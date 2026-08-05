Il lancio del Samsung Galaxy S26 FE sembra ormai sempre più vicino, dopo le anticipazioni ufficiali dell’azienda sull’arrivo del nuovo modello Fan Edition, nelle ultime ore sono emerse nuove immagini del dispositivo insieme ad alcuni dettagli interessanti provenienti da un firmware trapelato, che non solo conferma aspetti del design, ma lascia intravedere anche i primi riferimenti alla One UI 9.5.

Le indiscrezioni non cambiano radicalmente ciò che già sappiamo sul prossimo smartphone della gamma FE, ma aggiungono nuovi tasselli al puzzle e permettono di farsi un’idea piuttosto chiara di ciò che Samsung presenterà nelle prossime settimane.

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Il design del Galaxy S26 FE segue la nuova identità della serie Galaxy S26

Le immagini condivise dal canale Telegram The Cipher Project mostrano il Galaxy S26 FE in tre colorazioni: nero, verde chiaro e viola scuro.

L’aspetto generale conferma la volontà di Samsung di uniformare il linguaggio estetico dell’intera famiglia Galaxy S26. La principale novità è rappresentata dal nuovo modulo fotografico, che abbandona il design utilizzato dalle precedenti generazioni per adottare una sorta di isola dedicata alle fotocamere, in linea con quanto già visto sui modelli di fascia alta della serie.

Per il resto, il dispositivo mantiene uno stile immediatamente riconoscibile come appartenente all’ecosistema Galaxy: linee pulite, cornici sottili e un look molto simile a quello dei fratelli maggiori, proprio come da tradizione della gamma Fan Edition, nata per offrire un’esperienza vicina ai flagship con qualche compromesso sul fronte hardware.

Secondo quanto riportato insieme alle immagini, i render potrebbero provenire direttamente da materiale interno di Samsung, anche se naturalmente manca una conferma ufficiale.

Le indiscrezioni emerse finora delineano uno smartphone che punta più sull’evoluzione che sulla rivoluzione. Il Galaxy S26 FE dovrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 2500, affiancato da 8 GB di RAM, mentre il comparto fotografico non dovrebbe differire in maniera sostanziale da quello del Galaxy S25 FE. Anche sotto questo aspetto Samsung sembrerebbe aver preferito puntare sull’affinamento dell’esperienza piuttosto che introdurre novità hardware significative.

Per quanto riguarda il software, le informazioni più recenti indicano che il telefono arriverà con Android 17 e One UI 9 preinstallati, in continuità con il resto della famiglia Galaxy S26.

Il firmware trapelato nasconde un riferimento alla One UI 9.5

Parallelamente ai render, da un’analisi del firmware effettuata dai colleghi di SamMobile è emerso un dettaglio curioso: all’interno del software sono presenti alcune risorse dedicate alla One UI 9.5.

In particolare è stato individuato anche un nuovo banner destinato alla schermata degli aggiornamenti software, Samsung utilizza ormai da alcune versioni immagini dedicate per accompagnare il download delle nuove release della One UI, e quella relativa alla futura versione 9.5 presenta un design completamente differente rispetto ai banner precedenti.

Dopo le grandi forme circolari introdotte con la One UI 8.5 e la grafica ispirata al numero 9 utilizzata nella One UI 9, il nuovo banner adotta tre grandi linee curve di colore rosa, segno che il lavoro sulla prossima evoluzione dell’interfaccia è già iniziato.

Naturalmente questo non significa che il Galaxy S26 FE verrà commercializzato con la One UI 9.5, Samsung inserisce frequentemente nei firmware risorse destinate a futuri aggiornamenti con largo anticipo rispetto al loro rilascio effettivo.

Se l’azienda manterrà l’attuale calendario degli aggiornamenti, il debutto della One UI 9.5 dovrebbe avvenire nel 2027 insieme alla serie Galaxy S27; prima del rilascio stabile potrebbe comunque essere avviato un programma beta destinato ai dispositivi compatibili verso la fine dell’anno.

Dal firmware è stato inoltre possibile estrarre gli sfondi del Galaxy S26 FE, anche in questo caso non emergono particolari sorprese, le immagini sono le stesse già presenti sui dispositivi della famiglia Galaxy S26, un dettaglio perfettamente coerente con il fatto che il modello Fan Edition appartiene alla stessa famiglia e ne condivide gran parte dell’identità estetica.

Il debutto potrebbe essere ormai vicino

Samsung non ha ancora annunciato una data precisa per la presentazione del Galaxy S26 FE, ma tutti gli indizi puntano a un lancio imminente.

Le indiscrezioni parlano di una finestra compresa tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, una tempistica che ricalcherebbe quella del predecessore, il Galaxy S25 FE era infatti arrivato sul mercato il 4 settembre dello scorso anno.

Tra render ormai molto dettagliati, specifiche tecniche quasi complete e firmware già in circolazione, il quadro appare ormai piuttosto definito. Resta soltanto da capire se Samsung riserverà qualche sorpresa dell’ultimo minuto oppure se il Galaxy S26 FE sarà esattamente lo smartphone delineato dalle numerose indiscrezioni emerse nelle ultime settimane.