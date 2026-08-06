Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di REDMI: stiamo parlando della variante cinese di REDMI 17 5G.

Si tratta di un telefono dedicato a coloro che sono alla ricerca di un modello che possa vantare un display di dimensioni generose, una grande batteria e la connettività 5G, il tutto ad un prezzo contenuto.

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Le principali caratteristiche di REDMI 17 5G

Animato da un processore UNISOC T8300 (realizzato con tecnologia a 6 nm), il nuovo smartphone di REDMI può contare su un display LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 240 Hz, luminosità di picco di 800 nit e certificazione TÜV Rheinland.

Per quanto riguarda il comparto memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB o 6 GB di RAM (LPDDR4X) e su 128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), con la possibilità di espansione via MicroSD.

Passando al settore imaging, frontalmente REDMI 17 5G presenta una fotocamera da 8 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore trova spazio un sensore da 13 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di REDMI 17 5G troviamo le connettività 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.4, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 6.300 mAh con il supporto alla ricarica a 15 W (e inversa a 7,5 W), una scocca con dimensioni pari a 171,56 x 79,47 x 8,15 mm e un peso di 210 grammi.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con l’interfaccia HyperOS 3.

REDMI 17 5G in Cina è disponibile in tre colorazioni (Cold Mist Blue, Star Rock Black e Feather Mist White) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 130 euro (4/128 GB) e 150 euro (6/128 GB).