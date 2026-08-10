Solo poche settimane fa Google ha confermato che dal 22 luglio 2026 il Play Store si sarebbe aperto agli store di applicazioni di terze parti (per ora solo negli Stati Uniti). Una misura diretta conseguenza della lunga causa legale con Epic Games. Pochi giorni dopo, alcuni utenti avevano individuato nel menu dell’app la nuova opzione dedicata agli store alternativi, anche se all’epoca non risultava ancora del tutto operativa. Ora quella possibilità si è concretizzata con il primo esempio pratico, quello di Aptoide Games.

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Cosa cambia con l’arrivo di Aptoide Games

Aptoide Games, lo store di Aptoide dedicato ai videogiochi per Android, è ora disponibile direttamente all’interno del Play Store (per gli utenti USA). Gli utenti possono cercarlo, installarlo e utilizzarlo senza dover scaricare manualmente un APK dal sito dell’azienda e, soprattutto, senza dover superare tutte le schermate di avviso che Android mostra solitamente quando si installa un’applicazione da fonti esterne. Aptoide Games diventa così il primo store di terze parti a sfruttare concretamente il nuovo sistema di registrazione predisposto da Google per i marketplace concorrenti, che include anche il programma Play Catalog Access per l’accesso al catalogo delle app.

Un elemento interessante è che per Aptoide non si tratta di un debutto assoluto. L’azienda portoghese vi era già presente anni fa, prima di esserne rimossa a seguito di un cambiamento delle politiche di Google, e vi torna ora dopo più di un decennio. Tra le conseguenze dell’arrivo di Aptoide Games su Play Store potrà avere diverse conseguenze. Un negozio dedicato ai giochi come Aptoide Games, infatti, potrebbe proporre promozioni differenti rispetto a quelle di Google e dare maggiore visibilità a titoli indipendenti che faticano a emergere altrove, offrendo agli sviluppatori un ulteriore canale di distribuzione.

Per quel che riguarda la sicurezza (uno dei motivi per cui per anni Google è stata reticente all’apertura alle app di terze parti), Aptoide sostiene di adottare sistemi di scansione contro i malware, la verifica degli sviluppatori e i controlli automatici sui caricamenti sospetti. L’azienda portoghese non ha ancora reso noto se e quando Aptoide Games sbarcherà anche in altri mercati oltre agli Stati Uniti.

Il download delle applicazioni, in ogni caso, continuerà a passare da Play Store, che manterrà le proprie commissioni di servizio anche sulle transazioni effettuate tramite gli store di terze parti ospitati al suo interno.