Non si fermano le indiscrezioni relative a Google Pixel Watch 5, lo smartwatch che Google presenterà tra pochi giorni assieme agli smartphone della gamma Google Pixel 11 e al primo tracker Bluetooth dell’azienda, ovvero Pixel Tag.

Nelle ultime ore sono trapelati un render e una slide del materiale stampa che suggeriscono l’esistenza di una particolare variante dello smartwatch, seconda “puntata” di una collaborazione che il colosso di Mountain View ha avviato nel mese di maggio con Fitbit Air.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

La collaborazione tra Google e Stephen Curry va oltre Fitbit Air

Lo scorso 7 maggio, Google ha presentato Fitbit Air, il suo primo fitness tracker senza schermo, dispositivo che ha sancito il riposizionamento del marchio Fitbit come gamma di prodotti e che ha segnato la nascita di una collaborazione con il quattro volte campione NBA Stephen Curry.

Questa collaborazione si è concretizzata con la nascita di Fitbit Air Stephen Curry Special Edition (protagonista nella galleria sottostante), una variante del fitness tracker che dispone di un cinturino esclusivo, in colorazione marrone segale con dettagli arancioni, dotato di un rivestimento idrorepellente e di una stampa interna in rilievo, studiata appositamente per aumentare la circolazione dell’aria e favorire la traspirazione della pelle durante l’attività sportiva più intensa.

Previous Next Fullscreen

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Anche Google Pixel Watch 5 avrà questa edizione speciale

Stando a quanto diffuso dal portale mymobiles in collaborazione con il noto leaker OnLeaks, anche Google Pixel Watch 5 potrà vantare una edizione speciale realizzata con Stephen Curry, protagonista con un render nell’immagine di copertina.

Oltre al render, il portale ha diffuso anche una slide del materiale stampa relativo proprio a questa edizione speciale (condivisa poco sotto) che recita quanto segue:

Concentrati come Stephen Curry Progettato con il 4 volte campione NBA Stephen Curry, questo cinturino in edizione speciale è dotato di un rivestimento idrorepellente per i tuoi allenamenti più intensi

Cosa cambia dalla versione “standard” dello smartwatch

Come avrete potuto intuire dal contenuto della slide, alla stregua di Fitbit Air, anche la Stephen Curry Special Edition di Google Pixel Watch 5 sarà caratterizzata esclusivamente da un cinturino diverso che, stando alle immagini e alla descrizione, ricalcherà fedelmente la controparte disponibile proprio su Fitbit Air.

A quanto pare, questa edizione speciale dovrebbe essere disponibile esclusivamente con la versione da 45 mm e connettività LTE dello smartwatch, proposta tra l’altro a 30 euro in più rispetto all’edizione standard: 579 euro per la Steph Curry, contro i 549 euro previsti per quella standard.

Ultima curiosità che forse avrete notato dall’immagine di copertina: lo smartwatch riporta la data del 20 agosto 2026, indicata dalle indiscrezioni come quella da segnare sul calendario per l’inizio delle vendite effettive dello smartwatch e delle altre novità che Google presenterà il 12 agosto 2026 (quando qua in Italia sarà appena scoccata la mezzanotte del 13 agosto).