le Live Updates portano le notifiche in tempo reale direttamente al polso

Wear OS 7 introduce anche le Live Updates, una nuova funzione che permetterà di mostrare informazioni in tempo reale direttamente sull’orologio. Notifiche che abitualmente riceviamo in tempo reale sullo smartphone, come lo stato di consegna di un’ordine, arriveranno contestualmente anche sullo schermo dell’orologio.

Google cita come esempio l’app di Just Eat, le cui notifiche in tempo reale di avanzamento di una consegna potranno essere visualizzate direttamente sul polso. Questa funzione sostituirà progressivamente le vecchie API Ongoing Activities e potrà sincronizzarsi con le notifiche provenienti dallo smartphone.

I controlli multimediali diventano più intelligenti con Wear OS 7

L’aggiornamento a Wear OS 7 va a migliorare anche i controlli multimediali di sistema. Con la nuova versione del software gli utenti potranno decidere, per singola app, se aprire automaticamente i controlli musicali sull’orologio quando parte la riproduzione sullo smartphone.

Contestualmente a questa nuova funzione debutta anche Remote Output Switcher, che consentirà di cambiare direttamente dallo smartwatch il dispositivo audio utilizzato per la riproduzione, passando per esempio dagli speaker del telefono alle cuffie Bluetooth.

Wear OS 7 punta a migliorare il tracciamento dell’attività fisica

Altra novità molto importante è l’introduzione del nuovo Wear Workout Tracker, una piattaforma integrata in Wear OS 7 che consentirà agli sviluppatori di implementare più facilmente funzioni avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica.

Creare un’esperienza fitness completa su Wear OS richiede molte risorse e per questo motivo Google ha deciso di introdurre una piattaforma standard con monitoraggio del battito cardiaco, controlli multimediali e altre funzioni che i vari sviluppatori e produttori di smartwatch troveranno già pronte all’uso, semplificando di molto lo sviluppo. La prima app a sfruttare questa nuova piattaforma sarà ASICS Runkeeper.

Quando arriva Wear OS 7

Come ogni aggiornamento che si rispetti, Wear OS 7 introduce tante migliorie per gli strumenti dedicati agli sviluppatori, che ora troveranno nuove opzioni di personalizzazione e, in generale, una piattaforma molto più completa per sviluppare le proprie applicazioni. Per questo motivo Google ha già rilasciato il nuovo Wear OS 7 Canary Emulator basato su Android 17, permettendo così agli sviluppatori di iniziare a testare subito le novità.

Il rollout ufficiale di Wear OS 7 inizierà entro la fine del 2026 sui primi smartwatch compatibili e dopo il rilascio di Android 17, che arriverà sui Pixel compatibili nel corso di quest’estate.