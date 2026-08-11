Si avvicina a grandi passi l’aggiornamento di eBay dell’Accordo per gli Utenti e dei Servizi: a partire dal 1° settembre 2026 l’esperienza di vendita e di acquisto sul sito si evolverà, con cambiamenti per alcune regole e alcuni servizi. Vediamo quali sono le principali modifiche portate da eBay.it.

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Cambiamenti per l’Accordo per gli Utenti e i Servizi eBay: le novità da settembre

Da settembre arriveranno cambiamenti sia per l’Accordo per gli Utenti (ossia il contratto che si accetta creando e utilizzando un account sulla piattaforma) sia per alcuni servizi e funzionalità. Partendo proprio dal primo, ecco quali saranno le principali modifiche:

eliminazione delle commissioni sulle transazioni , cioè le Commissioni sul valore finale e le tariffe per l’adeguamento normativo per i venditori privati con account registrato con un indirizzo all’interno dello Spazio Economico Europeo quando vendono un articolo su ebay.it;

, cioè le Commissioni sul valore finale e le tariffe per l’adeguamento normativo per i venditori privati con account registrato con un indirizzo all’interno dello Spazio Economico Europeo quando vendono un articolo su ebay.it; introduzione di Commissioni per la Protezione acquisti , che possono applicarsi in alcune categorie durante l’acquisto di un articolo da un venditore privato (il cui account è registrato con un indirizzo in Italia o in Francia) su eBay.it e eBay.fr; queste Commissioni sono incluse nell’importo totale visualizzato in ogni fase della transazione e vengono pagate dall’acquirente a eBay;

, che possono applicarsi in alcune categorie durante l’acquisto di un articolo da un venditore privato (il cui account è registrato con un indirizzo in Italia o in Francia) su eBay.it e eBay.fr; queste Commissioni sono incluse nell’importo totale visualizzato in ogni fase della transazione e vengono pagate dall’acquirente a eBay; una nuova sezione dedicata a eBay Live disciplina le condizioni di utilizzo del servizio, i criteri di accesso per i venditori, le responsabilità applicabili e le misure che eBay può adottare in caso di violazione delle regole.

eBay avvisa che l’Accordo per gli Utenti presenta altre modifiche di carattere minore, in modo da rispecchiare più accuratamente i Servizi eBay (qui per consultare l’accordo completo).

Come anticipato, sono previste modifiche anche per alcuni servizi e funzionalità. In arrivo troviamo il Saldo eBay, che permetterà ai venditori privati di utilizzare i fondi derivanti dai proventi delle vendite per effettuare acquisti sul sito, acquistare etichette di spedizione o servizi pubblicitari. Questi fondi potranno essere trasferiti in qualsiasi momento sul conto bancario registrato. Contestualmente, non sarà più disponibile la funzionalità che consente ai venditori di programmare in anticipo la data di versamento dei propri fondi.

In arrivo cambiamenti anche per le modalità con cui i fondi derivanti dalle vendite vengono messi a disposizione. Per una maggiore sicurezza, i fondi saranno ora messi a disposizione dei venditori privati dopo la conferma che l’ordine è stato consegnato o completato, a seconda del metodo di consegna utilizzato, salvo che il pagamento sia temporaneamente trattenuto per un altro motivo.

Infine, eBay sta aggiornando le sue regole sui metodi di pagamento (il pagamento in contanti non sarà più consentito per la maggior parte delle transazioni con ritiro in zona) e sugli acquisti multipli: da settembre le inserzioni attive che utilizzano sconti per acquisti multipli saranno automaticamente convertite in inserzioni con quantità multiple, senza sconto per acquisti multipli.

Tutti questi aggiornamenti e modifiche entreranno come detto in vigore il 1° settembre 2026. Continuando a utilizzare i servizi eBay dopo questa data, si andrà ad accettare l’Accordo per gli Utenti, oltre alle regole e ai servizi aggiornati.