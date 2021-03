Qualche giorno fa, Xiaomi ha presentato la sua nuova famiglia di smartphone di fascia media. Parliamo della serie Redmi Note 10, che include diversi modelli pensati per soddisfare le esigenze di più utenti e per tutte le tasche. Talvolta, le differenze tra i quattro modelli sono così sottili che potrebbero passare inosservate, eppure sono proprio quei piccoli cambiamenti a determinare lo smartphone che più farebbe al caso vostro. In questo articolo, dunque, analizzeremo punto per punto tutte le differenze tra il Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 5G.

Display

Partiamo dal display, un elemento che presenta differenze non poco rilevanti a seconda del modello scelto. Mentre il Redmi Note 10 e il Note 10S sfoggiano un display AMOLED da 6,43 pollici, la variante Pro dispone di un più grande schermo da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Redmi Note 10 5G non si spinge ai livelli della variante Pro, ma offre la tecnologia AdaptiveSync che gli consente di adattare automaticamente il refresh rate a seconda dei contenuti, passando dai 30 Hz dello streaming video ai 90 Hz per le sessioni di gaming. Il suo display misura 6,5 pollici. Tutti i modelli offrono una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, ma solo il Redmi Note 10 Pro ha ottenuto la certificazione HDR10.

Processore e memoria

Ciascun modello presenta un SoC diverso, mentre la RAM e la ROM è per tutti rispettivamente di tipo LPDDR4X e UFS 2.2. Redmi Note 10 è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 678, ideale per supportare l’utente nelle attività quotidiane. Il dispositivo è disponibile nelle varianti con 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB e 6 GB/128 GB. Redmi Note 10S presenta, invece, il processore MediaTek Helio G95 con GPU dalla velocità di clock fino a 900 MHz. Si parte da un minimo di 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna, ed un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di ROM. Sotto la scocca del Redmi Note 10 Pro si nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 732G pensato per offrire alte prestazioni a un basso consumo energetico. In questo caso, i tagli di memoria disponibili sono uguali a quelli del 10S. Infine, la variante 5G è alimentata da un SoC MediaTek Dimensity 700 a 7 nm con modem 5G integrato e è disponibile nelle stesse configurazioni della variante standard.

Fotocamera

Il comparto fotografico è sicuramente uno dei fattori che prendiamo più in considerazione quando scegliamo di acquistare uno smartphone anziché l’altro, e gli smartphone della serie Redmi Note 10 presentano alcune differenze anche sotto questo punto di vista. Partiamo dal Redmi Note 10, che è dotato di una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo ultra-wide da 8 MP, una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP. Il Redmi Note 10S presenta una configurazione leggermente superiore, differendo dalla variante standard per il solo sensore principale, che in questo caso è da 64 MP. Anche in questo caso la fotocamera frontale è da 13 MP. Scontato, ma la variante Pro è quella che offre la migliore soluzione fotocamera in assoluto, con il suo incredibile sensore principale da 108 MP. Gli tengono compagnia un obiettivo ultra-wide da 8 MP, un obiettivo telemacro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Buona anche la fotocamera per selfie da 16 MP. Infine, Redmi Note 10 5G abbandona l’obiettivo ultra-wide e adotta, invece, oltre al sensore principale da 48 MP, una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Batteria

La batteria non è un fattore da sottovalutare, specie se con lo smartphone si lavora o comunque si tende a trascorrere molto tempo utilizzandolo. Redmi Note 10 e Redmi Note 10S presentano entrambi una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il modello Pro adotta, invece, una più grande batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, mentre la variante 5G torna a un’unità da 5.000 mAh ma cambia il sistema di ricarica rapida, questa volta di 18W.

Altre piccole differenze

Ovviamente, il Redmi Note 10 5G è l’unico modello della serie a offrire connettività 5G, quindi connessioni più veloci nelle zone coperte da questo nuovo standard. Questo, tuttavia, a differenza degli altri modelli presenta un solo speaker, ma resta la certificazione Hi-Res Audio e il jack per le cuffie da 3,5 mm. A seguire, una tabella di confronto che sintetizza tutte le differenze illustrate in questo articolo.