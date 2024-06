Corning ha presentato Gorilla Glass Victus quattro anni fa per proteggere i pannelli dei dispositivi mobili premium. Ora l’azienda sta lanciando Gorilla Glass 7i per proteggere i display dei dispositivi di fascia media.

Corning spiega che Gorilla Glass 7i è un vetro di settima generazione come Victus e la lettera “i” sta per “innovazione leader del settore per dispositivi intermedi”.

Corning Gorilla Glass 7i offre una protezione maggiore a un prezzo più contenuto

L’azienda afferma che Gorilla Glass 7i può sopravvivere a cadute fino a 1 metro di altezza su superfici ruvide come l’asfalto, mentre alternative comparabili possono resistere a cadute fino alla metà di tale altezza. Inoltre Gorilla Glass 7i sarebbe due volte più resistente ai graffi rispetto alle soluzioni concorrenti.

Dal momento che questa soluzione è stata progettata per essere adatta a dispositivi di un’ampia gamma di prezzi, l’azienda ha tenuto conto anche della sostenibilità.

Ad oggi molti nuovi dispositivi utilizzano ancora Gorilla Glass 5 lanciato nel 2016, come ad esempio Nothing Phone (2a) e POCO F6 Pro, ma ci sono smartphone recenti che utilizzano addirittura Gorilla Glass 3 del 2013, come ad esempio Google Pixel 8a.

Vista la recente tendenza dei produttori a utilizzare display di alta qualità sui modelli di fascia media, Corning e i suoi partner hanno sentito il bisogno di una soluzione più al passo con i tempi, ma non troppo costosa, anche per il fatto che i display sono diventati più grandi negli ultimi anni.

Corning ha rivelato che OPPO sarà la prima azienda a presentare uno smartphone con Gorilla Glass 7i, tuttavia la soluzione è adatta anche per smartwatch e altri dispositivi che necessitano di resistenza a graffi e cadute.