Manca ormai una settimana al lancio dei nuovi Google Pixel 11, previsto per il 12 agosto, e uno degli elementi più attesi riguarda una novità hardware destinata ai modelli Pro: HiLight, il nuovo sistema di notifica luminosa che negli ultimi mesi è comparso ripetutamente sia nelle immagini ufficiali di Google sia in vari leak.

Il dispositivo dispone infatti di un piccolo cerchio colorato che pulsa per segnalare eventi diversi, ma finora mancavano dettagli precisi su come questa funzione sarebbe stata integrata nell’esperienza d’uso quotidiana. Grazie a un’analisi del codice dell’app Google Contatti per Android, è oggi finalmente possibile farsi un’idea più chiara di come funzionerà davvero.

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Cosa sappiamo sulla nuova funzione

Già in una fase precedente delle indagini sul nuovo sistema, era emerso che Google descriveva internamente HiLight come uno strumento pensato per offrire “una luce e un colore discreti per rimanere informati quando il dispositivo è rivolto verso il basso“.

In quella stessa occasione erano apparse anche indicazioni relative alla possibilità di associare luci diverse a specifici contatti, con riferimenti a “luci discrete quando chiamano i tuoi contatti preferiti“. Mancava però la conferma di come questa funzione sarebbe stata effettivamente implementata all’interno delle app Google.

Ebbene, l’aggiornamento più recente dell’app Google Contatti per Android, identificato con il numero di versione 4.85.26.956868485, contiene diverse stringhe di testo che chiariscono il funzionamento della funzione, indicata internamente con il nome in codice “glow”. Dal codice emerge che gli utenti potranno assegnare un colore personalizzato di notifica a singoli contatti, così che HiLight si illumini con quella tonalità specifica quando quella persona chiama. Il sistema prevede anche una schermata promozionale che invita l’utente a configurare questa opzione, con la possibilità di ignorare il suggerimento per un singolo contatto oppure per tutti i contatti della rubrica.

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I colori disponibili

Per quanto riguarda la personalizzazione, il codice indica che gli utenti potranno scegliere tra diverse tonalità di blu, ciano, verde, arancione, rosa, viola, verde acqua, bianco e giallo, oltre alla possibilità di non assegnare alcun colore.

Un dettaglio che non sfugge è l’assenza di un’opzione arcobaleno, nonostante questa modalità multicolore sia stata mostrata più volte nelle immagini promozionali dedicate al Pixel 11. Può essere che questo effetto possa essere riservato a un significato particolare, magari legato a notifiche di sistema, e non disponibile per la personalizzazione da parte delle singole applicazioni.

Inoltre, dalle informazioni raccolte finora sembra sempre più probabile che HiLight si limiti a variazioni cromatiche, senza offrire funzioni più sofisticate come la visualizzazione di piccole icone o forme, una caratteristica che invece contraddistingue il Glyph Matrix di Nothing. La funzione, quindi, punterebbe su un’interazione più essenziale, incentrata sul riconoscimento immediato tramite il colore piuttosto che su rappresentazioni grafiche complesse.