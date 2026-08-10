YouTube è finita al centro delle attenzioni degli utenti per un comportamento anomalo legato alla riproduzione dei contenuti. Quando gli utenti riaprono l’app dopo alcune ore di inattività, infatti, un video precedentemente messo in pausa può ripartire automaticamente dall’inizio, anche se nessuno ha premuto nuovamente il tasto di riproduzione. Un comportamento che può risultare particolarmente fastidioso quando si vuole semplicemente interrompere la visione.

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Il problema

Il fenomeno non si verifica se l’app viene riaperta pochi istanti dopo la chiusura, ma diventa evidente quando trascorrono diverse ore dall’ultimo utilizzo. Il malfunzionamento ha già generato centinaia di segnalazioni su Reddit, con gli utenti che lamentano l’assenza di un’opzione per disattivare questo comportamento. In un singolo thread del centro assistenza di YouTube, oltre tremila persone avrebbero confermato di riscontrare lo stesso problema, un numero che lascia intendere come possa non trattarsi di un semplice difetto isolato ma, potenzialmente, di una modifica introdotta volontariamente da Google, sebbene questo non sia stato confermato ufficialmente.

Un problema che coinvolge anche gli abbonati Premium

Tra le conseguenze più fastidiose di questo comportamento segnalate dagli utenti c’è l’impatto su chi utilizza YouTube per accompagnare il sonno (per esempio con podcast, meditazioni guidate o suoni rilassanti) magari impostando un timer di spegnimento e mantenendo l’autoplay disattivato dalle impostazioni. In questi casi capita di ritrovarsi, la mattina successiva, lo stesso contenuto riavviato dall’inizio. Il problema riguarderebbe anche gli abbonati YouTube Premium, che pagano proprio per poter utilizzare l’app in background senza dover tenere lo schermo acceso, oltre agli utenti gratuiti che si limitano a chiudere l’app senza prima mettere in pausa manualmente il video.

Secondo quanto raccolto tra le segnalazioni disponibili online, le prime testimonianze di questo comportamento risalirebbero già a marzo, per poi diventare progressivamente più frequenti nelle settimane successive. Al momento, chi ha provato a disinstallare e reinstallare l’app sembra essere riuscito a risolvere il problema, anche se non è chiaro se si tratti di una soluzione definitiva o solo temporanea.

Bug o scelta voluta?

Non è la prima volta che il comportamento dell’autoplay di YouTube cambia senza preavviso. Già lo scorso anno l’app per Android aveva iniziato a riprodurre automaticamente il primo video del feed all’apertura, un comportamento che in un primo momento sembrava un errore ma che si è poi rivelato essere un test deliberato da parte dell’azienda. Alla luce di questo precedente, non si può escludere che anche il problema attuale, pur non essendo stato confermato come funzione intenzionale, possa avere una natura simile.

Al momento Google non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale sull’origine del comportamento, né ha chiarito se e quando potrebbe arrivare una correzione.