Anche ASUS è al lavoro su almeno un modello di Googlebook e nelle scorse ore in Rete sono apparse alcune immagini di tale device, accompagnate da qualche dettaglio relativo alle sue presunte caratteristiche.

ASUS Googlebook CX9406, questo il suo nome, ha fatto la propria apparizione sul sito Web di iF Design (ora le sue immagini sono state rimosse), permettendoci così di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il suo look.

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Ecco il primo Googlebook di ASUS

Ricordiamo che ASUS non è l’unica azienda che ha creduto nel nuovo progretto di Google, volto a realizzare dei veri e propri notebook basati su una piattaforma che unisce Android e Chrome OS: tra gli altri brand interessati al progetto, infatti, vi sono Lenovo, Acer, HP e Dell.

Sul sito di iF Design per il notebook di ASUS era riportato come sistema operativo Aluminium OS (cosa che lo esclude immediatamente dalla categoria dei Chromebook), nome usato sino ad oggi per identificare la piattaforma su cui Google ha deciso di puntare per tali device anche se, è bene precisarlo, al momento dell’esordio ufficiale sul mercato il colosso di Mountain View potrebbe usare un nome diverso.

Sopra il logo ASUS è visibile una “Glowbar”, ossia una striscia LED che probabilmente avrà il compito di illuminarsi all’arrivo di determinate notifiche.

Per quanto riguarda la tastiera, al posto del classico pulsante Start dei computer Windows si trova quello con il logo “G” di Google mentre per quanto riguarda le porte ASUS Googlebook CX9406 sembra poter contare su una porta USB Type-C e una porta HDMI da un lato e su una porta USB Type-C e due porte USB-A dall’altro, oltre che su un jack audio da 3,5 mm.

Infine, nella descrizione relativa al device sul sito di iF Design veniva riportato che ASUS Chromebook CX9406 è “progettato per i professionisti digitali più esigenti, unendo Rational Hormony a Google Aluminium OS di nuova generazione per ridefinire leggerezza e intelligenza”, aggiungendo che il dispositivo può contare su un’innovativa lega leggera Ultra-Ceramic (con un peso inferiore a un chilogrammo) e che la tecnologia Super Liq-Crea Tech migliora la resistenza della scocca, rendendola il 34% più leggera e il 13% più robusta.

Probabilmente nelle prossime settimane emergeranno dettagli anche sulle caratteristiche tecniche mentre per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino all’autunno.